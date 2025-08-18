VN-Index vượt 1.600 điểm, nhà đầu tư nên làm gì?

VN-Index khép lại tuần tăng hơn 45 điểm, vượt mốc 1.600 nhưng nhiều công ty chứng khoán vẫn tỏ ra thận trọng, dự báo thị trường khó tránh nhịp rung lắc ngắn hạn.

Các công ty chứng khoán lo ngại VN-Index có thể điều chỉnh trong ngắn hạn. Ảnh: Nam Khánh.

Chỉ số VN-Index vừa trải qua tuần giao dịch sôi động với 4 phiên tăng liên tiếp vào đầu tuần, trước khi ghi nhận phiên giảm gần 11 điểm vào cuối tuần. Dù vậy, chỉ số chứng khoán lớn nhất tại Việt Nam vẫn đóng cửa tuần ở mức 1.630 điểm, tăng 45,05 điểm (+2,84%).

VN-Index có thể quay đầu giảm tuần này

Đáng chú ý, dù vừa trải qua tuần tăng điểm tích cực, các công ty chứng khoán lại đang đưa ra nhận định thận trọng với thị trường chứng khoán, cho rằng chỉ số đang trong xu hướng đi lên nhưng khó tránh khỏi những nhịp rung lắc ngắn hạn.

Các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo phản ánh xu hướng tăng vẫn được củng cố. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh đã tạo đỉnh và bắt đầu đi xuống sau giai đoạn tăng "nóng", cho thấy thị trường có thể xuất hiện những nhịp rung lắc khi VN-Index tiến tới vùng đỉnh mới.

Trên khung đồ thị giờ, các chỉ báo cùng phát tín hiệu giảm tốc và sự thận trọng của dòng tiền.

VCBS đánh giá đà tăng của VN-Index trong tuần qua được dẫn dắt chủ yếu bởi nhóm ngân hàng và cổ phiếu Vingroup. Dòng tiền vẫn duy trì sự quyết đoán, xoay vòng nhanh giữa các nhóm ngành để tìm kiếm lợi nhuận.

Chỉ số VN-Index khởi đầu tuần mới ở trên mốc 1.630 điểm. Ảnh: TradingView.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia phân tích khuyến nghị nhà đầu tư không nên mua đuổi, thay vào đó nên tập trung vào những mã cổ phiếu có tín hiệu hút dòng tiền và bật lên từ nền tích lũy để cân nhắc gia tăng tỷ trọng.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Vietcap dự báo VN-Index sẽ vận động tăng nhẹ trong tuần này để kiểm định lực mua, đồng thời điều tiết áp lực bán ngắn hạn. Vùng hỗ trợ được xác định ở mức 1.615 điểm. Ngược lại, chỉ số sẽ đối mặt vùng kháng cự quanh 1.666 điểm.

Công ty Chứng khoán TPBank (TPS) lưu ý phiên cuối tuần trước đã ghi nhận áp lực chốt lời, song mức giá đóng cửa vẫn chưa vi phạm tín hiệu bứt phá. Dưới góc nhìn kỹ thuật, đây có thể là nhịp điều chỉnh lành mạnh nhằm tái cân bằng cung - cầu trong ngắn hạn.

Do đó, TPS cho rằng nếu thị trường không xuất hiện áp lực bán mạnh khiến VN-Index đóng cửa thấp hơn, chỉ số có thể hướng tới vùng 1.730 điểm trong thời gian tới.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Một số công ty chứng khoán cũng cho rằng rủi ro ngắn hạn đang dần gia tăng và thị trường có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh trong những phiên tới.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Yuanta, chỉ số VN-Index có thể tiếp tục dao động trong vùng 1.600-1.650 điểm trong 1-2 phiên kế tiếp. Áp lực bán hiện chưa quá lớn, song các chỉ báo kỹ thuật đã phát đi tín hiệu thận trọng, đặc biệt là chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục suy yếu. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang dè dặt hơn với diễn biến hiện tại.

Về chiến lược, nhà môi giới này khuyến nghị trong ngắn hạn (dưới 1 tháng) nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục, song nên cân nhắc chốt lời một phần để bảo vệ thành quả và giảm rủi ro. Trong bối cảnh rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu tăng dần, việc dừng mua mới cũng là giải pháp cần thiết.

Ở góc nhìn 1-5 tháng, xu hướng tăng vẫn được duy trì, nhưng nếu thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh trong tuần này, mức cảnh báo rủi ro sẽ được nâng cao hơn.

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng VN-Index đã ghi nhận chuỗi tăng điểm liên tiếp trong tuần trước, phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư. Tuy nhiên, đà tăng đã bị chặn lại trong phiên cuối tuần, thanh khoản phiên giảm điểm ghi nhận ở mức cao cho thấy áp lực chốt lời đang hiện hữu.

ACBS lưu ý nếu nhịp điều chỉnh bắt đầu từ vùng giá hiện tại, VN-Index có thể lùi về kiểm định mốc hỗ trợ gần nhất tại 1.560 điểm trước khi xác định xu hướng kế tiếp.