Việc bàn giao nhà tại dự án Vinhomes Ocean Park 2-3 và Vinhomes Royal Island đã giúp Vinhomes ghi nhận hơn 33.300 tỷ đồng doanh thu và gần 9.000 tỷ đồng lãi sau thuế quý III.

Vinhomes báo lãi gần 9.000 tỷ đồng trong quý III. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần đạt 33.323 tỷ đồng , tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý vừa qua, giá vốn bán hàng tăng gần 33% lớn hơn nhiều so với đà tăng doanh thu đã khiến biên lợi nhuận gộp của Vinhomes giảm từ 46% còn 29%.

Trong khi đó, các khoản chi phí phát sinh trong kỳ đều tăng mạnh với chi phí tài chính tăng 63%, chi phí bán hàng tăng 139% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 74%.

Các yếu tố này là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế quý III của Vinhomes giảm 16% so với cùng kỳ năm trước, đạt 8.980 tỷ đồng .

VINHOMES LÃI THÊM GẦN 9.000 TỶ ĐỒNG QUÝ III NĂM NAY Kết quả kinh doanh những quý gần đây của Vinhomes. Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2021 II III IV I/2022 II III IV I/2023 II III IV I/2024 II III Doanh thu Tỷ đồng 12986 28015 20679 23413 8923 4470 17805 31193 29299 32614 32724 8698 8211 28375 33323 Lợi nhuận sau thuế

5478 10602 11195 11968 4725 748 14575 8952 11923 9749 10723 891 904 10716 8980

Lũy kế 9 tháng, nhà phát triển bất động sản thuộc Tập đoàn Vingroup đã ghi nhận 69.910 tỷ đồng doanh thu và 20.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 26% và 36% so với cùng kỳ năm trước.

Theo lý giải của doanh nghiệp, kết quả đạt được trong 9 tháng qua đến từ việc bàn giao các sản phẩm tại dự án Vinhomes Ocean Park 2-3 và ghi nhận kết quả kinh doanh tại dự án Vinhomes Royal Island.

Tại thời điểm cuối quý III, Vinhomes cho biết công ty có hơn 123.000 tỷ đồng doanh số chưa ghi nhận, trong đó gần 36.000 tỷ đồng là các khoản thanh toán theo tiến độ từ khách hàng mua bất động sản.

Đến cuối tháng 9, tổng giá trị tài sản của Vinhomes đạt gần 524.700 tỷ đồng , tăng 18% so với đầu năm và tiếp tục là nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước.

Cùng thời điểm, công ty có khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng hơn 22.000 tỷ đồng . Giá trị hàng tồn kho đạt trên 58.000 tỷ đồng , tăng 5%, chủ yếu do phát sinh các chi phí liên quan việc cung cấp dịch vụ tổng thầu, tư vấn xây dựng cho các chủ đầu tư dự án. Trong khi giá trị khoản bất động sản để bán đang xây dựng vẫn duy trì quanh mức 50.000 tỷ đồng .

Trong cơ cấu nguồn vốn, công ty đã phát sinh gần 15.000 tỷ đồng nợ vay trong 9 tháng, đưa giá trị các khoản vay lên gần 72.200 tỷ đồng .

Liên quan đến hoạt động bán hàng, trong quý III, Vinhomes đã tiếp tục ra mắt các phân khu mới thuộc dự án Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng).

Tại Hà Nội, dự án Vinhomes Global Gate ở Đông Anh đã chính thức khởi công, thu hút sự chú ý của thị trường.

Tại khu vực phía Nam, phân khu căn hộ The Opus One (Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức) do Vinhomes hợp tác phát triển cùng đối tác Nhật Bản - Samty cũng ra mắt vào ngày cuối tháng 8, góp phần gia tăng nguồn cung căn hộ cho thị trường.