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Kinh doanh

Vietlott 'nổ' giải xổ số độc đắc gần 200 tỷ đồng

  • Thứ bảy, 24/10/2026 21:18 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Vietlott vừa tìm ra chủ nhân giải Jackpot 1 Power 6/55 trị giá gần 200 tỷ đồng trong kỳ quay tối 24/10.

Giải độc đắc Vietlott Power 6/55 trị giá gần 200 tỷ đã có chủ nhân. Ảnh: Vietlott.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa thông báo tìm ra vé số trúng giải Jackpot 1 loại hình xổ số Power 6/55 trị giá gần 200 tỷ đồng trong kỳ quay ngày 24/10.

Cụ thể, tấm vé may mắn trúng độc đắc mang dãy số 06 - 07 - 18 - 41 - 44 - 50.

Bên cạnh khách hàng trúng độc đắc, Vietlott còn tìm ra 24 người trúng giải nhất (40 triệu đồng), 1.818 người trúng giải nhì (500.000 đồng) và 43.703 người trúng giải ba (50.000 đồng). Tổng giá trị trao thưởng trong kỳ quay là hơn 92 tỷ đồng.

Theo quy định, người trúng giải có nghĩa vụ nộp thuế TNCN với thuế suất 10% và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Như vậy, người trúng Jackpot 1 sẽ thực nhận gần 180 tỷ đồng.

Cá nhân trúng thưởng có 60 ngày để làm thủ tục lĩnh giải kể từ ngày công bố. Giải thưởng sẽ không còn giá trị và tiền thưởng được sung vào hạng mục doanh thu khác của Vietlott nếu quá thời hạn trên.

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Minh Khánh

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  • Vietlott

    Vietlott

    Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thuộc Bộ Tài Chính được ra đời vào 5/12/2011 và 100% vốn Nhà nước sở hữu. Xổ số điện toán có hai hình thức chơi: sổ xố tự chọn thay dãy số (MAX 4D) và xổ số điện toán theo ma trận (Mega 6/45) được triển khai đầu tiên tại TP. HCM. Vietlott hiện đã triển khai tại nhiều thành phố khác như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh,…

    • Thành lập: 2011
    • Trực thuộc: Nhà nước

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