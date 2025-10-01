Vingroup hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ đồng cho đồng bào vùng bão Bualoi

Vingroup hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ đồng cho đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão Bualoi, triển khai ngay từ 1/10 để kịp thời giúp người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Vingroup hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ đồng cho đồng bào vùng bão, việc cứu trợ sẽ được triển khai ngay từ hôm nay. Ảnh: Việt Linh.

Sáng 1/10, Tập đoàn Vingroup cho biết đã gửi công văn hỏa tốc đến Thủ tướng, Phó thủ tướng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (bão Bualoi).

Việc cứu trợ sẽ được triển khai ngay từ hôm nay nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn và hỗ trợ người dân các địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Theo kế hoạch, Vingroup sẽ hỗ trợ tại tất cả tỉnh, thành phố, xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Mức hỗ trợ tập trung vào 3 nhóm đối tượng chính.

Cụ thể, với các gia đình có người thiệt mạng hoặc mất tích, số tiền hỗ trợ là 100 triệu đồng/người. Các gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn được hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ. Những gia đình người có công, thương binh liệt sĩ và hộ đặc biệt khó khăn có nhà bị tốc mái được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ. Tập đoàn khẳng định tổng ngân sách tối thiểu là 500 tỷ đồng và sẵn sàng tăng thêm nếu mức độ thiệt hại thực tế vượt dự kiến.

Đại diện Vingroup cho biết các đội phản ứng nhanh sẽ trực tiếp xuống hiện trường để rà soát và chi trả theo danh sách xác nhận của chính quyền, bảo đảm công tác cứu trợ được triển khai kịp thời, đúng đối tượng và minh bạch.

“Với tinh thần không có người Vingroup nào đứng ngoài mất mát, đau thương của đồng bào, chúng tôi triển khai gói hỗ trợ ngay trong hôm nay với phương châm kịp thời - đúng đối tượng - thiết thực. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, người dân cùng chung tay góp sức để hỗ trợ bà con vượt qua lúc khó khăn này”, ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vingroup chia sẻ.

Với gói cứu trợ bão Bualoi lần này, Vingroup nhấn mạnh mục tiêu không chỉ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và khẳng định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, Vingroup thường xuyên đồng hành cùng người dân cả nước trong các hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ khẩn cấp khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra.

Năm 2024, riêng với bão Yagi, tập đoàn đã chi 250 tỷ đồng để cứu trợ người dân miền Trung. Trước đó, Vingroup cũng tham gia nhiều chương trình an sinh xã hội như phòng chống dịch Covid-19, tiếp sức đến trường, khám chữa bệnh miễn phí hay hỗ trợ sinh kế cho người nghèo. Tổng ngân sách thiện nguyện và hỗ trợ cộng đồng mà tập đoàn đã triển khai đến nay vượt 30.000 tỷ đồng .

Hình thành từ áp thấp nhiệt đới phía đông Philippines ngày 24/9, 0h30 sáng 29/9 bão Bualoi đổ bộ Quảng Trị - Hà Tĩnh với sức gió cấp 11. Bão đã gây gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9 ở Ninh Bình, Thanh Hóa; gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14 tại Nghệ An, nam Hà Tĩnh, bắc Quảng Trị. Thời gian lưu bão trên đất liền là 13 tiếng trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Thượng Lào. Từ ngày 25/9 đến nay, bão gây mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm.

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, tính đến 6h ngày 1/10, bão số 10 kèm mưa lũ, sạt lở và giông lốc đã gây thiệt hại nặng nề tại 19 tỉnh, thành phố từ Lào Cai đến Đà Nẵng khiến 29 người chết, 21 người mất tích và 139 người bị thương.

Thiệt hại kinh tế sơ bộ ước tính hơn 8.016 tỷ đồng , nặng nề nhất là Hà Tĩnh với 6.000 tỷ đồng , Nghệ An 1.426 tỷ đồng , Quảng Trị 550 tỷ đồng ...