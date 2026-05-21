Hành trình của những cây cà phê non

Khi đã cứng cáp ở vườn ươm, những cây cà phê non được đưa tới đồn điền. Để cây non phát triển tốt, nên trồng vào những ngày râm mát và cẩn thận với bộ rễ yếu ớt của chúng.

Cây cà phê non được trồng rất cẩn thận, tránh làm ảnh hưởng tới bộ rễ mỏng manh. Ảnh minh họa: T.N.

Khi các lỗ đã được đào xong đâu ra đó, cần chuyển các cây non ra khỏi vườn ươm một cách thật cẩn thận như lúc chuyển ra vườn ươm từ luống gieo hạt. Để bứng cây lên, dùng một cái chĩa bình thường sẽ tốt hơn nhiều so với thuổng nhưng tuyệt nhiên không được dùng tay nhổ cây lên.

Phần rễ nhánh khi đã đào lên cần được cẩn thận cắt bớt còn khoảng 10 cm để không bị gãy gập trong khi trồng xuống vườn, rễ cái cũng được cắt ngắn còn khoảng 23 cm bằng một vết cắt xéo dứt khoát, cần bọc đất quanh rễ nếu các cây bị phơi ra không khí trong khoảng thời gian dài hơn vài phút, rễ cây cần được bao bọc bởi rêu ẩm hoặc loại vật chất ẩm ướt khác.

Nếu có thể, nên lựa ngày trời đầy mây ảm đạm để thực hiện việc này, vì dưới ánh nắng rực rỡ cây sẽ cháy và héo. Đặt các cây vào khay mây theo từng mẻ và mang đến đồn điền, dùng tay đặt chúng vào các lỗ đã chuẩn bị sẵn, phải cực kỳ chú ý không để cái rễ nào bị gãy gập, cây đứng thẳng, không nằm sâu dưới đất hơn lúc ở vườn ươm và khi giẫm cho đất được nén chắc lại quanh cây, cần thận trọng không chừa lỗ hổng để nước tích tụ quanh rễ.

Lớp đất bề mặt cũng phải được đè xuống cho chắc và bằng phẳng hết mức, nhưng trên sườn dốc, rìa ngoài có thể hơi cao hơn rìa trong để giảm bớt ảnh hưởng của sự xói mòn có thể xảy ra, và trong khi nhỏ cỏ dại sau này, cần phải xem chừng để không làm các rễ phụ bị lộ ra.

Có một vài ý kiến khác nhau về kích thước và độ tuổi phù hợp nhất để chuyển cây từ vườn ươm ra ngoài trồng, nhưng khi tin chắc thời tiết sẽ âm u và có mưa trong một khoảng thời gian, cây giống được hai năm là vừa đẹp nhất, những cây mới được một tuổi còn quá mềm yếu nhưng trong điều kiện thông thường và với sự chăm sóc đúng mức, dù có chuyển đi cũng sẽ không gây ra tổn thất đáng kể nào.

Một phương pháp mới, có thể được áp dụng hiệu quả trên những đồn điền nhỏ, cũng khá giống phương pháp trồng cây canh-ki-na. Một vài trái bầu hồ lô bị cắt đi đầu nhỏ và khoét rỗng ruột, cây non được trồng vào đó và dần dà được tiếp xúc với ánh mặt trời khi chúng lớn lên, cuối cùng là để nguyên trái bầu đem trồng, nó sẽ mau chóng thối rữa và trở thành phân bón cho cây.

Một phương pháp mới được nhiều người làm theo là biến cây giống thành “gốc cây” - tức là, cây trồng trong vườn ươm khoảng ba năm được đào lên và cắt tỉa bớt, chỉ chừa lại khoảng 15 - 20 cm cành cây.

Như vậy, chúng thường chắc khỏe và được an toàn hơn là để nguyên cả cây, đặc biệt là trong thời tiết thất thường, vì chúng sẽ mọc rễ dễ dàng, ngay cả khi có một thời ngắn không mưa sau khi được trồng xuống, miễn là đất đủ ẩm ướt để ngăn cho cây không bị cháy héo, nhưng cách này không dùng được ở những nơi có thể xảy ra hạn hán kéo dài sau mùa mưa.

Việc trồng “gốc cây” cũng được thực hiện theo cách thông thường, nhiều chồi non sẽ mọc ra từ thân, những nhánh tươi tốt nhất được giữ lại để tạo thành cây cà phê tương lai và phần còn lại được ngắt đi cẩn thận.

Các chồi được để lại sẽ lớn lên rất nhanh nhưng vì mọc ra từ thân cây, nó dễ bị bẻ gãy quặt bởi gió mạnh hay người đi nhổ cỏ dại. Sự cong vẹo của gốc cây từ hạt giống bản địa khiến chúng có phẩm chất kém hơn hẳn; kích thước tốt nhất cho gốc cây là bằng độ dày của một cây bút chì thông thường.