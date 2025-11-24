Vingroup đề xuất hỗ trợ thêm 500 tỷ cứu trợ miền Trung

Tập đoàn Vingroup đề xuất hỗ trợ thêm 500 tỷ đồng cứu trợ miền Trung sau đợt mưa lũ lịch sử, nâng tổng mức đóng góp thời gian gần đây lên 1.000 tỷ đồng.

Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và tài sản tại các tỉnh Nam Trung Bộ. Ảnh: Nghinh Phong Media.

Tập đoàn Vingroup vừa gửi công văn hỏa tốc tới Thủ tướng, các Phó thủ tướng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đề xuất hỗ trợ thêm 500 tỷ đồng cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tại. Nếu được chấp thuận, tổng mức đóng góp của Vingroup cho hoạt động hỗ trợ thiên tai trong gần 2 tháng qua lên 1.000 tỷ đồng .

Kích hoạt gói cứu trợ thứ hai, Vingroup cho biết giữ nguyên tiêu chí “kịp thời, đúng đối tượng, minh bạch” như đợt đầu.

Theo phương án dự kiến, nguồn kinh phí sẽ được phân bổ cho 4 địa phương: Đắk Lắk 200 tỷ đồng , Khánh Hòa 100 tỷ đồng , Gia Lai 100 tỷ đồng và Lâm Đồng 100 tỷ đồng .

Mức hỗ trợ đề xuất cụ thể theo từng đối tượng, gồm các gia đình có người thiệt mạng hoặc mất tích sẽ nhận 100 triệu đồng mỗi trường hợp; hộ có nhà sập hoàn toàn nhận 60 triệu đồng; hộ có nhà hư hỏng từ 50% trở lên nếu thuộc diện người có công, hộ nghèo, cận nghèo hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ 20 triệu đồng mỗi hộ.

Quỹ Thiện Tâm - tổ chức phi lợi nhuận thuộc Tập đoàn Vingroup - sẽ thành lập đội phản ứng nhanh phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các địa phương để tiếp các vùng, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Ngoài các khoản hỗ trợ trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục xem xét hỗ trợ tái thiết cơ sở vật chất tại các vùng chịu thiệt hại, bao gồm trường học, cầu, đường giao thông, hệ thống nước sạch... ở các khu vực miền núi và những nơi khó khăn, chưa có kinh phí khắc phục.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vingroup, cho biết mục tiêu của gói hỗ trợ thứ hai là góp phần giúp người dân miền Trung khôi phục đời sống, sản xuất sớm nhất có thể. Ông nhấn mạnh mong muốn có thêm sự tham gia từ cộng đồng doanh nghiệp, toàn xã hội cùng chung tay để không ai bị bỏ lại trong hoạn nạn.

Trước đó, ngày 1/10, Vingroup đã công bố gói hỗ trợ 500 tỷ đồng cho các địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão Bualoi.

Theo thông tin từ Vingroup, sau gần 2 tháng triển khai thông qua Quỹ Thiện Tâm, hơn 350 tỷ đồng đã được giải ngân trực tiếp đến người dân tại 25 tỉnh, thành. Các địa phương chịu ảnh hưởng nặng như Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Thái Nguyên, Gia Lai hay Đắk Lắk nhận mức hỗ trợ lớn.

Khoảng 150 tỷ đồng còn lại dự kiến được dùng để tái thiết các công trình dân sinh thiết yếu khi địa phương hoàn thiện hồ sơ, trong đó có Hà Tĩnh, Nghệ An, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Sơn La và Quảng Trị.

Bão, lũ xảy ra liên tiếp trong hơn 2 tháng qua đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Riêng đợt mưa lũ tại miền Trung vừa qua, theo cập nhật đến 8h sáng nay, đã làm 102 người chết, mất tích, ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế là 13.078 tỷ đồng . Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại; dọn dẹp, vệ sinh môi trường và tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước đó, bão Bualoi (bão số 10) hồi cuối tháng 9 đã làm hơn 60 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế hơn 11.000 tỷ đồng .

Ngay sau đó, cơn bão Matmo (bão số 11) cũng tàn phá và gây ảnh hưởng nặng nề đến các tỉnh phía Bắc như Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, làm 7 người chết, gây thiệt hại kinh tế khoảng 12.600 tỷ đồng .

Trước tình hình này, không riêng Vingroup, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã tổ chức các đợt quyên góp, ủng hộ người dân, vùng chịu thiệt hại do bão, lũ.

Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tính đến trưa 22/11, toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động được trên 2.800 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do các cơn bão, lũ gây ra.

Ngoài 500 tỷ đồng đợt 1 của Vingroup, MTTQ Việt Nam còn vận động được 100 tỷ đồng từ TP Hà Nội, 2,5 tỷ đồng từ Cần Thơ, 10 tỷ đồng từ Tập đoàn Ecopark, 5 tỷ đồng từ Samsung Việt Nam, 1 tỷ đồng từ Honda Việt Nam... Nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cũng đăng ký ủng hộ hơn 112 tỷ đồng tại Hội chợ Mùa thu...