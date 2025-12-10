VinEnergo của Vingroup kích hoạt loạt 'bom tấn' 200.000 tỷ

VinEnergo, doanh nghiệp năng lượng mới thành lập của Tập đoàn Vingroup, đang mở rộng quy mô nhanh chóng khi khởi công loạt dự án trị giá hơn 200.000 tỷ đồng tại Hải Phòng, Hà Tĩnh.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup cũng là nhà sáng lập VinEnergo. Ảnh: VIC,

VinEnergo - doanh nghiệp phụ trách mảng năng lượng thuộc hệ sinh thái Vingroup - đang triển khai chuỗi dự án năng lượng quy mô lớn, với tổng mức đầu tư vượt 200.000 tỷ đồng , đánh dấu bước mở rộng mạnh mẽ của doanh nghiệp mới chỉ thành lập trong năm nay.

Nếu hoàn thành đúng tiến độ, các dự án này có thể bổ sung nguồn điện mới tương đương tổng công suất của 3 nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn La và Lai Châu cộng lại.

Đầu tư lớn ở Hải Phòng và Hà Tĩnh

Các dự án của VinEnergo hiện nay đều tập trung ở 2 địa bàn trọng điểm của Vingroup là Hải Phòng và Hà Tĩnh. Đây là nơi VinFast - doanh nghiệp sản xuất xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - đang mở rộng quy mô đầu tư.

Trong danh sách dự án hiện nay của VinEnergo, công trình đầu tiên, đồng thời có quy mô lớn nhất là Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng. VinEnergo khởi công dự án này vào cuối tháng 9 với tổng vốn đầu tư khoảng 178.000 tỷ đồng . Dự án dự kiến đạt công suất 4.800 MW, chia làm 2 giai đoạn, có thể cung cấp gần 10 tỷ kWh điện mỗi năm khi đi vào vận hành đầy đủ. Đây được xem là một trong những dự án khí LNG quy mô lớn nhất từng được triển khai trong nước.

Song song với dự án tại Hải Phòng, VinEnergo cũng đẩy mạnh đầu tư vào năng lượng tái tạo. Tại Hà Tĩnh, doanh nghiệp đang chuẩn bị xây dựng 2 Nhà máy điện gió gồm Kỳ Anh và Eco Wind Kỳ Anh, kỳ vọng hình thành cụm điện gió lớn trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Dự án đầu tiên có công suất 400 MW, sản lượng dự kiến 1.053 GWh mỗi năm, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 17.051 tỷ đồng . Công trình sẽ lắp đặt 47 tua-bin gió, sử dụng hơn 825 ha mặt nước và 5,5 ha đất có thời hạn.

Dự án thứ hai lớn hơn với công suất gần 500 MW, tổng mức đầu tư hơn 22.600 tỷ đồng , lắp đặt 59 tua-bin gió và xây dựng trạm nâng áp 66/500 kV, đấu nối vào tuyến 500 kV Hà Tĩnh - Vũng Áng.

Cũng tại Hà Tĩnh, VinEnergo đã ký thỏa thuận ghi nhớ triển khai giải pháp điện mặt trời tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) với các nhà máy VinFast, VinES và liên doanh V-G,

Tổng công suất lắp đặt cho các nhà máy tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) dự kiến là 43 MWp điện mặt trời và 45 MWh công suất dành cho BESS.

Sản lượng điện được tạo ra từ hệ thống mỗi năm ước tính đạt gần 50 triệu kWh, tương đương giúp cắt giảm hơn 33.000 tấn CO2 mỗi năm. Dự án sẽ đóng góp vào việc hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Tập đoàn Vingroup vào năm 2040.

Muốn tham gia bán lẻ điện

VinEnergo là "tân binh" mới được ông Vượng và Vingroup thành lập vào tháng 3 năm nay với vốn điều lệ ban đầu 2.000 tỷ đồng . Sau nhiều đợt tăng vốn, đến tháng 10, doanh nghiệp đã nâng vốn điều lệ lên hơn 28.000 tỷ đồng . Việc mở rộng quy mô vốn diễn ra song song với quá trình nhận đầu tư và triển khai các dự án năng lượng cỡ lớn trên cả nước.

Với tổng công suất dự kiến lên tới 5.700 MW từ 3 dự án trọng điểm, VinEnergo nhanh chóng trở thành một trong các nhà đầu tư mới có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực năng lượng.

Trước khi thành lập VinEnergo, Vingroup đã thể hiện tham vọng đầu tư mạnh vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Trong công văn gửi Chính phủ hồi đầu năm, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã đề xuất bổ sung dự án nhà máy nhiệt điện khí LNG công suất 5.000 MW tại Hải Phòng vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Dự án đến nay đã được đầu tư, tuy nhiên công suất giảm còn 4.800 MW.

Vingroup còn đề xuất triển khai loạt dự án điện mặt trời và điện gió với tổng công suất lên tới 47.500 MW giai đoạn 2025-2035, trong đó riêng giai đoạn đến năm 2030 lên tới 20.500 MW, tổng mức đầu tư ước tính 20- 25 tỷ USD . Các dự án này trải rộng tại 7 địa phương gồm Sơn La, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Phước, Đồng Nai, Trà Vinh, Sóc Trăng và Khánh Hòa.

Từ khi hình thành, song song với quá trình đầu tư, VinEnergo cũng có nhiều động thái thể hiện mong muốn tham gia sâu hơn vào thị trường phân phối năng lượng.

Vừa qua, công ty đã điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp, bổ sung thêm ngành nghề hoạt động là ngành truyền tải và phân phối điện, chi tiết là bán buôn điện và bán lẻ điện. Doanh nghiệp cũng từng đề xuất việc cho phép các đơn vị bán lẻ điện tại khu dân cư, khu đô thị được trực tiếp tham gia thị trường điện cạnh tranh.