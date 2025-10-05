Vingroup đề xuất nghiên cứu làm cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Vingroup đề xuất TP.HCM chấp thuận nghiên cứu tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT, nhằm tăng kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển hạ tầng.

Tập đoàn Vingroup vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, đề xuất được chấp thuận nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo văn bản ký ngày 24/9, Vingroup cho biết đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060, trong đó xác định phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, nâng cao năng lực kết nối nội vùng - liên vùng là định hướng chiến lược trọng tâm.

Phía Vingroup nhận định sau khi Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM, nhu cầu phát triển trục kết nối giữa khu vực ven biển trở nên cấp thiết. Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) là vùng có vị trí chiến lược về kinh tế biển, cảng, du lịch và các tuyến đường vòng.

Doanh nghiệp cho rằng việc đầu tư tuyến vượt biển sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các vùng chức năng trong thành phố, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị.

"Chủ trương này là bước đi quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để khởi động quá trình nghiên cứu khả thi và đúng định hướng phát triển của thành phố", văn bản đề xuất của Vingroup nêu.

Doanh nghiệp đồng thời cam kết đồng hành lâu dài, góp phần nâng cao năng lực kết nối vùng và phát triển bền vững không gian ven biển của TP.HCM.

Trước đó, ý tưởng về một cây cầu vượt biển Cần Giờ xuất hiện lần đầu trong Hội nghị Quy hoạch phát triển Cần Giờ năm 2017, do Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề xuất.

Những năm tiếp theo, hiệp hội này cũng đã nhiều lần gửi văn bản đề xuất UBND TP.HCM bổ sung cầu vượt biển Cần Giờ nối huyện Cần Giờ với TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) vào Quy hoạch chung xây dựng TP.HCM giai đoạn 2021-2040, tầm nhìn đến năm 2060. Theo ý tưởng, cây cầu sẽ dài khoảng 17 km, độ tĩnh không lên tới 56 m để tàu biển quốc tế có thể ra vào thuận lợi.

Về phía địa phương, hồi 2019, UBND huyện Cần Giờ cũng có mong muốn trình UBND TP.HCM về dự án làm cầu vượt biển nối Vũng Tàu, cùng với cầu Cần Giờ kết nối huyện với trung tâm TP.HCM, thay thế phà Bình Khánh.

Đến năm 2021, HoREA một lần nữa đề xuất làm cầu vượt biển Cần Giờ, đề nghị nghiên cứu bổ sung vào quy hoạch.

Cần Giờ hiện được xem là cửa ngõ phía đông nam của TP.HCM, đóng vai trò quan trọng trong quy hoạch phát triển vùng đô thị - cảng biển - du lịch. Tại đây, Vingroup đang đầu tư dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ với quy mô gần 2.900 ha.

Hiện hệ thống hạ tầng kết nối Cần Giờ đang được đẩy mạnh trên 4 trục giao thông chính là đường sắt, đường hàng không, đường bộ và đường thủy.

Trong đó, Vingroup cũng đang đề xuất tuyến đường sắt cao tốc Phú Mỹ Hưng - Cần Giờ với tốc độ thiết kế 350 km/h, dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm Phú Mỹ Hưng xuống Cần Giờ còn khoảng 12 phút.

Với hàng không, sân bay quốc tế Long Thành khi đi vào hoạt động có thể kết nối tới Cần Giờ qua Quốc lộ 51 và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Về đường bộ, cầu Cần Giờ dự kiến khởi công năm 2026 sẽ thay thế và giảm tải cho phà Bình Khánh, mở thêm hướng di chuyển trực tiếp qua sông Soài Rạp. Ngoài ra, tuyến cầu Cần Giờ - Vũng Tàu trong tương lai, nếu được triển khai, sẽ giúp rút ngắn hành trình giữa hai địa phương chỉ còn khoảng 10 phút.

Hệ thống giao thông đường thủy cũng được đầu tư với tuyến taxi đường sông từ Bến Bạch Đằng (quận 1 cũ) men theo sông Sài Gòn đến Bình Khánh, dự kiến vận hành với tần suất 20 phút/chuyến.