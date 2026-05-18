Tất tần tật về cà phê

Cuốn sách là chuyến hành trình hấp dẫn đưa độc giả băng qua những lục địa, xuyên suốt dòng chảy lịch sử để khám phá nguồn gốc, sự phát triển và sức ảnh hưởng sâu rộng của một trong ba thức uống phổ biến nhất thế giới.

Quy trình nghiêm ngặt để gieo hạt cà phê

  • Thứ hai, 18/5/2026 11:11 (GMT+7)
Muốn hạt cà phê nảy mầm tốt, cần gieo trồng đúng kỹ thuật. Việc chuẩn bị loại đất phù hợp, tưới nước đầy đủ giúp cây non phát triển thuận lợi trong giai đoạn nhạy cảm.

Muốn hạt cà phê nảy mầm tốt, cần gieo trồng đúng kỹ thuật. Ảnh minh họa: F.C.

Loại đất trồng tuyệt vời để gieo hạt là hỗn hợp đất mùn và mùn lá rụng, lấy từ lá cây và lớp phủ thực vật hoai mục, nghiền ra thật nhuyễn, sàng thật kỹ và trộn với một lượng cát tương đương.

Trong khi đó, để nhân giống thành công cây non, người ta nhận thấy loại phân bón phù hợp nhất cho mục đích này là hỗn hợp đất trồng tốt nhất, phân gia súc và cừu, tất cả phơi khô, nghiền nhuyễn, sàng rồi trộn với một lượng đất mùn cát nhuyễn tương đương.

Rễ cái của cây non dài và mềm mại, nên cần cung cấp một lượng lớn loại phân bón nói trên, độ sâu thích hợp cũng là điều rất cần thiết để nuôi dưỡng và duy trì sự sống cho cây trong giai đoạn đầu của sự phát triển. Khi trời nắng nóng, cây non cần được che mát.

Phương pháp che phủ được tin dùng nhất là dùng những cột gỗ cao khoảng 1,2 m trên đầu có chạc chữ Y, đóng chúng vào các góc của mỗi luống cây, rồi đặt những que dài lên các cột, gác lên chỗ chạc chữ Y và dọc theo các mé bên, rồi dùng cỏ, rêu hay vật liệu khác phủ lên trên. Vài tháng trước khi cần chuyển cây đi, ta nên cẩn thận làm mỏng dần lớp che phủ này và cuối cùng là bỏ hẳn, để cây cứng cáp dần lên nhờ phơi nắng và tiếp xúc với khí trời.

Ở giai đoạn này, nên để cho cây phát triển gần đạt kích thước cần thiết, giảm lượng nước tưới cho cây chững lại không lớn nữa, để ngọn cây và các đầu cành có thể trở nên rắn chắc hơn, vì nếu chuyển ra đồn điền khi cây mới ra chồi non và mềm, có nguy cơ rất lớn là chúng sẽ quắt lại dưới cái nắng gay gắt của mặt trời, vốn có thể xuất hiện bất ngờ giữa ngày trời mây hoặc có mưa.

Và khi vườn ươm bị phơi ra dưới trời gió đông khô khốc, ta nên trồng hoa hồng và cây ăn trái thật dày trên những dải chia cách giữa các luống cây, vì chúng không chỉ tô điểm thêm cho diện mạo của vườn ươm mà còn cực kỳ giá trị ở vai trò chắn gió.

Công đoạn tiếp theo trong quá trình trồng cà phê đòi hỏi phải được chú ý đặc biệt là chuyển cây non đi trồng chỗ khác, giữa các cây cần có khoảng cách phù hợp nhất có thể. Khoảng cách cần được điều chỉnh theo sự màu mỡ hay cằn cỗi của đất trồng; mảnh đất càng phì nhiêu và khỏe mạnh, càng nên trồng các cây cách xa nhau hơn; đất càng cằn cỗi và ở vị trí càng trống trải thì càng nên trồng cây san sát và dày đặc hơn.

Nếu có những con đường cắt ngang sườn đồi và nằm ở khoảng giữa, có thể đặt ra một nguyên tắc chung là cây ở phía bên trên những con đường nên trồng sát nhau hơn cây ở khu đất màu mỡ hơn bên dưới. Như vậy, người ta nhận thấy 1,8x1,8 m là khoảng cách thuận tiện ở nơi đất tốt, và 1,4x1,7 m là khoảng cách tốt nhất ở nơi cằn cỗi và có vị trí trống trải hơn.

Phải luôn ghi nhớ một mục tiêu hàng đầu, đó là che phủ mặt đất để tạo bóng râm cho cây, ngăn cỏ dại phát triển và đồng thời chừa đủ chỗ giữa các hàng cây để dễ dàng di chuyển dọc các con đường, cũng để người hái trái đi lại dễ dàng, không phải cố gắng len qua mà làm gãy cành cây.

Ghi nhớ những mục tiêu này, nhà vườn nên cẩn thận điều chỉnh khoảng cách theo điều kiện đất trồng, vị trí và khí hậu. Nhưng về những điểm này, chủ đồn điền phần lớn phải dựa vào phán đoán của riêng mình và những đề xuất ở đây chủ yếu là để nhắc nhở họ không nên khăng khăng xem bất cứ khoảng cách ngẫu nhiên nào là tốt nhất.

Joseph M. Walsh/ Light Books & NXB Phụ nữ Việt Nam

