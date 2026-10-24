Viglacera lãi đột biến

Doanh thu quý III của Viglacera chỉ tăng gần 17%, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng tới hơn 420%, đạt 616 tỷ đồng nhờ hoạt động khu công nghiệp và vật liệu xây dựng.

Viglacera lãi đậm nhờ cải thiện mảng vật liệu xây dựng. Ảnh: VCG.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Tổng công ty Viglacera (HoSE: VGC) ghi nhận doanh thu thuần gần 3.795 tỷ đồng , tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ cải thiện đáng kể giá vốn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng 75% lên 1.209 tỷ đồng . Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện từ 21,3% lên 31,9%.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh chính, Viglacera ghi nhận hơn 93 tỷ đồng lợi nhuận khác, trong khi cùng kỳ năm trước khoản mục này lỗ khoảng 1,3 tỷ đồng .

Kết quả, doanh nghiệp báo lãi sau thuế đạt hơn 616 tỷ đồng , tăng 424%, tương đương gấp 5,2 lần cùng kỳ năm 2025.

Giải trình về kết quả kinh doanh, Viglacera cho biết lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu nhờ hoạt động cho thuê hạ tầng khu công nghiệp và sự cải thiện hiệu quả kinh doanh vật liệu xây dựng tại các công ty con.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Viglacera ghi nhận doanh thu thuần hơn 11.531 tỷ đồng , tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt gần 1.769 tỷ đồng , tăng 85% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, Viglacera đã thực hiện hơn 75% kế hoạch doanh thu và vượt khoảng 25% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2026.

VIGLACERA GẤP 5 LẦN CÙNG KỲ KQKD hàng quý của Viglacera; Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2025 II III IV I/2026 II III Doanh thu thuần tỷ đồng 2855 3240 3254 3978 3274 4462 3795 Lợi nhuận sau thuế

299 540 118 639 321 831 616

Xét theo cơ cấu kinh doanh, hoạt động cho thuê hạ tầng khu công nghiệp tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Trong 9 tháng, mảng này mang về gần 3.271 tỷ đồng doanh thu, tăng 40% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp từ cho thuê hạ tầng khu công nghiệp đạt khoảng 1.855 tỷ đồng , đóng góp gần 54% tổng lợi nhuận gộp hợp nhất. Như vậy, dù chỉ chiếm khoảng 28% doanh thu, hoạt động này tạo ra hơn một nửa lợi nhuận gộp của Viglacera.

Ở lĩnh vực vật liệu xây dựng, mảng gạch ốp lát ghi nhận doanh thu hơn 3.075 tỷ đồng , tăng 12%. Doanh thu kính và gương tăng 49%, lên hơn 2.109 tỷ đồng .

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh kính và gương chuyển từ lỗ gộp hơn 33 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025 sang lãi gộp gần 186 tỷ đồng cùng kỳ năm nay, tương ứng mức cải thiện khoảng 219 tỷ đồng .

Ngược lại, doanh thu mảng gạch, ngói giảm 15% còn khoảng 730 tỷ đồng .

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản của Viglacera đạt khoảng 26.611 tỷ đồng , tăng nhẹ so với đầu năm.

Trong đó, hàng tồn kho đạt hơn 10.413 tỷ đồng , tăng 9% so với đầu năm và chiếm khoảng 39% tổng tài sản.

Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ gần 2.374 tỷ đồng đầu năm xuống còn khoảng 918 tỷ đồng , tương ứng mức giảm hơn 1.456 tỷ đồng . Ngoài ra, doanh nghiệp vẫn nắm giữ hơn 2.600 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại cuối tháng 9 đạt gần 14.499 tỷ đồng , giảm khoảng 367 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính còn khoảng 5.251 tỷ đồng , giảm gần 335 tỷ đồng .