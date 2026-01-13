Viettel 'nhảy' vào mảng tài chính số

Viettel vừa công bố thành lập công ty con vốn điều lệ gần 1.400 tỷ đồng để hoạt động trong lĩnh vực tài chính số.

Trụ sở chính của Công ty Dịch vụ Tài chính số Viettel sẽ được đặt tại Hà Nội. Ảnh: Viettel.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa công bố thông tin về việc thành lập công ty con - Công ty TNHH MTV Tổng công ty Dịch vụ Tài chính số Viettel.

Doanh nghiệp mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bởi Phòng đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp ngày 5/1. Trụ sở chính của công ty được đặt tại tầng 44-45, Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Tổng công ty Dịch vụ Tài chính số Viettel có vốn điều lệ 1.379 tỷ đồng , hoạt động dưới mô hình công ty do Tập đoàn mẹ Viettel sở hữu 100% vốn.

Về định hướng kinh doanh, đơn vị này tập trung vào các hoạt động trung gian tiền tệ, cụ thể bao gồm dịch vụ ví điện tử; dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; dịch vụ cổng thanh toán điện tử.

Thông tin thành lập công ty con được công bố ngay sau khi Viettel báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ số tài chính tích cực.

Theo đó, doanh thu hợp nhất năm 2025 của Viettel đạt khoảng 220.400 tỷ đồng , tăng gần 14% so với năm 2024. Đây là năm thứ hai liên tiếp tập đoàn duy trì mức tăng trưởng hai chữ số.

Lợi nhuận trước thuế của tập đoàn theo đó đạt 56.800 tỷ đồng , tăng gần 5%, đồng thời đánh dấu năm thứ hai liên tiếp ghi nhận lợi nhuận vượt mốc 50.000 tỷ.

Hoạt động tại thị trường nước ngoài tiếp tục là điểm sáng khi doanh thu tăng gần 24%, mức cao nhất trong vòng 9 năm qua. Trong đó, Viettel Global - đơn vị phụ trách hoạt động đầu tư tại 10 thị trường quốc tế của Viettel - ghi nhận doanh thu khoảng 3,3 tỷ USD , tăng gần 24% so với năm 2024. Đây là mức doanh thu cao kỷ lục của Viettel Global, đồng thời vượt kế hoạch tập đoàn đề ra.

Hiện tại, trong số 10 thị trường đầu tư nước ngoài, Viettel đang giữ vị trí nhà mạng lớn nhất tại 7 quốc gia, gồm Lào, Campuchia, Myanmar, Đông Timor, Burundi, Haiti và Mozambique.

Năm 2025, Viettel nộp ngân sách Nhà nước 40.900 tỷ đồng . Ở thị trường trong nước, tập đoàn tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực viễn thông cốt lõi, với số lượng thuê bao di động tiếp tục tăng. Tính đến hết năm 2025, Viettel có khoảng 12,9 triệu thuê bao 5G.

Về hạ tầng, Viettel đã nâng tổng số trạm 5G trên toàn mạng lên khoảng 30.000 trạm.

Với mức lợi nhuận đạt được, Viettel tiếp tục nằm trong nhóm doanh nghiệp có lợi nhuận top đầu Việt Nam, cùng với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) và các ngân hàng thương mại lớn.