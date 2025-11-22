Nhà cựu Tổng thống Clinton bị Quốc hội Mỹ cảnh báo trừng phạt

Vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton bị Ủy ban Giám sát Hạ viện triệu tập để làm rõ liên hệ với Jeffrey Epstein, đồng thời đối mặt nguy cơ bị xử lý vì khinh suất Quốc hội nếu vắng mặt.

Ngày 21/11, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, nghị sĩ Cộng hòa James Comer (bang Kentucky), đã yêu cầu vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton có mặt để điều trần trong tháng tới liên quan đến cuộc điều tra về tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Nếu không chấp hành, họ có thể đối mặt với thủ tục buộc tội khinh thường Quốc hội, theo New York Post.

Comer đã gửi trát đòi đầu tiên vào ngày 5/8, yêu cầu hai ông bà Clinton trả lời các câu hỏi về mối quan hệ của họ với Epstein. Tuy nhiên, ngày 3/11, luật sư đại diện đề nghị chỉ cung cấp “bản tường trình bằng văn bản” vì cho rằng thân chủ của mình chỉ có “rất ít thông tin”.

“Từ việc ông bà thừa nhận có nắm giữ một số thông tin, yêu cầu miễn điều trần trực tiếp của quý vị là không hợp lý và khiến Ủy ban không thể thực thi đầy đủ chức năng giám sát”, Chủ tịch Comer nêu rõ.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cùng con gái Chelsea và vợ Hillary Clinton. Ảnh: Shutterstock.

Ông cũng bác bỏ lập luận rằng các sự kiện liên quan xảy ra ngoài phạm vi công tác chính thức của hai nhân vật này: “Chính việc ông Bill Clinton và bà Hillary Clinton duy trì quan hệ cá nhân với Epstein và Ghislaine Maxwell mới là điều Ủy ban quan tâm”.

Theo trát đòi, ông Bill Clinton phải điều trần lúc 10h ngày 17/12 và bà Hillary Clinton sẽ điều trần vào 10h ngày 18/12.

Nếu tiếp tục phớt lờ, Ủy ban sẽ khởi động quy trình buộc tội khinh thường Quốc hội, bao gồm thông qua nghị quyết tại Ủy ban Giám sát và sau đó tại toàn Hạ viện. Khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sẽ nhận được hồ sơ chuyển truy tố.

Trước đó, dưới thời Tổng thống Biden, hai đồng minh của ông Trump là Steven Bannon và Peter Navarro từng bị truy tố và nhận án tù vì tội coi thường Quốc hội, do từ chối hợp tác với Ủy ban điều tra vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6/1.

Một số chuyên gia nhận định cựu Tổng thống và cựu Ngoại trưởng Mỹ có thể viện dẫn đặc quyền hành pháp để từ chối điều trần, dù chưa rõ liệu đặc quyền này có áp dụng cho “những mối quan hệ mang tính cá nhân” hay không.

Ghislaine Maxwell - người bị tuyên án 20 năm tù vì buôn người khi hợp tác với Epstein - từng dự đám cưới của Chelsea Clinton năm 2010.

Sau khi rời Nhà Trắng, ông Bill Clinton từng đi hơn chục chuyến trên chuyên cơ riêng của Epstein, sau này được gọi là “Lolita Express”. Bà Hillary Clinton cũng từng nhận quyên góp cho chiến dịch tranh cử Thượng viện từ Epstein trước khi ông này vướng vòng pháp lý giữa những năm 2000.

Năm 2008, Epstein nhận tội tại Florida vì dụ dỗ trẻ vị thành niên tham gia mại dâm, buộc phải đăng ký danh sách tội phạm tình dục nhưng vẫn duy trì mối quan hệ với nhiều nhân vật có ảnh hưởng.

Tháng 7/2019, ông bị truy tố với các cáo buộc buôn bán tình dục và được phát hiện chết trong phòng giam ở Manhattan ngày 10/8/2019 trong khi chờ xét xử. Cơ quan chức năng kết luận đây là vụ tự sát.

Ông Bill Clinton bắt tay tỷ phú Jeffrey Epstein trong khi Ghislaine Maxwell (áo đỏ) đứng nhìn trong chuyến tham quan Nhà Trắng năm 1993. Ảnh: Thư viện Tổng thống William J. Clinton.

Bộ Tư pháp Mỹ dưới thời ông Trump kết luận vào tháng 7 năm nay rằng không có cá nhân nào khác có thể bị truy tố trong vụ án và Epstein cũng không giữ “danh sách khách hàng” hay tống tiền ai.

Sau khi Epstein bị bắt nhưng trước khi ông ta chết, đại diện của ông Bill Clinton tuyên bố cựu Tổng thống đã “không liên lạc với Epstein hơn một thập kỷ” và “không biết gì về các tội ác khủng khiếp”.

Trong thư gửi Ủy ban Giám sát, luật sư David Kendall thừa nhận: “Những gì chúng ta biết về Epstein và Maxwell là đáng ghê tởm. Công chúng hoàn toàn có lý khi yêu cầu sự minh bạch từ chính phủ.”

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hai ông bà Clinton “không có nhiều điều để đóng góp cho mục tiêu minh bạch đó” và có thể cung cấp toàn bộ thông tin qua văn bản.

Luật sư Kendall và đại diện ông Bill Clinton chưa phản hồi yêu cầu bình luận hôm 21/11.