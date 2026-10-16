Một cổ phiếu bất động sản giảm sàn 20 phiên liên tục

Cổ phiếu KOS của Kosy giảm sàn 20 phiên liên tiếp, mất gần 80% giá trị. Hiện nhà đầu tư đang chất bán giá sàn hơn 91 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 42% vốn doanh nghiệp.

Cổ phiếu KOS của CTCP Kosy (HoSE: KOS) đang trải qua chuỗi phiên lao dốc hiếm thấy trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ trong khoảng một tháng, thị giá cổ phiếu này đã giảm gần 80%, kéo theo hàng nghìn tỷ đồng vốn hóa thị trường bị xóa sổ. Thậm chí, áp lực bán hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong phiên giao dịch 16/10, KOS tiếp tục giảm hết biên độ xuống còn 7.220 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên giảm sàn thứ 20 liên tiếp kể từ ngày 21/9.

Tình trạng mất cân đối cung cầu ngày càng nghiêm trọng khi lượng cổ phiếu chờ bán tăng vọt nhưng lực mua gần như biến mất. Đến cuối phiên hôm nay, các nhà đầu tư vẫn chất bán hơn 91 triệu cổ phiếu KOS tại giá sàn nhưng không có người mua. Số cổ phiếu bị rao bán này tương đương hơn 42% vốn doanh nghiệp.

Chủ tịch và doanh nghiệp liên quan bị bán giải chấp

Trong phiên chiều 16/10, KOS mới ghi nhận 19.800 cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch vỏn vẹn 143 triệu đồng.

So với mức 30.050 đồng/cổ phiếu trước khi chuỗi giảm sàn bắt đầu, thị giá KOS đã mất khoảng 76%.

Đà lao dốc này khiến vốn hóa Kosy từ khoảng 6.500 đồng trước nhịp giảm xuống còn khoảng 1.563 tỷ đồng hiện tại. Như vậy, doanh nghiệp đã đánh mất khoảng 5.000 tỷ đồng giá trị thị trường chỉ trong thời gian ngắn.

Cổ phiếu KOS giảm sàn 20 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Một trong những diễn biến đáng chú ý đi cùng đợt lao dốc của KOS là hoạt động bán giải chấp cổ phiếu tại các tài khoản có liên quan đến lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo thông tin công bố ngày 15/10, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 754.900 cổ phiếu KOS trong giai đoạn 9-15/10. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu đơn vị này nắm giữ giảm xuống còn hơn 9,21 triệu đơn vị, tương đương 4,26% vốn điều lệ.

Công ty Đầu tư Địa ốc Kosy là doanh nghiệp có liên quan đến ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Kosy, và bà Nguyễn Thị Hằng, Phó chủ tịch HĐQT.

Cùng thời gian, CTCP Đầu tư Leo Regulus, một tổ chức khác có liên quan đến 2 lãnh đạo này, cũng bị bán giải chấp 4.732 cổ phiếu KOS. Sau giao dịch, doanh nghiệp còn nắm giữ khoảng 22,19 triệu cổ phiếu KOS, tương đương 10,251% vốn.

Không chỉ các tổ chức liên quan, bản thân Chủ tịch Nguyễn Việt Cường cũng bị công ty chứng khoán bán giải chấp 560.854 cổ phiếu KOS trong giai đoạn 7-13/10. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu ông nắm giữ giảm xuống còn khoảng 71,81 triệu đơn vị, tương đương 33,17% vốn doanh nghiệp.

Chủ tịch Kosy Nguyễn Việt Cường. Ảnh: KOS.

Trước chuỗi phiên giảm sàn liên tục, trong giai đoạn 27/8-24/9, ông Cường đã chủ động bán hơn 4,26 triệu cổ phiếu KOS trên tổng số 5 triệu đơn vị đăng ký bán. Giao dịch không hoàn tất toàn bộ do điều kiện thị trường không thuận lợi và không đạt được thỏa thuận như dự kiến.

Trong khi đó, sau khi cổ phiếu KOS lao dốc liên tục, bà Hoàng Thị Yến, em dâu ông Cường, đã đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu KOS nhằm gia tăng sở hữu. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 15/10 đến 13/11. Nếu hoàn tất, bà Yến sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại Kosy lên khoảng 3,71% vốn điều lệ.

Kosy giải trình ra sao?

Trước chuỗi phiên giảm sàn kéo dài, Kosy đã 3 lần phải gửi văn bản giải trình đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), tương ứng các giai đoạn 21-25/9, 28/9-2/10 và 5-9/10.

Trong văn bản giải trình gần nhất, doanh nghiệp cho rằng thị trường chứng khoán diễn biến kém tích cực, gây áp lực tâm lý bán lên nhà đầu tư. Bên cạnh đó, việc các công ty chứng khoán điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp tín dụng ký quỹ (margin) đối với KOS và thực hiện bán giải chấp đã làm gia tăng áp lực cung, khiến cổ phiếu liên tục giảm giá và rơi vào tình trạng thanh khoản thấp.

Dù vậy, Kosy khẳng định các hoạt động kinh doanh cốt lõi, bao gồm đầu tư, phát triển bất động sản, năng lượng tái tạo và vận hành dự án, vẫn được triển khai bình thường theo kế hoạch. Công ty cho biết không xuất hiện biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

KOSY THU HƠN NGHÌN TỶ MỖI NĂM NHƯNG CHỈ LÃI VÀI CHỤC TỶ KQKD hàng năm của Kosy; Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2021 2022 2023 2024 2025 6T/2026 Doanh thu thuần tỷ đồng 1107 1343 1316 1439 1555 723 Lợi nhuận sau thuế

23 22 21 22 19 15

Về hoạt động kinh doanh, Kosy được thành lập năm 2008, hiện hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 723 tỷ đồng , tăng khoảng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 15 tỷ đồng , tăng hơn gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Mặc dù lợi nhuận tăng mạnh, kết quả này mới hoàn thành khoảng 12-13% mục tiêu lợi nhuận 120 tỷ đồng công ty đặt ra cho cả năm.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt khoảng 5.079 tỷ đồng , trong đó hàng tồn kho chiếm hơn 2.778 tỷ đồng , tương đương gần 55% tổng tài sản. Ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền chỉ đạt khoảng 13 tỷ đồng .

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Kosy vượt 2.725 tỷ đồng , trong đó dư nợ vay và nợ thuê tài chính xấp xỉ 2.000 tỷ đồng , bao gồm gần 878 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và hơn 1.119 tỷ đồng nợ vay dài hạn.