Chủ tịch Coteccons: Thị trường đang có lợi cho chúng tôi

Nhờ thương hiệu, khách hàng, đội ngũ, Chủ tịch Coteccons cho biết doanh nghiệp muốn làm nhiều hơn vai trò tổng thầu xây dựng; hướng tới 2030 đạt chỉ số ROE đạt 15-18% mỗi năm.

Chia sẻ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 diễn ra ngày 20/10, ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Coteccons, cho biết so với năm ngoái, doanh nghiệp khá tự hào về khả năng hoạch định kế hoạch khi nhìn lại kết quả kinh doanh năm tài chính 2026.

Quý I/2027 thu hơn 11.000 tỷ, lãi trên 300 tỷ đồng

Theo đó, trong năm tài chính 2026, Coteccons ghi nhận doanh thu 34.340 tỷ đồng , tăng 38% so với năm liền trước và vượt 15% kế hoạch đã đề ra. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt 788 tỷ đồng , cũng tăng 73% so với năm trước và vượt 13% mục tiêu đề ra, là năm tăng trưởng cao thứ hai liên tiếp.

Đến cuối năm tài chính 2026, tổng giá trị các hợp đồng xây dựng đã ký nhưng chưa thực hiện hết của Coteccons đạt khoảng 70.000 tỷ đồng .

Đáng chú ý, Coteccons ghi nhận 39.476 tỷ đồng là số tiền thực tế doanh nghiệp đã thu nợ và được thanh toán.

Dựa trên kết quả tích cực này, ông Bolat công bố kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2027 (từ 1/7/2026 đến 30/6/2027) với doanh thu hợp nhất 42.000 tỷ đồng (+20) và lợi nhuận sau thuế 1.050 tỷ đồng (+30%).

Nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận kể trên, Coteccons sẽ lập kỷ lục kết quả kinh doanh từ năm tài chính 2019 đến nay.

Trước đó, lợi nhuận của nhà thầu xây dựng này từng vượt mốc nghìn tỷ vào năm 2018 nhưng đã giảm về dưới mốc này vào năm 2019. Từ đó, lợi nhuận của Coteccons liên tục giảm mạnh, chạm đáy vào năm 2022 khi chỉ đạt 21 tỷ đồng sau thuế, trước khi phục hồi trong những năm gần đây.

Trong quý I/2027, Coteccons ghi nhận doanh thu 11.270 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 304 tỷ đồng . Giá trị hợp đồng ký mới trong quý này đạt 14.519 tỷ đồng , thấp hơn cùng kỳ năm trước. Theo lãnh đạo Coteccons, nguyên nhân là doanh nghiệp đề cao tính kỷ luật trong chiến lược phát triển kinh doanh, cũng như kỷ luật tài chính và vận hành; trong đó, lựa chọn kỹ lưỡng các chủ đầu tư, khách hàng và những dự án an toàn, mang lại lợi ích lâu dài.

Chiến lược của doanh nghiệp tiếp tục tập trung đa dạng hóa nguồn doanh thu và các loại hình công trình sẽ xây dựng, từ cao tốc, trung tâm dữ liệu, sân vận động đến nhà hát.

Bên cạnh đó, ông Bolat nhắc lại chiến lược “Go Global” được doanh nghiệp đề cập từ năm trước. Thành quả đầu tiên trên thị trường nước ngoài là 150 kỹ sư người Việt của doanh nghiệp đang làm việc tại các công trình ở nước ngoài. Bên cạnh đó, AI đang được tích hợp vào hoạt động vận hành của công ty xây dựng này.

Ông dự kiến duy trì chỉ số ROE ở mức tích cực và lành mạnh trong giai đoạn hướng tới năm 2030. Trong năm tài chính 2026, ROE đạt 10% và sẽ được nâng lên mức 15-18% mỗi năm.

“Chúng tôi tự tin vì thị trường đang có lợi cho mình. Coteccons có thương hiệu mạnh, khách hàng trung thành và đội ngũ nhân lực vững mạnh. Doanh nghiệp đang đi đúng hướng nên khi đề ra kế hoạch, chúng tôi rất tự tin”, ông Bolat nói.

COTECCONS DỰ KIẾN LÃI NGHÌN TỶ ĐỒNG NĂM TỚI KQKD của Coteccons trong những năm tài chính gần đây (niên độ 1/7-30/6). Dữ liệu: BCTC. Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 KH2027 Doanh thu tỷ đồng 28561 23733 14558 9078 14536 6744 21045 24867 34340 42000 Lãi sau thuế

1510 711 335 24 21 52 300 456 788 1050

Không muốn chỉ là một tổng thầu xây dựng

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Coteccons, dù doanh nghiệp đang có đà tăng trưởng tốt và có thể duy trì mức tăng trưởng 20-30% trong những năm tới, ông vẫn trăn trở công ty còn thiếu một mảnh ghép.

Để tìm kiếm câu trả lời, Coteccons xác định 5 chiến lược ưu tiên: tăng cường quản trị và phối hợp thông qua việc hoàn thiện các quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP); tập trung vào tăng trưởng có chất lượng; xây dựng tinh thần đồng đội; phát triển thương hiệu gắn với các cột mốc; và phát triển quan hệ với đối tác, nhà thầu phụ, nhà cung cấp.

Dù doanh nghiệp đã có kế hoạch trung và dài hạn, nhưng theo ông Bolat, nếu chỉ nhìn vào kế hoạch kinh doanh thì chưa thể làm nổi bật ý nghĩa tồn tại của công ty. Coteccons nhận ra đây là thời điểm một tổng thầu xây dựng cần tái định nghĩa mô hình kinh doanh của ngành xây dựng.

Coteccons đặt mục tiêu lãi 1.050 tỷ đồng năm tài chính 2027. Ảnh: CTD.

Từ nền tảng cốt lõi là một tổng thầu, doanh nghiệp hướng tới phát triển các sản phẩm và dịch vụ chuyên sâu phục vụ ngành xây dựng, qua đó cải thiện biên lợi nhuận và giảm sự phụ thuộc vào thị trường.

Ông Bolat cho biết cách đây 5 năm, doanh thu của Coteccons chủ yếu đến từ hoạt động xây dựng nhà cao tầng, nhà ở và các dự án bất động sản. Doanh nghiệp đã chủ động xây dựng, phát triển nguồn thu mới từ phân khúc nhà xưởng công nghiệp và đến nay, mảng này đã trở thành một phân khúc đáng kể trong hoạt động kinh doanh.

Trong năm vừa qua, Coteccons đẩy mạnh tham gia lĩnh vực hạ tầng, có được nhiều dự án lớn và từng bước tạo dựng vị thế trong chiến lược toàn cầu. Tuy nhiên, doanh nghiệp không kỳ vọng lợi nhuận quá cao từ thị trường nước ngoài trong giai đoạn đầu, bởi quá trình này cần thời gian.

Bên cạnh đó, Coteccons muốn khai phá thêm thị trường nhà ở theo mô hình B2C, hướng đến việc tạo ra giá trị và giải quyết những vấn đề của phân khúc này, đặc biệt là vấn đề về tiến độ.

"Mảnh ghép mà tôi thấy còn đang thiếu đó là Coteccons sẽ phải hướng đến việc tái định nghĩa lại và nâng tầm vai trò của mình ở góc độ là một công ty xây dựng. Chúng tôi muốn mảnh ghép còn thiếu này sẽ là Coteccons hướng đến việc xây dựng một Việt Nam tốt đẹp hơn, góp phần vào việc tái định hình không gian sống của người Việt Nam", ông Bolat cho hay.