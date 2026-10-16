VN-Index vừa trải qua phiên giao dịch 'buồn' nhất 2 tháng

VN-Index chấm dứt chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp và lấy lại mốc 1.700 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản lại rơi xuống mức thấp nhất khoảng 2 tháng.

Phần lớn nhà đầu tư đang đứng ngoài nhìn thị trường. Ảnh: Phương Lâm.

Sau chuỗi 7 phiên giảm điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam đã lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch cuối tuần 16/10. Dù vậy, diễn biến giằng co trong phiên cùng thanh khoản suy yếu cho thấy dòng tiền vẫn khá dè dặt sau nhịp điều chỉnh kéo dài.

VN-Index khởi đầu phiên giao dịch trong trạng thái tích cực khi nhanh chóng vượt mốc 1.710 điểm. Lực cầu tập trung tại một số cổ phiếu ngân hàng và bất động sản vốn hóa lớn giúp chỉ số có thời điểm tăng hơn 15 điểm, tiến sát vùng 1.714 điểm ngay trong buổi sáng.

Tuy nhiên, đà hồi phục không được duy trì lâu. Áp lực bán gia tăng khi chỉ số tiến lên vùng giá cao khiến biên độ tăng dần thu hẹp. Sang phiên chiều, VN-Index có thời điểm lùi xuống dưới ngưỡng tâm lý 1.700 điểm, trước khi lực cầu xuất hiện vào cuối phiên giúp thị trường lấy lại sắc xanh.

Kết phiên, VN-Index tăng 7,56 điểm (+0,5%) lên 1.705,91 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm nhẹ 0,16 điểm (-0,1%) xuống 259,13 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,72 điểm (+0,6%) lên 124,87 điểm.

Dù chỉ số hồi phục, thanh khoản lại là điểm trừ đáng chú ý. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt gần 11.000 tỷ đồng , giảm khoảng 27% so với phiên trước và là mức thấp nhất 2 tháng qua.

Tính chung cả 3 sàn, giá trị giao dịch đạt khoảng 11.874 tỷ đồng, phản ánh sự suy yếu rõ rệt của dòng tiền. Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng, chưa sẵn sàng giải ngân mạnh dù thị trường đã trải qua nhiều phiên điều chỉnh.

Độ rộng toàn thị trường nghiêng về bên mua với 405 mã tăng giá (gồm 37 mã tăng trần), so với 263 mã giảm giá (gồm 20 mã giảm sàn) và 874 cổ phiếu đứng giá.

Tại nhóm vốn hóa lớn, VN30-Index tăng 11 điểm lên 1.855 điểm. Rổ chỉ số ghi nhận 22 mã tăng giá, 4 mã giảm và 4 mã đứng tham chiếu, cho thấy sự cải thiện đáng kể của nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

VN-Index chấm dứt chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Động lực chính giúp VN-Index chấm dứt chuỗi giảm điểm đến từ nhóm ngân hàng và cổ phiếu VHM của Vinhomes.

Trong đó, VHM tăng 3,6% lên 61.000 đồng/cổ phiếu, trở thành mã đóng góp tích cực nhất cho VN-Index. Ngược lại, VIC của Vingroup giảm 1,4% xuống 215.000 đồng/cổ phiếu, gây sức ép lớn nhất lên chỉ số. Diễn biến trái chiều của hai cổ phiếu cùng hệ sinh thái cho thấy dòng tiền vẫn có sự phân hóa ngay trong nhóm vốn hóa lớn.

Nhóm ngân hàng ghi nhận sự cải thiện đáng kể khi hàng loạt cổ phiếu tăng giá, tiêu biểu CTG (+2,7%), SHB (+2,4%), BID (+2,3%), LPB (+2,2%), TCB (+0,9%), VCB (+0,7%), SSI (+1%) và VPB (+0,2%).

Ở nhóm chứng khoán, sắc xanh cũng chiếm ưu thế với SSI (+1%), VIX (+0,9%), VCI (+0,5%) và một số mã khác tăng giá. Tuy nhiên, biên độ tăng nhìn chung còn khá khiêm tốn, phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền.

Tại nhóm bán lẻ và tiêu dùng, MWG tăng 1,5%, MSN tăng 1,4%, PNJ tăng 3,3%. Trong khi đó, HPG tăng 0,7%, góp phần củng cố sắc xanh tại nhóm nguyên vật liệu.

Ở chiều ngược lại, VIC là lực cản lớn nhất, bên cạnh VCK (-1,1%), PLX (-1,4%), MBB (-0,3%), VPI (-2,6%), HCM (-1%), EIB (-0,6%) và GAS (-0,1%).

Dù thị trường hồi phục, hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa có nhiều cải thiện. Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 560 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Áp lực bán tập trung tại HDB với giá trị bán ròng hơn 182 tỷ đồng, tiếp đến là VIC (- 69 tỷ đồng ), FRT (- 63 tỷ đồng ).

Ngược lại, FPT được mua ròng gần 48 tỷ đồng , CTG hơn 41 tỷ đồng , MBB khoảng 32 tỷ đồng và SSI hơn 30 tỷ đồng .