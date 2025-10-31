Vinamilk phản hồi việc Quỳnh Anh Shyn hóa trang Ông Thọ dịp Halloween

Vinamilk cho biết một số hình ảnh hóa trang nhân vật Ông Thọ lan truyền dịp Halloween không xuất phát từ hãng, đồng thời kêu gọi ngừng sử dụng trái phép hình ảnh thương hiệu.

Quỳnh Anh Shyn hóa trang thành nhân vật Ông Thọ cùng hai "tiểu đồng" Saabirose và Liu Grace trong dịp Halloween.

Tối 30/10, Vinamilk ra thông báo liên quan đến việc một số cá nhân sử dụng hình ảnh nhân vật Ông Thọ trong hoạt động hóa trang dịp Halloween.

Theo đó, doanh nghiệp cảm ơn khách hàng, KOLs và người tiêu dùng đã dành tình cảm cho nhãn hiệu sữa đặc Ông Thọ nói riêng và các sản phẩm Vinamilk nói chung. Tuy nhiên, hãng cho biết đã ghi nhận nhiều nội dung hóa trang sử dụng hình ảnh nhân vật Ông Thọ - vốn là tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của Vinamilk - được đăng tải trên mạng xã hội.

"Chúng tôi khẳng định đây không phải là những hoạt động truyền thông hay hình ảnh xuất phát từ Vinamilk hoặc có sự cho phép chính thức của Vinamilk. Trong đó, Vinamilk nhận thấy có những hình ảnh, nội dung không phù hợp với bản sắc nhãn hiệu", thông báo nêu rõ.

Để đảm bảo sự tôn trọng đối với quyền sở hữu trí tuệ và giữ gìn hình ảnh thương hiệu một cách nhất quán, Vinamilk kêu gọi các cá nhân, tổ chức ngưng sử dụng hình ảnh nhân vật Ông Thọ trong những nội dung chưa được cấp phép.

Trong trường hợp có nhu cầu sử dụng hình ảnh thuộc quyền sở hữu của Vinamilk, doanh nghiệp đề nghị các bên có nhu cầu hợp tác gửi văn bản chính thức để được xem xét và phản hồi.

Với các nội dung đã đăng tải, Vinamilk mong nhận được sự phối hợp trong việc đính chính công khai trên mạng xã hội, nhằm thể hiện sự tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và hình ảnh thương hiệu.

Thông báo được Vinamilk đăng tải. Ảnh: VNM.

Trước đó, Quỳnh Anh Shyn gây chú ý khi hóa trang thành nhân vật Ông Thọ - hình tượng quen thuộc trên lon sữa đặc của Vinamilk. Cô xuất hiện với mái tóc bạc, râu dài, cầm gậy và hồ lô vàng, cùng hai "tiểu đồng" là Saabirose và Liu Grace, tạo dáng theo phong cách thời trang hiện đại.

Màn hóa trang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận nhiều ý kiến trái chiều. Sau đó, Quỳnh Anh Shyn lên tiếng xin lỗi. Theo Quỳnh Anh Shyn, Halloween luôn là dịp để mọi người được vui, được sáng tạo và thử sức với những điều khác biệt. Tuy nhiên, cô cũng nhận thấy cần cẩn trọng hơn khi khai thác các hình ảnh quen thuộc.

"Nếu concept hóa trang vừa rồi vô tình khiến một số bạn khán giả cảm thấy không phù hợp, Shyn xin lỗi thật lòng. Sau khi cùng ê-kíp xem xét kỹ lại, Shyn đã quyết định gỡ bỏ những hình ảnh liên quan để tránh gây thêm hiểu lầm hay tranh luận không cần thiết", cô nói.

Hiện các hình ảnh hóa trang đã được gỡ khỏi các nền tảng mạng xã hội của Quỳnh Anh Shyn, chỉ còn lại một đoạn video ngắn trên Instagram.