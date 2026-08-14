Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Tiền lương chưa bao giờ là tất cả

Cuốn sách của Fred Kofman phân tích mối quan hệ giữa nhân viên và công ty thông qua nhiều lợi ích mà hai bên mang lại cho nhau. Tiền lương không phải là yếu tố quan trọng nhất để một nhân viên quyết định gắn bó với công ty lâu dài. Môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp và cơ hội phát triển là những yếu tố quan trọng không kém, mà nhiều người cân nhắc khi lựa chọn nơi làm việc.

Sách hay Ebook

Điều nhiều người luôn né tránh ở chốn công sở

  • Thứ sáu, 14/8/2026 17:54 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khi biết ý tưởng của mình không trùng với quan điểm của cấp trên. Nhiều nhân sự sẽ né tránh, không nói ra điều đó. Tránh làm trái ý cấp trên được coi là luật ngầm chốn công sở.

Công sở ảnh 1

Ở chốn công sở, nhiều người ngại đưa ra các ý kiến trái chiều với cấp trên, đây được coi là một quy tắc ngầm. Ảnh minh họa: V.W.

Chúng ta đánh giá bản thân dựa trên cơ sở những dự định và mong muốn của mình, nhưng lại đánh giá người khác dựa trên hành vi của họ và sức ảnh hưởng của hành vi đó lên chúng ta. Mỗi khi chúng ta làm điều gì đó dường như không khớp với các “giá trị tán thành” của mình, chúng ta sẽ liền hợp lý hóa nó, lý giải rằng chúng ta không có ý làm như thế hoặc làm vì một lý do chính đáng.

Nhưng khi những người khác làm điều gì đó dường như không phù hợp với các “giá trị tán thành” của họ, chúng ta lại nghiêm khắc quả quyết rằng họ sai lầm, ngu ngốc, nhỏ mọn hoặc, trong trường hợp cực đoan nhất, xấu xa. Chúng ta tự động làm thế mà không cần dò hỏi về động cơ, ý định hay lý tưởng của họ, cũng không cân nhắc đến những tình huống bên ngoài có ảnh hưởng đến họ.

“Lỗi quy kết” là sự thiên kiến tâm lý khiến chúng ta đánh giá bản thân mình rộng lượng hơn nhiều so với khi đánh giá người khác, vì dù chúng ta biết mình suy nghĩ và cảm nhận như thế nào cũng như phải đối mặt với những lựa chọn gì, nhưng chúng ta lại không biết những người khác suy nghĩ và cảm nhận ra sao cũng như những chọn lựa nào mà họ phải đối mặt.

Vì vậy, chúng ta tự thêu dệt nên những câu chuyện để nâng cao lòng tự tôn của mình và chứng minh chúng ta tốt hơn những người khác. Ví dụ, nếu tôi lái xe đâm vào một cái cây, tôi sẽ đổ lỗi tai nạn là do hoàn cảnh, ví dụ như để tránh một con chó. Nhưng đến lượt bạn đâm vào một cái cây, tôi sẽ đổ lỗi cho bạn lái xe bất cẩn.

Trường hợp khác, nếu tôi bắt được một con cá nặng 3,5 kg và nói với bạn rằng nó nặng 4,5 kg, thì tức là tôi khoác lác nhưng tôi xem đó là lời nói dối vô hại. Nhưng nếu bạn làm điều tương tự, tôi có thể gán mác cho bạn là kẻ khoe khoang.

Cuối cùng, những điều bị coi là sự bất nhất của cấp lãnh đạo lại “không thể được thảo luận” vì nhân viên chỉ chia sẻ kết luận của mình với những ai đồng tình với họ.

Nhân viên lo sợ (không phải vô cớ) phải đối đầu với nhà lãnh đạo theo hướng tạo cơ hội cho nhà lãnh đạo giải thích rằng chẳng có sự bất nhất nào cả hoặc có thể nhân viên lo sợ sẽ phải thừa nhận rằng mình đã va vấp và cần sửa lỗi. Và nhân viên có thể biện minh cho thất bại của mình bằng cách chỉ trích các nhà lãnh đạo là “không cởi mở trước phản hồi”.

Fred Kofman/ Sài Gòn Books & NXB Thế giới

Công sở Công sở Cấp trên Thiên kiến Khoác lác Hợp lý hóa

Bình luận

    Đọc tiếp

    Điều khiến nhân viên nghỉ việc

    Điều khiến nhân viên nghỉ việc

    0

    Người lãnh đạo thiếu công bằng là một trong những nguyên nhân khiến nhân viên mất niềm tin vào công ty. Khi đó, họ mất hứng thú làm việc. Tệ hơn, nhiều người chọn nghỉ việc.

    Nuôi dưỡng mình bằng sự nghỉ ngơi

    Nuôi dưỡng mình bằng sự nghỉ ngơi

    0

    Bạn sẽ làm gì khi quá mệt mỏi, kiệt sức, cần được nghỉ ngơi mà sếp vẫn thúc hối phải tăng năng suất, rồi con cái và hàng đống công việc đang chờ ở nhà?

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    Trong văn phòng ở Hà Nội, biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy chia sẻ về không gian làm việc, những bản thảo, giá sách và niềm vui của một nghề thầm lặng.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý