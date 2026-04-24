Sáu nhóm ngành công nghệ đang và tiếp tục 'hot' những năm tới

Cuốn "Priority Technologies" do các giảng viên Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đồng tác giả tập trung vào sáu lĩnh vực công nghệ trọng điểm có thể thúc đẩy nền kinh tế và hỗ trợ an ninh cho Mỹ.

Ảnh: MIT.

Theo MIT, những lĩnh vực đó là chất bán dẫn, công nghệ sinh học, các loại khoáng sản chủ chốt, máy bay không người lái, điện toán lượng tử và sản xuất hiện đại.

Như cuốn sách giải thích, lộ trình cho sự thịnh vượng và an ninh của nước Mỹ đòi hỏi việc duy trì các lĩnh vực đổi mới nổi bật và hệ sinh thái nghiên cứu quốc gia đằng sau chúng, đồng thời xây dựng lại ngành sản xuất trong nước.

“Mỗi lĩnh vực này đều cần những bước đột phá để nước Mỹ có thể vượt lên các đối thủ cạnh tranh và giành lợi thế”, Elisabeth Reynolds, chuyên gia về đổi mới công nghiệp của MIT và là biên tập viên của Priority Technologies, cho biết.

Công nghệ sản xuất chip

Trên thực tế, Priority Technologies không tập trung vào AI mà thay vào đó, chọn xem xét các lĩnh vực đổi mới quan trọng khác.

Cuốn sách ra mắt ngày 21/4. Ảnh: MIT.

Trong chương về chất bán dẫn, Jesús A. del Alamo, giáo sư thuộc khoa kỹ thuật điện và khoa học máy tính của MIT, gọi loại vật chất này là “oxy của xã hội hiện đại”. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này đang dịch chuyển ra khỏi nước Mỹ, điều đặt ra nhiều nguy cơ về cả an ninh và kinh tế. Như ông lưu ý, nước Mỹ đang trong quá trình xây dựng lại năng lực sản xuất chip tiên tiến.

Reynolds nói: “Khi không có chất bán dẫn, mọi người nghĩ rằng nước Mỹ dù có thể mất đi năng lực sản xuất, vẫn duy trì vị trí dẫn đầu về đổi mới và thiết kế. Nhưng điều đó lại khiến họ trở nên khá dễ bị tổn thương. Vì vậy, hiện có xu hướng xây dựng lại năng lực sản xuất chất bán dẫn tại Mỹ và tôi cho rằng đó là một chiến lược thành công trong những năm gần đây”.

Tập trung lại vào công nghệ sinh học và khai khoáng

Trong lĩnh vực công nghệ sinh học, việc chuyển địa điểm sản xuất về Mỹ cũng rất quan trọng. Như J. Christopher Love, Giáo sư kỹ thuật hóa học cho biết, mặc dù Mỹ là quốc gia dẫn đầu trong nghiên cứu công nghệ sinh học, nhưng lại “thiếu cơ sở hạ tầng sản xuất và chuyên môn cần thiết để đưa những ý tưởng này ra thị trường với tốc độ nhanh”.

Ông đề ra khá nhiều giải pháp, trong đó có việc phát triển các cơ sở sản xuất nhỏ hơn, linh hoạt hơn để có thể giúp Mỹ “vượt lên” các quốc gia khác về mặt sản xuất.

“Chúng ta có những phát kiến mới tuyệt vời về công nghệ sinh học, chúng ta là những người dẫn đầu, nhưng chúng ta lại gặp phải nút thắt cổ chai khi nói đến sản xuất”, Reynolds nhận xét.

“Nếu chúng ta có thể vượt qua điều đó bằng các công nghệ mới, các quy trình sản xuất mới, chúng ta sẽ có vị thế mới… và nắm bắt được nhiều hơn thị trường trị giá 4 nghìn tỷ USD trong 15 năm tới”, ông đánh giá.

Một câu chuyện tương tự cũng diễn ra ở các lĩnh vực khác. Nhiều cải tiến về máy bay không người lái được phát triển ở Mỹ, nhưng phần lớn hoạt động sản xuất đang diễn ra tại Trung Quốc. Fiona Murray, giáo sư về mảng hoạt động doanh nghiệp, viết rằng Mỹ có “cơ hội xây dựng nền sản xuất quy mô lớn”, mặc dù cũng cần tăng cường đáng kể chuỗi cung ứng của mình.

Elsa Olivetti, Giáo sư kỹ thuật, cũng khuyến nghị thực hiện một cách tiếp cận đa diện để giúp Mỹ lấy lại vị thế sản xuất các khoáng sản quan trọng.

Và trong chương về điện toán lượng tử, hai đồng tác giả đến từ MIT, William D. Oliver, giáo sư kỹ thuật điện và khoa học máy tính, và Jonathan Ruane, giảng viên cao cấp tại MIT Sloan, lưu ý rằng lĩnh vực này có rất nhiều ứng dụng, như giúp đẩy nhanh quá trình phát triển thuốc, khoa học vật liệu và các ứng dụng năng lượng.

Nhận thấy rằng nước Mỹ vẫn dẫn đầu về đầu tư tư nhân nhưng lại xếp sau Trung Quốc về đầu tư công trong lĩnh vực này, các tác giả kêu gọi chính phủ hỗ trợ nhiều hơn cho nghiên cứu và phát triển chuỗi cung ứng mạnh mẽ hơn cho các linh kiện điện toán lượng tử, cùng với một số khuyến nghị khác.

“Quốc gia nào đạt được vị trí dẫn đầu về lượng tử sẽ giành được những lợi thế quyết định trong các ngành công nghiệp chiến lược quan trọng liên quan”, trích nội dung sách.

Cùng việc tập trung giải thích một số ngành công nghiệp then chốt đối với sự tăng trưởng của Mỹ, cuốn sách cũng đề cập tới sự hợp tác giữa chính phủ liên bang và năng lực nghiên cứu hàng đầu thế giới tại các trường đại học Mỹ. Sự phối hợp này đã mang lại cho nước Mỹ vị thế dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực kinh tế và hứa hẹn sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới nếu được duy trì đúng đắn.