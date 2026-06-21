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Tất tần tật về cà phê

Cuốn sách là chuyến hành trình hấp dẫn đưa độc giả băng qua những lục địa, xuyên suốt dòng chảy lịch sử để khám phá nguồn gốc, sự phát triển và sức ảnh hưởng sâu rộng của một trong ba thức uống phổ biến nhất thế giới.

Xuất bản

Cách 'mở khóa' hương vị của cà phê của những người sành sỏi

  • Chủ nhật, 21/6/2026 07:18 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Pha cà phê không phải là bước quan trọng nhất để mở khóa hương vị của loại đồ uống này. Nhiều người sành sỏi cho rằng cần rang cà phê đúng cách mới đánh thức được mùi thơm.

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Rang cà phê đúng cách giúp đánh thức mùi thơm của loại đồ uống này. Ảnh minh họa: C.N.

Một phương pháp rang cà phê tiện lợi, đơn giản và rẻ tiền dành cho các gia đình, lữ khách hoặc những người khác muốn tự rang cà phê là lấy đủ lượng cần thiết, thường là khoảng hơn 10 g, cho vào bình hoặc chai thủy tinh mỏng đặt trên ngọn lửa than và lắc đều trong suốt quá trình cho đến khi hoàn tất.

Tính chất không dẫn nhiệt khiến vật liệu này có lợi thế hơn kim loại vì cà phê sẽ ít bị cháy hơn. Ngoài ra, ta có thể quan sát cà phê rõ hơn và điều chỉnh trong quá trình thực hiện. Thế nhưng, một cái chảo rang đơn giản cũng đủ hiệu quả rồi, nếu ta lưu ý dùng dao hoặc muỗng gỗ liên tục khuấy trộn vì một hạt cà phê cháy cũng đủ làm hỏng hết hương vị và hãy ngừng rang ngay khi hạt bắt đầu nổ lách tách và chuyển sang màu nâu nhạt.

Trước khi xay, hãy cho hạt cà phê đã rang vào chảo hoặc đĩa sắt, đặt lên bếp để làm nóng cho đến khi cà phê dậy mùi thơm khắp phòng. Sau đó, hãy xay bằng máy xay thông thường và pha chế theo bất cứ công thức nào nêu trên.

Nhiều người tiêu dùng cứ tưởng độ đậm của cà phê gắn liền với sắc thẫm hoặc đen và cho rằng cà phê sẽ loãng và nhạt nếu không có màu sẫm. Suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm vì cà phê nguyên chất ngon không bao giờ như vậy, màu sẫm đen được tạo ra bằng một ít đường cháy hoặc thành phần khác.

Rất ít người biết được hương vị đích thực của cà phê nguyên chất, đến nỗi khi được nếm thử lần đầu tiên, nhiều người nghi ngờ về độ ngon của nó vì loại cà phê này có hương vị tự nhiên. Họ quên rằng cà phê không có hương vị cà phê, thì chẳng phải là cà phê mà chỉ là một hỗn hợp nhân tạo, có thể được thay thế bằng nhiều thứ khác tùy thích.

Do đó, nếu thêm một lượng nhỏ cà phê nguyên chất vào hỗn hợp tồi tệ làm từ rễ diếp xoăn, cà rốt và củ dền, những người như vậy sẽ không nhận ra sự khác biệt và điều này cũng giải thích tại sao các sản phẩm thay thế và chất độn lại lan rộng như vậy. Những hỗn hợp đó có hương vị giả tạo mà mọi người nhầm tưởng là cà phê.

Một lỗi khác cũng thường xảy ra trong quá trình pha cà phê để uống, có lẽ xuất phát từ thói quen khi pha trà, là sử dụng quá ít cà phê so với lượng nước. Với cà phê thì nên dùng lượng nhiều hơn, tức là khoảng nửa lít nước pha thì cần dùng khoảng 30-40 g cà phê, đó là tỷ lệ để pha một món nước có độ đậm trung bình.

Joseph M. Walsh/ Light Books & NXB Phụ nữ Việt Nam

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