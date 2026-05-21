Ủng hộ bán sách do AI viết, chuỗi nhà sách lớn nhất Mỹ bị quay lưng

Sau khi CEO chuỗi nhà sách Barnes & Noble lên tiếng ủng hộ việc bán sách do AI viết, nhiều độc giả Mỹ đang quay lưng với thương hiệu này, theo Fast Company.

Một hiệu sách Barnes & Noble. Ảnh: Wiremag.

Những người quan tâm tới thị trường sách Mỹ đều biết câu chuyện hồi sinh đầy kinh ngạc của Barnes & Noble. Năm 2019, chuỗi hiệu sách này từng đứng trước nguy cơ phá sản, nhưng đã trở lại vị thế tăng trưởng nhờ những sáng kiến mới của CEO James Daunt, người từng đưa chuỗi nhà sách Waterstone tại Anh từ bờ vực phá sản trở thành một ngôi sao trong làng bán sách.

Năm 2025, Barnes & Noble đã mở 67 cửa hàng mới trên khắp nước Mỹ và dự kiến mở thêm 60 chi nhánh nữa trong suốt năm 2026.

Tuy nhiên, những bình luận gần đây từ chính James Daunt đang khiến một số người dùng mạng xã hội tin rằng Barnes & Noble đang lãng phí sự ủng hộ của họ.

Sẵn sàng bán sách AI

James Daunt gần đây đã chia sẻ kế hoạch của ông về cách Barnes & Noble thích ứng với kỷ nguyên công nghệ mới. Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, Daunt cho biết ông sẵn sàng bày bán những cuốn sách do AI viết trên kệ sách của Barnes & Noble.

“Tôi sẵn sàng bày bán mọi cuốn sách, miễn là nó không phải sách giả, không để tiêu đề một kiểu và nội dung một kiểu khác, nó có chất lượng và khách hàng, những độc giả của chúng tôi muốn nó”, Daunt nói.

Về việc sách do AI viết, Daunt chỉ cần chúng được nêu rõ và người tiêu dùng vẫn muốn mua cuốn sách đó thì không có lý do gì không bán.

“Miễn là cuốn sách do AI viết được đề rõ ràng, không giả vờ là sách của con người và không sao chép của người khác, đồng thời khách hàng muốn mua nó, thì chúng tôi sẽ bày bán chúng,” ông nói.

Ông thậm chí còn nói rằng trong danh mục khổng lồ gồm 300.000 đầu sách của công ty, nội dung do AI tạo ra có thể đã được bày bán dưới thương hiệu Barnes & Noble. “Khả năng là có nhưng chúng tôi chưa thực sự nhận thức được điều đó”, Daunt nói.

Người hùng của Barnes & Noble có thể đang khiến độc giả quay lưng. Ảnh: NBC News.

Tuy nhiên, Daunt không hề nao núng trước nguy cơ sách AI sẽ tràn ngập các kệ sách của mình vì với ông chúng không có khả năng đạt doanh thu. Ông nói: “Chúng tôi thấy những cuốn sách do AI viết khó đạt được thành công về mặt thương mại. Vì vậy, tôi nghĩ những cuốn sách này cũng cần được nhìn nhận bằng lẽ thường và chấp nhận”.

Những người yêu sách phản đối AI

Khi những bình luận của Daunt được chia sẻ trên mạng xã hội, chúng ngay lập tức vấp phải sự phản đối từ độc giả và các nhà phê bình AI.

Một số người dùng thắc mắc tại sao Daunt lại có lập trường ủng hộ AI trong khi sách AI không được ưa chuộng tại Mỹ, đặc biệt là trong giới sáng tạo. Có tới 53% người trưởng thành ở Mỹ bày tỏ lo ngại rằng AI sẽ làm suy giảm khả năng tư duy sáng tạo của con người.

“Barnes and Noble đã gây dựng lại rất nhanh và tạo dựng được rất nhiều thiện cảm, vậy mà họ lại đang vứt bỏ tất cả,” một người dùng than thở.

Một người khác viết: “Chia buồn cho B&N. Các bạn đã có cơ hội đưa thương hiệu trở thành một kênh bán sách chỉ bày những tác phẩm chất lượng, vậy mà các bạn lại bỏ lỡ”.

Trong khi đó, dường như nhu cầu về văn học do AI tạo ra rất thấp. Đầu năm nay, Hachette Book Group đã hủy bỏ kế hoạch xuất bản cuốn tiểu thuyết kinh dị Shy Girl tại Mỹ vì nghi ngờ cuốn sách có chứa nội dung do AI tạo ra. Nhiều người yêu sách trực tuyến đã chỉ trích gay gắt cuốn sách vì cho rằng nó sử dụng AI.

“Điều tôi không hiểu là nhu cầu đọc sách ở đâu lại lớn đến mức các tác giả con người không đáp ứng được,” một người bình luận viết, chỉ ra rằng ngành xuất bản đã có hơn 600.000 cuốn sách được xuất bản theo phương thức truyền thống và 3,5 triệu cuốn sách tự xuất bản được phát hành tại Mỹ chỉ riêng trong năm 2025.

Đó là chưa kể đến những cuốn sách được xuất bản trước đó và độc giả vẫn có thể tìm mua. Với nguồn cung đã quá lớn như vậy, thì sách do AI tạo ra được bán cho ai?

Một số người dùng đã trích dẫn bình luận của Daunt như lý do lớn để từ bỏ Barnes & Noble và chuyển sang các nhà sách khác. “Tôi càng có lý do để mua sắm tại các hiệu sách địa phương và các cửa hiệu độc lập,” một người bình luận viết.

Một người dùng khác đồng tình: “Tôi sẽ ngừng ủng hộ Barnes & Noble. Trước đây tôi đánh giá cao ý tưởng về việc phát triển một thương hiệu sách lớn. Nhưng nếu họ muốn bán sách do AI viết, tôi sẽ không mua nữa. Còn nhiều nơi khác để mua sách”.

“Bây giờ là thời điểm tốt để làm thẻ thư viện,” một người khác khuyên.