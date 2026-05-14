Tất tần tật về cà phê

Cuốn sách là chuyến hành trình hấp dẫn đưa độc giả băng qua những lục địa, xuyên suốt dòng chảy lịch sử để khám phá nguồn gốc, sự phát triển và sức ảnh hưởng sâu rộng của một trong ba thức uống phổ biến nhất thế giới.

Vì sao cây cà phê được nhân giống bằng cách ươm hạt?

  Thứ năm, 14/5/2026 17:29 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Do hạt cà phê có lớp vỏ cứng, nên nhiều người nghĩ việc gieo trồng sẽ tốn thời gian. Thế nhưng đây lại là cách để cho ra đời những cây cà phê khỏe mạnh, sinh trưởng tốt.

Hiện nay, cây cà phê vẫn được trồng bằng cách ươm hạt là chủ yếu. Ảnh: H.A.

Cây cà phê được nhân giống theo ba phương pháp khác nhau là gieo hạt, ghép chồi hoặc giâm cành, hai cách sau là khá rắc rối và không được ưa chuộng cho lắm. Trong canh tác cà phê, không có công đoạn nào quan trọng mà lại thường xuyên bị lơ là và làm hỏng như việc trồng cây trong vườn ươm, nhất thiết phải dành cho cây non sự chăm sóc chu đáo nhất và ta cần theo dõi sát sao mới thành công được.

Vì mục đích này, ta cần lựa chọn một mảnh đất chưa qua canh tác, thoai thoải, ấm và khô, mềm và không màu mỡ hơn mảnh đất mà sau đó cây sẽ được chuyển tới, nhưng gần nguồn nước và nếu có thể thì chọn nơi nước có dòng chảy. Các luống gieo hạt phải được bóng râm che phủ phần nào nhưng không tới mức hoàn toàn không có nắng mặt trời hay gặp tình trạng cây che bóng mát hứng mưa rồi dội nước thành dòng lên luống.

Ta cũng cần dọn sạch các gốc cây lớn, đào xới kỹ tới độ sâu 25-30 cm, làm sao cho đất thật tơi xốp, vun đất lên cao một chút để dễ thoát nước, và chia nó thành những luống hẹp dài. Đào một rãnh sâu bên trên các luống theo đường xéo để ngăn ngừa tổn hại do mưa và sự xói mòn.

Các hạt được gieo thành hàng cách nhau 15-25 cm, ở độ sâu khoảng 60 cm và rải ra cách nhau khoảng 2,5 cm trong lỗ gieo hạt, sau đó được nhẹ nhàng phủ lên một lớp đất mùn và che dưới bóng râm. Một cách che nắng hiệu quả và rẻ tiền là đặt các cành cây lên một cái khung nhẹ dựng bằng cọc gỗ. Việc tưới nước phải thực hiện vào buổi sáng hoặc gần lúc hoàng hôn.

Một giạ hạt cà phê cho ra khoảng 20.000 - 30.000 cây, loại hạt tốt nhất lấy từ cà phê “vỏ trấu”, được hái khi đã chín tới, tách bỏ vỏ và vỏ thịt bằng tay, chưa bị lên men, không rửa và được phơi khô ở chỗ râm mát. Khi cây non mọc ra từ hai đến bốn lá, không kể lá mầm, hãy cẩn thận bứng lên và chuyển đi, trong thời tiết ẩm ướt nhiều mây, từ luống gieo hạt sang vườn ươm và đặt cách nhau 25-30 cm.

Trong lúc đó, phải cực kỳ chú ý để không làm gãy gập rễ cái còn non mềm nhưng nếu rễ cái quá dài thì tốt nhất là cắt theo góc xiên cho ngắn đi, như vậy nó sẽ sớm mọc ra lại. Nếu không thực hiện bước chuyển từ luống gieo hạt ra vườn ươm, cây được để trên luống gieo hạt cho đến khi chúng lớn hơn. Tuy nhiên, nhiều người quả quyết nên làm theo cách thứ nhất, vì nhờ đó, rễ non sẽ trở nên cứng cáp và khi đem ra vườn trồng, sẽ có khả năng chống chịu tốt hơn đối với các loại côn trùng, sâu bệnh và thời tiết bất lợi.

Một lời khuyên thiết thực để ngăn cho cây non không bị sâu bọ gặm ăn trên mặt đất là khi trồng cây, hãy nhẹ nhàng dùng một mẩu giấy rộng khoảng 7,5 cm quấn quanh chỗ thân cây nối với rễ. Cách tốt nhất để ngăn chặn nguy cơ cây non bị nóng cháy ngay sau khi trồng là sử dụng các biện pháp tạo bóng râm đơn giản. Trong khoảng một năm hoặc khi cây đạt tới chiều cao khoảng 45 cm, chúng đã sẵn sàng để được chuyển ra trồng lâu dài ở ngoài đồn điền.

Joseph M. Walsh/ Light Books & NXB Phụ nữ Việt Nam

    Kẻ thù lớn nhất của cây cà phê

    Không phải sâu bệnh hay hạn hán, kẻ thù lớn nhất của cây cà phê chính là gió. Gió mạnh khiến thân cây tróc vỏ, từ đó dễ bị tấn công bởi các loài côn trùng, làm giảm tuổi thọ.

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE

    Read Station tại TP.HCM kết hợp cà phê, thư viện, nhà sách và không gian làm việc với hơn 10.000 đầu sách, thu hút nhóm khách trẻ đến học tập và sử dụng trong thời gian dài.

    Nghề viết văn

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

