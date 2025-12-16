Viettel Construction tạo khác biệt từ quy trình thiết kế đến thi công

Trong bối cảnh ngành xây dựng Việt Nam ngày càng cạnh tranh, Viettel Construction nổi bật trong vai trò nhà thầu có năng lực thi công dự án đô thị và công nghiệp quy mô lớn.

Từ các khu đô thị, khu nghỉ dưỡng, khu công nghiệp đến hạ tầng kỹ thuật và công trình công nghệ cao, mỗi dự án do Viettel Construction thực hiện đều thể hiện sự chuẩn mực, đồng bộ và bền vững.

Trải qua hơn 30 năm phát triển, Viettel Construction mở rộng phạm vi hoạt động, từ công trình dân dụng, nhà ở, trụ sở cơ quan, đến dự án hạ tầng kỹ thuật, trung tâm điều hành và khu phức hợp đa chức năng. Không chỉ tiến độ hay quy mô, dấu ấn doanh nghiệp còn nằm ở tư duy tổ chức, kiểm soát chất lượng và quản lý đồng bộ toàn dự án.

Điểm khác biệt của Viettel Construction là chất lượng công trình toàn diện. Không chỉ quan tâm phần thô hay hoàn thiện bề mặt, doanh nghiệp chú trọng hệ thống “phần chìm” gồm điện, nước, phòng cháy chữa cháy, viễn thông, hạ tầng ngầm… Tất cả được thi công theo quy chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, đảm bảo vận hành ổn định, tiết kiệm năng lượng và sẵn sàng tích hợp giải pháp quản lý thông minh trong tương lai.

Viettel Construction nhận giải thưởng “Top 10 nhà thầu xây dựng hạ tầng - công nghiệp 2025”.

Để đạt được điều này, Viettel Construction áp dụng quy trình quản lý dự án toàn diện. Từ khảo sát, thiết kế, thi công đến vận hành - bảo trì, dữ liệu từ công trường được số hóa và cập nhật liên tục, giúp kiểm soát chất lượng và tiến độ theo thời gian thực, đồng thời hạn chế rủi ro và lỗi giao thoa kỹ thuật.

Đội ngũ kỹ sư chuyên môn cao được phân công theo từng lĩnh vực gồm M&E, kết cấu, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các nhóm đảm bảo tiến độ, chất lượng đồng đều, qua đó thể hiện văn hóa kỷ luật, an toàn và chuyên nghiệp đặc trưng của doanh nghiệp quân đội.

Viettel Construction triển khai đồng thời hàng trăm công trình trọng điểm.

Dự án tiêu biểu trên toàn quốc như Aqua City Hòa Bình (Trung Minh B), Làng Đá Bạc, Bách Việt, Vinhomes Dream City, BGI Topaz Downtown, Bavella Green Park… minh chứng cho năng lực của Viettel Construction trong việc thi công đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc và cảnh quan, đảm bảo vận hành bền vững.

Điểm nổi bật khác của Viettel Construction là tầm nhìn dài hạn trong vận hành khi ứng dụng công nghệ BIM, hệ thống quản lý xây dựng IOC giúp tối ưu chi phí bảo trì và sẵn sàng kết nối dữ liệu cho giải pháp thông minh. Kết hợp năng lực thi công từ đội ngũ 1.000 kỹ sư, công nghệ hiện đại và hệ sinh thái đối tác, doanh nghiệp không chỉ nâng cao giá trị dự án mà còn kiến tạo nền tảng cho đô thị thông minh, khu công nghiệp hiện đại và công trình công nghệ cao toàn quốc.

Với năng lực quản lý đồng bộ, đội ngũ kỹ sư chuyên môn cao và chuẩn chất lượng toàn diện, Viettel Construction từng bước khẳng định vị thế nhà phát triển hạ tầng đô thị uy tín, đáng tin cậy, tích hợp sức mạnh của công nghệ, con người và quy trình chuẩn mực.