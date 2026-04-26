Vợ chồng Beckham chưa hết sốc vì con trai

Vợ chồng David Beckham chưa hết sốc khi mối quan hệ với con trai cả Brooklyn đã "đóng băng" một năm qua. Đặc biệt, hy vọng hàn gắn trước World Cup như dự tính dần mờ nhạt

Theo Page Six, vợ chồng David Beckham và Victoria Beckham được cho là vẫn còn đang sốc và buồn bã khi mối quan hệ với con trai cả Brooklyn Beckham bị cắt đứt gần một năm qua.

Tuần qua, Victoria Beckham xuất hiện nổi bật tại New York khi ra mắt bộ sưu tập hợp tác với Gap, đồng thời được vinh danh trong danh sách Time100. Chuyến đi có sự đồng hành của David cùng hai con Cruz (21 tuổi) và Harper (14 tuổi). Tuy nhiên, phía sau hình ảnh rạng rỡ, Victoria vẫn chịu ảnh hưởng từ rạn nứt gia đình, trong khi Brooklyn ở Los Angeles, tập trung nấu ăn trực tuyến và quảng bá thương hiệu tương ớt.

Một nguồn tin cho biết: “Mọi thứ đang diễn ra rất tốt, nhưng Brooklyn không có mặt. Gia đình sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng đoàn tụ". Người này cũng tiết lộ David và Victoria không còn liên lạc với con trai gần một năm qua. Trong khi đó, Brooklyn chỉ giữ kết nối hạn chế qua tin nhắn với ông bà.

Dù vậy, gia đình Beckham vẫn không từ bỏ hy vọng hàn gắn, song khả năng hòa giải trước kỳ World Cup vào tháng 6, khi cả gia đình dự kiến có mặt tại Mỹ, đang dần trở nên mong manh.

Gia đình Beckham đoàn tụ gần đây nhưng không có Brooklyn. Ảnh: Hippolyte Petit.

Căng thẳng leo thang vào tháng 1/2026 khi Brooklyn đăng tải bài viết dài trên mạng xã hội, chỉ trích cha mẹ đặt thương hiệu Beckham lên trên con cái, đồng thời tuyên bố không muốn hòa giải. Một số nguồn tin cho rằng Nicola Peltz có ảnh hưởng trong việc khiến mối quan hệ thêm rạn nứt, song ý kiến khác khẳng định Brooklyn hoàn toàn chủ động trong quan điểm của mình.

Sự xa cách thể hiện rõ khi Brooklyn liên tục vắng mặt tại loạt sự kiện quan trọng của gia đình, gồm các show thời trang của Victoria, tiệc sinh nhật 50 tuổi của David với sự góp mặt của nhiều ngôi sao, cũng như các chuyến đi và hoạt động chung. Đáng chú ý, dù từng bay tới London trong thời gian diễn ra chuỗi tiệc sinh nhật của David, Brooklyn và vợ đã rời đi mà không gặp gia đình.

Một số nguồn tin cho rằng Brooklyn không thoải mái khi phải xuất hiện cùng những người có liên quan đến quá khứ cá nhân, trong khi phía Beckham phủ nhận. Trước đó, Brooklyn cũng cáo buộc cha mẹ “cố gắng phá hoại mối quan hệ” của anh từ trước đám cưới, thậm chí cho rằng mẹ đã “chiếm” điệu nhảy đầu tiên của anh trong ngày cưới.

Trong khi đó, David và Victoria vẫn duy trì hình ảnh gia đình bên cạnh các con, thường xuyên xuất hiện cùng Cruz và Harper tại các sự kiện, đồng thời tiếp tục đăng lại ảnh cũ của Brooklyn. Về phần mình, Brooklyn tập trung vào cuộc sống riêng tại Los Angeles, bao gồm việc phát triển thương hiệu cá nhân và kinh doanh, như quảng bá sản phẩm sốt “Cloud 23”.