Vợ chồng đạo diễn Rob Reiner nghi bị sát hại ở nhà riêng

Đạo diễn "A Few Good Men" cùng vợ được phát hiện qua đời tại nhà riêng, nghi do bị sát hại. Cảnh sát đang điều tra theo hướng đây là một vụ án mạng.

Theo tờ BBC, hôm 14/12, nhà làm phim đình đám Rob Reiner cùng vợ là Michele được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles. Giới chức đang điều tra theo hướng đây là một vụ án mạng giết người.

Một phát ngôn viên của Sở Cứu hỏa Los Angeles chia sẻ với BBC rằng họ nhận được cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ y tế vào khoảng 15 giờ 38 phút theo giờ địa phương. Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ và cảnh sát phát hiện hai nạn nhân đã tử vong, có dấu hiệu bị đâm.

Các điều tra viên chuyên trách án mạng liên quan đến cướp bóc của Sở Cảnh sát Los Angeles sau đó cũng đã có mặt tại hiện trường và mở cuộc điều tra. Trong buổi họp báo tối 14/12, Phó Cảnh sát trưởng Alan Hamilton cho biết cả hai thi thể vẫn còn bên trong ngôi nhà, hơn 6 giờ sau khi cảnh sát và lực lượng cứu hỏa được gọi tới.

Đạo diễn nổi tiếng Rob Reiner và vợ tử vong tại nhà riêng. Ảnh: The Guardian.

Cảnh sát cũng không nêu chi tiết về bất kỳ thương tích nào của hai nạn nhân. Ông Hamilton cho biết nguyên nhân tử vong chi tiết sẽ do văn phòng pháp y của quận Los Angeles xác định.

“Với nỗi đau buồn sâu sắc, chúng tôi thông báo về sự ra đi bi thảm của Michele và Rob Reiner. Chúng tôi vô cùng đau lòng trước mất mát đột ngột này và mong nhận được sự tôn trọng quyền riêng tư”, đại diện phát ngôn của gia đình đạo diễn chia sẻ.

Rob Reiner được biết đến với vai trò đạo diễn của nhiều bộ phim kinh điển như The Princess Bride, This Is Spinal Tap, When Harry Met Sally, Misery và A Few Good Men. Ông kết hôn với Michele Singer Reiner vào năm 1989, có ba người con là Jake, Nick và Romy. Lần gần nhất vợ chồng đạo diễn công khai xuất hiện cùng nhau là vào tháng 4 năm nay.