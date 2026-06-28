Việt Nam trong từ điển cà phê

Trong cuốn “Từ điển cà phê”, tác giả Maxwell Colona-Dashwood viết Việt Nam là thủ phủ cà phê, nơi sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới.

Tác giả Maxwell Colonna-Dashwood là một chuyên gia về cà phê đặc sản. Ông đã ba lần vô địch cuộc thi UK Barista Championships, sáng lập một chuỗi quán và một thương hiệu rang xay. Ông đi khắp nơi trên thế giới để tìm hiểu, thưởng thức hương vị đặc trưng của cà phê địa phương.

Kiến thức về cà phê được ông thể hiện qua các cuốn sách đã xuất bản như Từ điển cà phê, Water for Coffee (Nước cho Cà phê), The Business of Specialty Coffee (Kinh doanh Cà phê Đặc sản).

Sách Từ điển cà phê. Ảnh: NN.

Từ điển cà phê (tác giả Maxwell Colonna-Dashwood ) là cuốn sách dành cho tín đồ yêu thích thứ nước uống màu nâu. Sách gồm hàng trăm mục từ về mọi thứ liên quan đến cà phê: nguồn gốc, giống, kỹ thuật canh tác, thu hoạch, phương pháp rang xay, pha chế... Các mục từ được xếp từ A đến Z, giải thích một cách ngắn gọn, dễ hiểu.

Trong từ điển, phần chữ “V”, mục từ “Vietnam” được tác giả viết là “nhà sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Brazil về sản lượng”.

Sách cho biết phần lớn sản lượng cà phê Việt Nam là Robusta. Catimor - một giống lai của Arabica - cũng được trồng, ngày càng nhiều cà phê Arabica được trồng ở Việt Nam.

Chuyên gia cho rằng “sản xuất cà phê tại Việt Nam có thể tác động rất lớn đến giá cà phê thế giới”.

Sau khi đến thăm Việt Nam, tác giả nhận thấy điểm độc đáo nhất của cà phê nước ta là cách pha chế và thưởng thức. Ông mô tả: “Cà phê được pha bởi một dụng cụ dạng rót bằng kim loại nhỏ cho một người, gọi là phin, nó được ngâm ủ bên trong dụng cụ rồi lọc xuống cốc”.

Cách uống cho thêm sữa đặc và đá lạnh được người ba lần vô địch UK Barista Championships đánh giá là “một cốc cà phê rất ngọt, đậm đà và mạnh mẽ”.

Sách Bản đồ thế giới cà phê của James Hoffmann. Ảnh: NN.

James Hoffmann - nhà vô địch World Barista 2007 và là chủ nhân kênh vlog về cà phê có gần 1,5 triệu người đăng ký - cũng khẳng định Việt Nam là quốc gia có sức ảnh hưởng trên thị trường cà phê thế giới.

Sách Bản đồ thế giới cà phê của James Hoffmann cho biết tác động tới thị trường của cà phê Việt trong vài thập niên gần đây. Những năm 1990, hàng loạt công ty mới được thành lập ở Việt Nam, tập trung sản xuất cà phê trên quy mô lớn.

Những năm 1994-1998, giá cà phê tăng cao là động lực mạnh mẽ để cà phê Việt tăng trưởng. Giai đoạn 1996-2000, sản lượng cà phê Việt tăng đột biến, tác động lớn đến giá cà phê thế giới. Năm 2000, nước ta đạt sản lượng 900.000 tấn cà phê; năm 2012/2013, sản lượng tăng lên 1,3 triệu tấn. Theo James Hoffmann, đến nay Việt Nam vẫn là nước sản xuất cà phê lớn trên thế giới.