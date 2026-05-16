Vinicius nhận tin không vui ngoài sân cỏ

Trong một bài đăng tối 15/5 trên Instagram, Virginia Fonseca xác nhận cả cô và Vinicius Jr đã đường ai nấy đi sau khoảng thời gian bên nhau.

Vinicius đang có mùa giải khó khăn nhất sự nghiệp.

Mối quan hệ giữa Vinicius Junior và cô bạn gái người mẫu chính thức khép lại sau những ngày xuất hiện tin đồn rạn nứt. Trên trang Instagram cá nhân, cô đăng tải tâm thư khá dài để xác nhận việc chia tay ngôi sao của Real Madrid.

Trong bài viết, cô cho biết bản thân luôn muốn được sống thật với cảm xúc, không đánh mất con người của mình và đã dành rất nhiều tâm huyết cho mối quan hệ này. Bạn gái Vinicius cũng nhấn mạnh cô luôn tôn trọng tình yêu, nhưng sẽ không cố gắng níu kéo khi mọi thứ không còn ý nghĩa.

“Tôi chọn đủ trưởng thành để khép lại bằng sự trân trọng thay vì tiếp tục ở lại chỉ để tồn tại trong một mối quan hệ”, đoạn chia sẻ có nội dung.

Cô đồng thời khẳng định cả hai quyết định tôn trọng con đường riêng của nhau sau quãng thời gian đồng hành. Người đẹp gửi lời chúc Vinicius hạnh phúc và thành công trong tương lai, đồng thời mong mọi người tôn trọng quyết định riêng tư của cả hai.

Story được Virginia Fonseca đăng tải vào tối 15/5.

Phía Vinicius hiện chưa đưa ra phát biểu chính thức liên quan tới chuyện tình cảm. Tuy nhiên, thông điệp từ bạn gái anh nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên để lại bình luận động viên cả hai sau quyết định chia tay.

Vinicius đang trải qua giai đoạn nhiều biến động cùng Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có mùa giải không như kỳ vọng khi liên tiếp gặp áp lực về thành tích lẫn nội bộ. Cá nhân tuyển thủ Brazil cũng trở thành tâm điểm truyền thông bởi nhiều câu chuyện ngoài sân cỏ trong thời gian gần đây.

Ở tuổi 25, Vinicius vẫn được xem là một trong những ngôi sao lớn nhất của Real Madrid và tuyển Brazil. Đời sống cá nhân của anh luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và người hâm mộ.

Ở mùa giải 2025/26, Vinicius đã ghi 20 bàn trong màu áo Real Madrid, anh vừa cùng Real Madrid trải qua mùa giải đáng quên khi trắng tay ở mọi đấu trường. Vinicius đang cùng tuyển Brazil chuẩn bị cho World Cup 2026. Tin buồn này đặt ra dấu hỏi cho phong độ của anh trên đất Mỹ?

Phản ứng của CĐV Real Madrid khi Mbappe vào sân Phút 69 trong trận Real Madrid thắng Real Oviedo 2-0 tại vòng 36 La Liga 2025/26, Mbappe được tung vào sân thay Gonzalo Garcia và nhận không ít sự phẫn nộ từ CĐV trên khán đài.