Lần đầu tiên Vietlott có khách nữ trúng độc đắc gần 200 tỷ

Dùng 20.000 đồng còn dư trong tài khoản để mua 2 vé số, một phụ nữ ở An Giang bất ngờ trúng Jackpot gần 200 tỷ đồng, lập kỷ lục dành cho người chơi nữ của Vietlott.

Chị N. là người phụ nữ trúng thưởng lớn nhất trong lịch sử Vietlott. Ảnh: Vietlott.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tổ chức lễ trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 01571 cho chị V.N. với giá trị giải thưởng lên tới 199,5 tỷ đồng .

Đáng chú ý, đây là giải Jackpot có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của sản phẩm Mega 6/45, đồng thời đưa chị V.N. trở thành người phụ nữ trúng thưởng lớn nhất trong lịch sử Vietlott.

Thống kê của doanh nghiệp cho thấy chị V.N. là nữ khách hàng thứ 23 trúng Jackpot Mega 6/45 và là một trong 41 nữ khách hàng từng trúng các giải Jackpot của 2 sản phẩm Mega 6/45 và Power 6/55.

Tấm vé may mắn được chị V.N. mua qua kênh phân phối xổ số bằng điện thoại (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS), sử dụng thuê bao MobiFone.

Chủ nhân giải Jackpot kỷ lục là một phụ nữ thuộc thế hệ 9x, hiện sinh sống và làm việc tự do tại tỉnh An Giang.

Kể lại thời điểm mua tấm vé may mắn, chị V.N. cho biết mọi chuyện bắt đầu từ khoản tiền 20.000 đồng còn dư trong tài khoản dự thưởng.

Trong lúc chuẩn bị bữa tối, chị tranh thủ kiểm tra kết quả những vé số đã mua từ buổi sáng. Nhận thấy tài khoản vẫn còn 20.000 đồng, chị quyết định dùng toàn bộ số tiền này để mua thêm 2 vé Mega 6/45 cho kỳ quay buổi chiều với các dãy số được lựa chọn hoàn toàn ngẫu nhiên.

Tối cùng ngày, khi 2 vợ chồng đang ăn cơm, điện thoại của chị bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng. Tuy nhiên, do nghĩ mình chỉ trúng một giải nhỏ, chị không vội kiểm tra.

Phải đến tối muộn, sau khi hoàn thành công việc nhà, chị mới mở lại tin nhắn và phát hiện số tiền trúng thưởng lên tới gần 200 tỷ đồng .

Không tin vào kết quả trước mắt, chị lập tức gọi chồng cùng kiểm tra. Hai vợ chồng nhiều lần đối chiếu thông tin trên website Vietlott trước khi xác nhận mình thực sự là chủ nhân của giải Jackpot.

Sau đó, chị mới chia sẻ tin vui với gia đình và người thân.

Theo chị V.N., giải thưởng đến quá bất ngờ nên gia đình chưa có kế hoạch chi tiêu cụ thể. Trước mắt, chị dự định gửi tiết kiệm khoản tiền trúng thưởng, sau đó cùng người thân tính toán phương án sử dụng phù hợp.

Bên cạnh việc nhận giải thưởng kỷ lục, chị V.N. cũng quyết định dành 5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt ngay tại lễ trao thưởng.

Theo quy định hiện hành được Vietlott viện dẫn, người trúng thưởng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 10% đối với phần giá trị giải thưởng vượt 20 triệu đồng.

Sau khi khấu trừ thuế, chủ nhân giải Jackpot còn nhận được khoảng 179,62 tỷ đồng . Khoản thuế thu nhập cá nhân được khấu trừ ngay khi trao thưởng và nộp tại tỉnh An Giang, nơi chị V.N. đăng ký tham gia dự thưởng.