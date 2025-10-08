VN-Index lên cao chưa từng thấy

VN-Index khép lại phiên 8/10 ở mức 1.697,83 điểm, cao nhất lịch sử, đánh dấu phiên giao dịch thuận lợi sau khi chính thức nâng hạng lên "Mới nổi Thứ cấp".

VN-Index đón loạt tin vui trong phiên 8/10. Ảnh: Phương Lâm.

Trái ngược với bầu không khí giao dịch trầm lắng trong phiên sáng 8/10, thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ lấy lại nhịp hứng khởi trong buổi chiều. Sau khi VN-Index trượt xuống dưới tham chiếu vào cuối phiên sáng do áp lực chốt lời mạnh tại nhóm bluechip, lực cầu chủ động đã nhanh chóng trở lại, giúp chỉ số đại diện sàn HoSE đảo chiều tăng điểm và lấy lại sắc xanh.

Tâm lý nhà đầu tư dần được cải thiện rõ rệt khi dòng tiền bắt đầu lan tỏa sang nhiều nhóm ngành, thay vì chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu lớn. Dù độ phân hóa vẫn hiện hữu, không khí giao dịch nhìn chung đã trở nên tích cực hơn, phản ánh sự khởi sắc của niềm tin thị trường sau cú hích lớn đến từ thông tin nâng hạng.

Rạng sáng cùng ngày, FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ "Cận biên" lên "Mới nổi Thứ cấp", khép lại 7 năm chờ đợi kể từ khi Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi. Tổ chức này đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tiến trình cải cách, hoan nghênh các nỗ lực nâng cấp hạ tầng và khung pháp lý đang được triển khai, trước khi tiến hành kỳ đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026.

Nếu mọi điều kiện được đáp ứng đúng tiến độ, quá trình nâng hạng chính thức sẽ diễn ra vào tháng 9/2026.

Ngay sau thông tin mang tính cột mốc này, VN-Index có thời điểm bứt phá hơn 18 điểm trong buổi chiều nhờ dòng tiền quay lại mạnh mẽ ở nhóm ngân hàng, thép, bán lẻ và chứng khoán. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu khi lực chốt lời ngắn hạn quay trở lại, khiến chỉ số thu hẹp biên độ vào cuối phiên.

Kết phiên, VN-Index tăng 12,53 điểm (+0,7%) lên 1.697,83 điểm. Đây cũng là mức đóng cửa cao nhất mà chỉ số đại diện sàn HoSE từng thiết lập.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,47 điểm (+0,2%) lên 273,34 điểm; trong khi UPCoM-Index tăng 0,19 điểm (+0,2%) lên 110,43 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 36.400 tỷ đồng , tăng gần 30% so với phiên liền trước, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái chủ động dù nhà đầu tư còn thận trọng.

VN-Index đóng cửa ở mốc cao kỷ lục. Ảnh: TradingView.

Sắc xanh quay trở lại trên diện rộng với 404 mã tăng (trong đó có 15 mã tăng trần), 905 mã đứng giá và 291 mã giảm (6 mã giảm sàn). Riêng rổ VN30 ghi nhận 19 mã tăng, 4 mã đi ngang và 7 mã giảm, giúp chỉ số đại diện nhóm này tăng 13 điểm, đóng cửa tại 1.922 điểm, củng cố thêm tín hiệu phục hồi sau phiên sáng đầy giằng co.

Động lực kéo VN-Index chiều nay có sự đóng góp đáng kể của các bluechip, đặc biệt là VHM (+4,3%) cùng VCB (+1,4%), CTG (+2,5%), VNM (+3,3%), MWG (+3,6%), GEE (tăng trần), VRE (+3,7%), STB (+2,4%), ACB (+1,1%) và HPG (+0,7%).

Theo các công ty chứng khoán, việc được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường "Mới nổi Thứ cấp" có thể giúp thị trường Việt Nam thu hút hàng tỷ USD từ các quỹ chủ động và thụ động. Những cái tên được xem là sẽ hưởng lợi rõ nét nhất trong làn sóng nâng hạng sắp tới có thể kể đến dòng bluechip: VHM, VRE, HPG, VNM, VCB, SSI, VND, VIC và MSN.

Chiều ngược lại, nhóm cản bước chỉ số gồm có VIC (-1,1%), TCB (-1,1%), LPB (-1,1%), FPT (-1,1%), VGC (-2,2%), VIB (-0,7%), VSC (-3,8%), BID (+0,1%), DIG (-2,3%), PNJ (-1,1%).

Một trong những điểm nhấn của phiên hôm nay là sự trở lại của khối ngoại khi nhóm này giải ngân mạnh, mua ròng 75 tỷ đồng, tập trung danh mục tại GEX (+ 264 tỷ đồng ), MWG (+ 254 tỷ đồng ), HPG (+ 179 tỷ đồng ), VCB (+ 130 tỷ đồng ).

Mặt khác, SHB (- 151 tỷ đồng ), VRE (- 148 tỷ đồng ), MSN (- 131 tỷ đồng ) bị nhóm này rút tiền mạnh.