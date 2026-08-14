Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Bạn chỉ dốc lòng yêu 3 lần trọn vẹn

Cuốn sách là những tâm sự về tình yêu, giúp bạn đọc hiểu rõ về bản chất của tình ái và mối quan hệ nam nữ. Muốn có một tình yêu đẹp, chúng ta cần hiểu bản chất của tình yêu và biết mình phải làm thế nào để yêu một cách tỉnh táo và thông minh.

Sách hay Ebook

Chia tay đúng lúc cũng là cách để hạnh phúc

  • Thứ sáu, 14/8/2026 21:48 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhiều người cảm thấy khó khăn khi chia tay mối tình lâu năm, dù họ không hạnh phúc với mối quan hệ này. Băn khoăn và nuối tiếc khiến họ không dám từ bỏ để đi tìm hạnh phúc thực sự.

Hạnh phúc ảnh 1

Nói lời chia tay đúng lúc cũng là một cách để có được hạnh phúc thực sự. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Tuổi 25 tuổi 21.

Mặc dù tình yêu do duyên nghiệp sẽ mang lại cho hai bên đau thương lớn nhất, nhưng nỗi đau của một mối tình tâm giao tan vỡ lại rất sâu đậm vì nó khiến chúng ta cảm thấy như thể mình đang bỏ rơi cả thế giới khi chúng ta quyết định rằng mối quan hệ này không dành cho ta.

Nhưng cuối cùng, vấn đề chẳng phải là phần còn lại của thế giới. Cũng chẳng phải (tại) xã hội hay thậm chí gia đình chúng ta. Mà vấn đề nằm ở những giấc mơ của chúng ta tan vỡ vì chúng ta đã dựng lên một mối quan hệ nhất định trong tâm trí phải như thế này như thế kia trong khi thực tế đâu như vậy.

Trong trường hợp đó, chúng ta không những phải đương đầu với bản ngã vì cuộc sống đang diễn biến khác với những gì chúng ta tưởng tượng, mà còn cả con tim ta, vì nó có xu hướng khó từ bỏ người mà ta yêu, người mà ta đã dệt nên một giấc mộng xung quanh họ.

Maggie có một tình yêu thật vĩ đại. Cô có nhân cách tốt, một trái tim cao thượng và muốn nhìn những mặt tốt đẹp nhất ở mọi người, nhưng cô cũng tin điều bất khả cũng có thể xảy ra. Cô tin vào những câu chuyện tình điên rồ mà hai người tìm cách để quay về bên nhau bất chấp mọi khó khăn.

Vì thế khi người yêu cô bắt đầu bộc lộ các dấu hiệu của bệnh tâm thần và từ chối tìm kiếm trợ giúp, cô thấy khó mà nhìn nhận thực tế, để thấy rằng có lẽ mối quan hệ này sẽ chẳng đi tới đâu và vấn đề không phải là cần nỗ lực hơn, hay chịu đựng thêm, mà nằm ở việc nhìn ra chuyện gì thực sự đang xảy ra trước mắt.

Vì thế cô ở lại; cô ở lại mặc dù cuối cùng cô muốn ra đi, không chỉ vì cô muốn một chiến thắng vào hiệp cuối cùng mà vì cô không biết làm sao để rời khỏi người cô thương.

Thật khó để thấy được thực tại bởi vì ngay cả khi chúng ta nói với đối phương rằng chuyện đã kết thúc, chúng ta có thể vẫn chưa tự thuyết phục được chính mình. Chúng ta có thể có cảm giác như đang thử xem sao, gần như theo cách “Tôi muốn biết nếu tôi không còn yêu người này nữa thì có thật là tôi sẽ hạnh phúc hơn”.

Chúng ta loay hoay không biết làm thế nào để kết thúc mọi chuyện, làm thế nào để bước tiếp, làm thế nào để sống tiếp trong một mối quan hệ mà chúng ta chưa từng nghĩ rằng sẽ kết thúc, nhưng thực tế là nó đã chấm dứt.

Tuy nhiên, những tình thế tiến thoái lưỡng nan đó cũng là một phần của quá trình. Ở giai đoạn này, chúng ta vẫn nghĩ rằng có một con đường đúng và con đường sai để làm bất kỳ việc gì, mà chưa hiểu ra vấn đề đơn giản là cứ làm đi thôi.

Chúng ta phải tự cam kết với hạnh phúc của ta, và dù cho sau này khi ngày càng trưởng thành, ý nghĩa và tầm nhìn về hạnh phúc sẽ biến đổi, giai đoạn này giống như ai đó bảo cả đời này chúng ta chỉ có thể sắm quần áo ở cửa hàng góc phố địa phương, rồi một ngày nọ chúng ta được đến Target [1] và không thể tin nổi vì có quá nhiều thứ hơn chúng ta tưởng.

------

[1] Target là một trong những chuỗi cửa hàng siêu thị lớn nhất và được yêu thích ở Mỹ.

Kate Rose/ Huy Hoàng & NXB Phụ nữ Việt Nam

Hạnh phúc Chia tay Tâm giao Tuổi 21 Tình yêu Hạnh phúc

Bình luận

    Đọc tiếp

    Bài học từ những mối tình tan vỡ

    Bài học từ những mối tình tan vỡ

    0

    Có những người rất yêu nhau, nhưng lại không thể ở bên nhau cả đời. Những mối tình tan vỡ đem lại cho người trong cuộc nhiều bài học về cách trân trọng hiện tại.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    Trong văn phòng ở Hà Nội, biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy chia sẻ về không gian làm việc, những bản thảo, giá sách và niềm vui của một nghề thầm lặng.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý