Vingroup khởi công nhà máy nhiệt điện LNG lớn nhất Việt Nam

  • Thứ sáu, 26/9/2025 21:31 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Ngày 26/9, dự án Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng đã chính thức được khởi công.

Phối cảnh Khu công nghiệp Tân Trào. Ảnh: Vingroup.

Lễ khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng đã diễn ra chiều 26/9 tại xã Kiến Hưng, thuộc Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. Đây là sự kiện chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự án Khu công nghiệp Tân Trào do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư, có diện tích gần 227 ha, tọa lạc tại xã Kiến Hưng và Nghi Dương, vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng.

Về ranh giới, Khu công nghiệp Tân Trào phía Bắc giáp các khu đất sản xuất nông nghiệp xã Kiến Hưng, cụm công nghiệp Tân Trào và các khu dân cư hiện hữu; phía Nam giáp sông Văn Úc; phía Tây giáp kênh Đồng Thẻo; phía Đông giáp khu dân cư hiện hữu thôn Đa Ngư.

Công trình được xây dựng trong 5 năm, bắt đầu từ quý II/2025 đến quý II/2030. Lộ trình từ nay đến hết năm sẽ triển khai giải phóng mặt bằng. Sau đó, từ đầu năm 2026, doanh nghiệp sẽ thi công xây dựng hạ tầng và đưa vào kinh doanh quý II/2030.

Dự án hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp - công nghệ mới với hạ tầng hiện đại, thu hút các lĩnh vực điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, năng lượng sạch và công nghiệp hỗ trợ.

Dự kiến sau khi hoàn thành, nơi đây sẽ quy tụ hàng chục nghìn lao động chất lượng cao, góp phần đưa Hải Phòng trở thành điểm đến đầu tư công nghiệp kiểu mẫu.

Trong khuôn viên Khu công nghiệp Tân Trào, dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng do liên danh nhà đầu tư Vingroup và CTCP Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư với diện tích gần 100 ha, tổng vốn hơn 178.000 tỷ đồng.

Nhà máy có công suất thiết kế 4.800 MW, chia làm 2 giai đoạn (giai đoạn 1: 1.600 MW, giai đoạn 2: 3.200 MW) và dự kiến vận hành cuối năm 2030.

Khi hoàn thành, nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9,6 tỷ kWh/năm (giai đoạn 1) và 19,2 tỷ kWh/năm (giai đoạn 2), vừa đáp ứng nhu cầu của Khu công nghiệp Tân Trào, vừa bổ sung nguồn công suất lớn cho lưới điện quốc gia.

Đây cũng sẽ là dự án nhiệt điện LNG lớn nhất Việt Nam theo Quy hoạch điện VIII, đồng thời thân thiện môi trường nhờ phát thải thấp, đánh dấu bước tiến quan trọng của Vingroup trong chiến lược phát triển năng lượng sạch và kinh tế xanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và chỉ đạo tại lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng. Ảnh: BTC.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình tái cấu trúc theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, đồng thời đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên các trụ cột xanh, số, tuần hoàn và sáng tạo. Đây là bước chuyển đổi mang tính căn bản.

Để phát triển nhanh và bền vững, đất nước phải dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, từ đó tạo ra cơ hội, điều kiện để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động về chiến lược.

"Hai dự án khởi công hôm nay đều có mục tiêu này, góp phần phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhìn nhận.

Về phía chủ đầu tư, ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết Khu công nghiệp Tân Trào không chỉ tạo lập hạ tầng hiện đại mới, thu hút các ngành công nghiệp - công nghệ cao, mà còn đồng bộ với Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng - công trình năng lượng chiến lược bảo đảm nguồn điện ổn định.

Sự cộng hưởng này sẽ tạo nên hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng khép kín, tăng sức hút đầu tư và thúc đẩy phát triển bền vững. Đây cũng là mô hình phát triển đồng bộ mà tập đoàn kỳ vọng sẽ nhân rộng.

Thời gian qua, Vingroup liên tục đẩy mạnh đầu tư vào Hải Phòng. Trước 2 dự án này, Vingroup đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành Tổ hợp sản xuất ôtô VinFast tại Cát Hải (tháng 6/2019), cầu Hoàng Gia, cùng với 4 khu đô thị...

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

  • Hải Phòng

    Hải Phòng
    • Diện tích: 1.561,7 km²
    • Dân số: 1.980.800
    • Phân chia hành chính: 7 quận, 6 huyện và 2 huyện đảo
    • Vùng: Bắc Bộ
    • Mã điện thoại: 225
    • Biển số xe: 15, 16

