Bão số 10 gây thiệt hại nặng, bảo hiểm khẩn cấp vào cuộc

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm chỉ đạo doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo tình hình thiệt hại, giải quyết quyền lợi bảo hiểm... cho người dân chịu thiệt hại của bão số 10 trong hôm nay.

Bão số 10 di chuyển nhanh vào nước ta gây thiệt hại lớn cho các tỉnh miền Trung. Ảnh: Việt Linh.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa ban hành Công văn số 1389/QLBH-PNT đề nghị Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi) và mưa lũ.

Để kịp thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng phó, kịp thời khắc phục thiệt hại do cơn bão gây ra, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt công tác ứng phó.

Trường hợp có thiệt hại phải kịp thời xác định thiệt hại về người và tài sản của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường, bồi thường và trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho bên mua bảo hiểm, người thụ hưởng theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật.

Cùng với đó, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm chỉ đạo Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức thực hiện hỗ trợ nhân đạo theo quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan.

Các doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo tình hình thiệt hại, giải quyết quyền lợi bảo hiểm, hỗ trợ nhân đạo... về Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trong ngày 1/10.

Báo cáo nhanh từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 17h ngày 30/9, bão số 10 cùng mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã gây thiệt hại nặng nề, khiến 48 người chết và mất tích.

Về tài sản, 90 ngôi nhà bị sập đổ, hơn 144.000 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái, gần 14.000 ngôi nhà ngập nước. Diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng 26.734 ha, thủy sản thiệt hại 9.593 ha. Hệ thống đê điều ghi nhận 15 sự cố. Giao thông bị chia cắt, ngập lụt và sạt lở tại hơn 1.100 điểm.

Trước đó, ngày 28/9, Thủ tướng đã có Công điện số 175/CĐ-TTg về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Bão số 10 đổ bộ vào đất liền nước ta với sức gió rất mạnh (vùng tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13-14), phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian lưu bão dài, kèm theo mưa rất lớn trên diện rộng đã gây sức tàn phá rất lớn, thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian sớm nhất, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố (nơi bị ảnh hưởng bão số 10 và mưa lũ) theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và của Thủ tướng tại các công điện vừa qua.

Bên cạnh đó, rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão, lũ, kịp thời sử dụng dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

Trường hợp dự phòng ngân sách địa phương không đủ nguồn lực chi hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khẩn trương có văn bản báo cáo Thủ tướng, đồng thời gửi Bộ Tài chính để tổng hợp xử lý theo quy định; hoàn thành công tác chi hỗ trợ nhân dân trước ngày 5/10.