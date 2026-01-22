VNVC tăng vốn gấp 5 lần

Công ty tiêm chủng tư nhân lớn nhất thị trường VNVC vừa nâng vốn điều lệ từ 140 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng, đồng thời mở rộng ngành nghề hoạt động.

VNVC tăng vốn lên 700 tỷ đồng. Ảnh: VNVC.

CTCP Vacxin Việt Nam (VNVC) vừa điều chỉnh mạnh vốn điều lệ từ 140 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng , tương ứng mức tăng gấp 5 lần, theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp công bố ngày 22/1.

Theo hồ sơ, nguồn vốn của VNVC toàn bộ là vốn tư nhân. Cùng với việc tăng vốn, số lượng cổ phần phổ thông của doanh nghiệp cũng được nâng tương ứng từ 14 triệu lên 70 triệu cổ phần, trong khi mệnh giá giữ nguyên ở mức 10.000 đồng/cổ phần.

VNVC được thành lập năm 2016. Tại thời điểm đăng ký kinh doanh ban đầu, cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp gồm ông Ngô Chí Dũng giữ 40% vốn điều lệ, bà Nguyễn Thị Hà sở hữu 30% và bà Nguyễn Thị Xuân nắm 30%. Ông Ngô Chí Dũng hiện giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật của VNVC.

Ngoài VNVC, ông Ngô Chí Dũng còn là đại diện pháp luật tại một số doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế, dược phẩm và khám chữa bệnh, như Công ty Cổ phần Dược phẩm Eco và Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Sau đợt tăng vốn điều lệ, VNVC tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh. Theo cập nhật mới nhất, số ngành nghề đăng ký của doanh nghiệp đã tăng từ 55 lên 58 ngành nghề. Bên cạnh các lĩnh vực cốt lõi gồm y tế dự phòng (tiêm chủng) và khám chữa bệnh, VNVC bổ sung thêm một số mảng mới như công nghệ thông tin (lập trình máy tính, xử lý dữ liệu), kinh doanh bất động sản và hoạt động nghệ thuật, giải trí...

Thời gian qua, VNVC cũng có nhiều động thái cho thấy chiến lược mở rộng hoạt động. Công ty không dừng lại ở hoạt động thương mại và phân phối vaccine mà từng bước tham gia vào khâu sản xuất.

Tháng 5/2025, doanh nghiệp này đã khởi công dự án Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm tại tỉnh Tây Ninh với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng . Theo công bố, nhà máy có công suất thiết kế khoảng 100 triệu liều vaccine mỗi năm, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như WHO, EU và FDA.

Song song với hoạt động đầu tư sản xuất, VNVC tiếp tục mở rộng quy mô hệ thống tiêm chủng trên cả nước. Tính đến hết năm 2025, doanh nghiệp này sở hữu 260 trung tâm tiêm chủng, trở thành một trong những hệ thống y tế tư nhân có độ phủ lớn trên thị trường.

Theo báo cáo của B&Company công bố tháng 7/2025, VNVC đang chiếm khoảng 46% thị phần tiêm chủng tư nhân tại Việt Nam, dựa trên số liệu ước tính năm 2023. Về kết quả kinh doanh, theo ước tính của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), doanh thu của VNVC trong năm 2023 đạt khoảng 9.177 tỷ đồng .

Thị trường tiêm chủng Việt Nam chứng kiến sự tham gia mạnh mẽ của các đơn vị tư nhân trong gần một thập kỷ qua. Các đơn vị tư nhân cơ bản khắc phục được những hạn chế của các cơ sở y tế công lập có chức năng tiêm chủng như tình trạng quá tải, xếp hàng... Ngoài ra, các đơn vị tư nhân còn đáp ứng được nhu cầu tiêm bổ sung phòng ngừa các loại bệnh khác ngoài danh sách được chi trả trong chương trình TCMR và các loại vaccine phòng bệnh dành cho người lớn (như HPV, cúm mùa…)

Hiện, trên thị trường, có 3 chuỗi tư nhân lớn cung cấp dịch vụ tiêm chủng, bao gồm VNVC, Long Châu, và Nhi Đồng 315.