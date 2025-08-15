Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Vợ chồng Lương Triều Vỹ hội ngộ Châu Nhuận Phát

  • Thứ sáu, 15/8/2025 21:29 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Lưu Gia Linh đăng tải loạt ảnh vợ chồng cô hội ngộ những gương mặt huyền thoại của điện ảnh Hong Kong như Châu Nhuận Phát, đạo diễn Đỗ Kỳ Phong...

Những năm qua, Lưu Gia Linh ít tham gia đóng phim nhưng vẫn thường xuyên chia sẻ về cuộc sống trên mạng xã hội. Hôm 14/8, nữ diễn viên gây chú ý khi đăng tải bức ảnh ghi lại cuộc hội ngộ của nhiều gương mặt huyền thoại của nền điện ảnh Hong Kong.

Ngoài Lưu Gia Linh - Lương Triều Vỹ, buổi gặp còn có vợ chồng tài tử Châu Nhuận Phát và vợ chồng đạo diễn nổi tiếng Đỗ Kỳ Phong... Trong bức ảnh chụp chung, Đỗ Kỳ Phong và Lương Triều Vỹ khoác vai thân thiết. Lưu Gia Linh cũng có tấm hình chụp riêng với Châu Nhuận Phát.

"Bạn cũ tụ họp, thật vui", Lưu Gia Linh chú thích dưới loạt ảnh.

Luong Trieu Vy anh 1

Các gương mặt nổi tiếng của điện ảnh xứ Cảng thơm hội ngộ. Ảnh: IGNV.

Bài đăng của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng, với hàng chục nghìn lượt yêu thích. Dưới phần bình luận, khán giả bày tỏ phấn khích khi những gương mặt kỳ cựu của điện ảnh Hong Kong một thời nay có dịp hội ngộ. Tất cả đều tỏ ra vui mừng khi gặp lại đồng nghiệp, có nhiều cử chỉ ấm áp, thân tình.

Sự chú ý của dân mạng đổ dồn về bức ảnh chụp chung giữa Lưu Gia Linh và Châu Nhuận Phát. Ở tuổi 70, nam diễn viên được nhận xét trẻ trung. Nhiều người hâm mộ còn cho rằng nhìn Châu Nhuận Phát chỉ như mới khoảng 40-50 tuổi.

Luong Trieu Vy anh 2Luong Trieu Vy anh 3

Loạt ảnh được Lưu Gia Linh chia sẻ. Ảnh: IGNV.

Lưu Gia Linh và Châu Nhuận Phát có mối quan hệ khá thân thiết. Bộ đôi từng hợp tác trong nhiều dự án kinh điển, điển hình là Sòng bài Macau 2... Trong khi Lương Triều Vỹ và Châu Nhuận Phát cũng từng bắt tay trong một số bộ phim nổi tiếng, có thể kể tới như Hard Boiled hay Địa hạ tình...

Bốn nữ nghệ sĩ thay đổi thế giới âm nhạc

Cuốn sách Quartet: How Four Women Changed the Musical World của Leah Broad khẳng định chiến thắng của các nhà soạn nhạc nữ để khẳng định vị thế trong lịch sử âm nhạc thế giới.

Là 4 nghệ sĩ độc tấu nhưng những nhà soạn nhạc nữ Ethel Smyth, Rebecca Clarke, Dorothy Howell và Doreen Carwithen lại được cuốn Quartet: How Four Women Changed the Musical World khắc họa như một bộ tứ đầy đam mê với âm nhạc.

Cung Lâm Na nằm liệt giường suốt 3 tháng

Nữ ca sĩ tiết lộ bị liệt suốt 3 tháng do thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Hiện tại, sức khỏe của cô đã ổn định.

2 giờ trước

Sức khỏe hiện tại của Thành Long

Thành Long gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như mắt mờ, cơ thể rệu rã, thường xuyên đau nhức. Thế nhưng nam diễn viên vẫn nhiệt huyết tham gia các phim hành động.

3 giờ trước

Vợ chồng Beckham bị chỉ trích xấu tính

Giữa thời điểm vợ chồng Brooklyn hứng chịu nhiều điều tiếng, bạn thân của Nicola lên tiếng tố ngược phía gia đình Beckham xấu tính, độc hại.

4 giờ trước

Hoàng Nhi

Lương Triều Vỹ Châu Nhuận Phát Lưu Gia Linh

Đọc tiếp

Dong thai cua Den Vau hinh anh

Động thái của Đen Vâu

4 giờ trước 18:05 15/8/2025 Giải trí Giải trí

0

Giữa lúc hình ảnh bên Hoàng Thùy Linh gây chú ý, Đen Vâu vẫn giữ động thái im lặng. Song anh vừa công bố trích doanh thu từ MV "Nấu ăn cho em" để ủng hộ người nghèo.

Phuc Du dap tra hinh anh

Phúc Du đáp trả

6 giờ trước 15:57 15/8/2025 Giải trí Giải trí

0

Khi có khán giả chê bai việc các rapper tham gia Anh trai “say hi”, Phúc Du bức xúc lên tiếng. Theo anh, điều quan trọng của một nghệ sĩ là cống hiến sản phẩm cho khán giả.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý