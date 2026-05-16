Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Vinicius nhận tin không vui ngoài sân cỏ

  • Thứ bảy, 16/5/2026 12:11 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Trong một bài đăng tối 15/5 trên Instagram, Virginia Fonseca xác nhận cả cô và Vinicius Jr đã đường ai nấy đi sau khoảng thời gian bên nhau.

Vinicius đang có mùa giải khó khăn nhất sự nghiệp.

Mối quan hệ giữa Vinicius Junior và cô bạn gái người mẫu chính thức khép lại sau những ngày xuất hiện tin đồn rạn nứt. Trên trang Instagram cá nhân, cô đăng tải tâm thư khá dài để xác nhận việc chia tay ngôi sao của Real Madrid.

Trong bài viết, cô cho biết bản thân luôn muốn được sống thật với cảm xúc, không đánh mất con người của mình và đã dành rất nhiều tâm huyết cho mối quan hệ này. Bạn gái Vinicius cũng nhấn mạnh cô luôn tôn trọng tình yêu, nhưng sẽ không cố gắng níu kéo khi mọi thứ không còn ý nghĩa.

“Tôi chọn đủ trưởng thành để khép lại bằng sự trân trọng thay vì tiếp tục ở lại chỉ để tồn tại trong một mối quan hệ”, đoạn chia sẻ có nội dung.

Cô đồng thời khẳng định cả hai quyết định tôn trọng con đường riêng của nhau sau quãng thời gian đồng hành. Người đẹp gửi lời chúc Vinicius hạnh phúc và thành công trong tương lai, đồng thời mong mọi người tôn trọng quyết định riêng tư của cả hai.

Vinicius, Real Madrid, Brazil anh 1

Story được Virginia Fonseca đăng tải vào tối 15/5.

Phía Vinicius hiện chưa đưa ra phát biểu chính thức liên quan tới chuyện tình cảm. Tuy nhiên, thông điệp từ bạn gái anh nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên để lại bình luận động viên cả hai sau quyết định chia tay.

Vinicius đang trải qua giai đoạn nhiều biến động cùng Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có mùa giải không như kỳ vọng khi liên tiếp gặp áp lực về thành tích lẫn nội bộ. Cá nhân tuyển thủ Brazil cũng trở thành tâm điểm truyền thông bởi nhiều câu chuyện ngoài sân cỏ trong thời gian gần đây.

Ở tuổi 25, Vinicius vẫn được xem là một trong những ngôi sao lớn nhất của Real Madrid và tuyển Brazil. Đời sống cá nhân của anh luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và người hâm mộ.

Ở mùa giải 2025/26, Vinicius đã ghi 20 bàn trong màu áo Real Madrid, anh vừa cùng Real Madrid trải qua mùa giải đáng quên khi trắng tay ở mọi đấu trường. Vinicius đang cùng tuyển Brazil chuẩn bị cho World Cup 2026. Tin buồn này đặt ra dấu hỏi cho phong độ của anh trên đất Mỹ?

Phản ứng của CĐV Real Madrid khi Mbappe vào sân Phút 69 trong trận Real Madrid thắng Real Oviedo 2-0 tại vòng 36 La Liga 2025/26, Mbappe được tung vào sân thay Gonzalo Garcia và nhận không ít sự phẫn nộ từ CĐV trên khán đài.

Militao và Vinicius đối mặt scandal gái gọi

Eder Militao phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới bê bối thuê gái mại dâm cùng Vinicius Jr và khẳng định những thông tin lan truyền tại Brazil hoàn toàn không có bằng chứng.

8 giờ trước

3 đội trưởng của Real Madrid phải ra đi?

Cựu thủ môn Santi Canizares gây sốc khi cho rằng Real Madrid nên chia tay cả ba đội trưởng Vinicius Junior, Federico Valverde và Dani Carvajal.

20:19 12/5/2026

Vinicius đếm cúp chế nhạo Barcelona

Cầu thủ của Real Madrid lấy 15 chức vô địch Champions League để chế nhạo người hâm mộ đối thủ.

06:17 11/5/2026

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Thái Viên

Vinicius Real Madrid Brazil Virginia Fonseca

    Đọc tiếp

    Padel Viet Nam huong toi ASIAD 2026 hinh anh

    Padel Việt Nam hướng tới ASIAD 2026

    15 phút trước 15:56 16/5/2026

    0

    Liên đoàn Quần vợt Việt Nam bắt đầu xây dựng nền tảng phát triển Padel chuyên nghiệp, hướng tới mục tiêu góp mặt tại ASIAD 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý