Vinicius cười nhạo Man City

Tiền đạo Vinicius thừa nhận tấm biểu ngữ của CĐV Man City trở thành động lực giúp anh thi đấu bùng nổ hơn ở lượt đi vòng play-off Champions League 2024/25 rạng sáng 12/2.

Cách Vinicius đáp trả khi bị hỏi ‘Quả bóng vàng đâu?’ Trong trận đấu giữa Man City và Real, CĐV Man City trưng biểu ngữ chế giễu Vinicius Jr. về Quả bóng Vàng.

Trước khi trận đấu trên sân Etihad bắt đầu, các CĐV ở khán đài phía Nam giương cao một biểu ngữ lớn với hình ảnh Rodri cầm Quả bóng vàng cùng dòng chữ "Stop crying your heart out" (Ngừng than vãn đi - PV). Đây được coi là lời chế giễu hướng về phía Real Madrid và Vinicius, sau khi CLB này tẩy chay lễ trao giải Quả bóng vàng vì biết rằng ngôi sao người Brazil sẽ không chiến thắng.

Biểu ngữ không chỉ khuấy động bầu không khí tại Etihad mà còn khiến Vinicius thêm quyết tâm. Ngôi sao người Brazil liên tục khuấy đảo hàng thủ Man City và góp dấu giày trong hai bàn thắng quan trọng. Cú sút của anh khiến Ederson phải cản phá, tạo cơ hội để Brahim Diaz ghi bàn gỡ hòa 2-2, trước khi thực hiện pha kiến tạo để Jude Bellingham ấn định chiến thắng ở phút bù giờ.

Sau trận đấu, Vinicius hả hê chia sẻ trên truyền hình: "Tôi đã thấy tấm biểu ngữ của CĐV Man City và điều đó càng thúc đẩy tôi hơn nữa. Mỗi khi đối thủ khiêu khích, tôi lại có thêm động lực để chơi một trận đấu tuyệt vời".

HLV Carlo Ancelotti cũng hết lời khen ngợi các học trò, đặc biệt là hàng phòng ngự mới lắp ghép chưa từng thi đấu cùng nhau trước đó. Nhà cầm quân người Italy cũng đồng tình rằng biểu ngữ của CĐV Man City tiếp thêm động lực cho Vinicius.

"Tôi không biết liệu Vini có thực sự thấy tấm biểu ngữ đó hay không, nhưng nhìn vào cách thi đấu hôm nay, có lẽ điều đó giúp cậu ấy có thêm sức mạnh. Hôm nay, Vini rất nguy hiểm, cả hàng công đều chơi xuất sắc", HLV Ancelotti khẳng định.

Real Madrid một lần nữa đánh bại Man City trong một trận đấu kịch tính bậc nhất Champions League. "The Citizens" 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng thua ngược 2-3, qua đó gặp bất lợi lớn ở trận lượt về diễn ra vào ngày 20/2 tại Bernabeu.