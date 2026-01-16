VietinBank lại muốn thoái sạch vốn tại Cảng Sài Gòn

Sau khi phiên đấu giá cổ phiếu SGP không đủ điều kiện tổ chức, VietinBank chuyển sang bán khớp lệnh toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ, ngay trước thềm ĐHĐCĐ bất thường của Cảng Sài Gòn.

CTCP Cảng Sài Gòn là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (HoSE: CTG) vừa đăng ký bán toàn bộ hơn 19,6 triệu cổ phiếu SGP đang nắm giữ tại CTCP Cảng Sài Gòn, mục tiêu là giảm tỷ lệ sở hữu về 0%. Động thái diễn ra ngay trước thềm Cảng Sài Gòn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

Theo kế hoạch, giao dịch được thực hiện từ ngày 19/1 đến 13/2 theo phương thức khớp lệnh trên sàn.

Đáng chú ý, trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) dự kiến tổ chức đấu giá số cổ phần SGP do VietinBank sở hữu vào ngày 22/12/2025. Tuy nhiên, đến thời điểm kết thúc đăng ký và đặt cọc lúc 15h30 ngày 15/12/2025, không có nhà đầu tư nào tham gia, khiến phiên đấu giá không đủ điều kiện tổ chức.

Theo phương án đấu giá này, VietinBank dự kiến chào bán toàn bộ phần vốn đang nắm giữ tại Cảng Sài Gòn với giá khởi điểm 29.208 đồng/cổ phiếu, giá trị thoái vốn ước tính khoảng 573 tỷ đồng .

Đây được xem là một trong những thương vụ thoái vốn quy mô lớn của hệ thống ngân hàng thương mại thời gian gần đây, nhằm xử lý các khoản tài sản tồn đọng theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Với phương thức thoái vốn thông qua giao dịch khớp lệnh, tạm tính theo giá đóng cửa cổ phiếu SGP phiên 16/1 ở mức 28.600 đồng/cổ phiếu, VietinBank có thể thu về khoảng 560 tỷ đồng .

CTCP Cảng Sài Gòn là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ. Doanh nghiệp chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 1/10/2015 với hoạt động sản xuất kinh doanh chính là cung cấp dịch vụ khai thác cảng. Ngày 30/6/2015, công ty chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) với mã chứng khoán là SGP.

Tính đến ngày 30/9/2025, cơ cấu cổ đông của Cảng Sài Gòn có 4 nhóm nắm giữ tỷ lệ chi phối. Trong đó, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) sở hữu 65,45% vốn điều lệ, giữ vai trò cổ đông lớn nhất. VietinBank nắm 9,07% vốn điều lệ, tương ứng hơn 19,6 triệu cổ phiếu. VPBank sở hữu 7,44% vốn và Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Thương mại Toàn Thắng nắm 9,83% vốn. Phần còn lại, chiếm 8,21% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông nhỏ lẻ sở hữu dưới 5%.

Về tình hình kinh doanh của Cảng Sài Gòn, trong 9 tháng năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 868 tỷ đồng , tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2024. Nhờ doanh thu tài chính và phần lãi trong công ty liên doanh liên kết tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 388 tỷ đồng , tăng gần 204%.

Đáng chú ý, ngày 29/1 tới, Cảng Sài Gòn sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 để trình cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc triển khai dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Theo đó, công ty đề xuất tham gia liên danh cùng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) và Mediterranean Shipping Company (MSC)/Terminal Investment Limited Holding (TiL), hoặc một đơn vị khác do MSC/TiL chỉ định, để đăng ký lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Cảng Sài Gòn dự kiến góp 15% vốn trong công ty liên doanh.