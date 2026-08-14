Nuôi dưỡng mình bằng sự nghỉ ngơi

Bạn sẽ làm gì khi quá mệt mỏi, kiệt sức, cần được nghỉ ngơi mà sếp vẫn thúc hối phải tăng năng suất, rồi con cái và hàng đống công việc đang chờ ở nhà?

Nghỉ ngơi tưởng là chuyện đơn giản. Mệt thì nghỉ. Nhưng thực tế không phải vậy. Dù quá mệt mỏi với cuộc sống, nhiều người vẫn không biết cách nghỉ ngơi; để người khác cản trở mình nghỉ ngơi; thậm chí tự không cho phép mình nghỉ ngơi, vì muốn cố gắng làm việc tốt hơn, thể hiện trách nhiệm cao hơn. Nhưng hậu quả là họ luôn bị kiệt sức, bị căng thẳng mạn tính và không thể làm tròn trách nhiệm.

Sức mạnh của nghỉ ngơi của Ximena Vengoechea là quyển sách được thực hiện dựa trên nhiều nghiên cứu khoa học, thực nghiệm công phu, cung cấp cho người đọc bí quyết phục hồi năng lượng và tìm lại cân bằng giữa một thế giới hiện đại quá phức tạp, vội vã, luôn không khuyến khích chúng ta nghỉ ngơi, hay nói đúng hơn là luôn cản trở ta nghỉ ngơi.

Sách Sức mạnh của nghỉ ngơi. Ảnh: T.A.

Điều gì xảy ra khi chúng ta không nghỉ ngơi?

Ximena Vengoechea cho rằng chúng ta đang sống trong một thế giới quá nhiều người mệt mỏi, khao khát được nghỉ ngơi, phải chật vật xoay sở để có được sự nghỉ ngơi cần thiết. Đây không chỉ là vấn đề của riêng một đất nước như nước Mỹ. Ở Hong Kong, Trung Quốc, người ta thậm chí mua vé tham gia một “chuyến xe buýt ngủ” di chuyển 76 km trong 5 tiếng để những hành khách kiệt sức có thể chợp mắt.

Tại Trung Quốc, phong trào “nằm thẳng” ngày càng phổ biến trong giới lao động trẻ, khi nhiều người nghỉ việc hàng loạt để “nằm xuống” nghỉ ngơi.

Hiện tượng chết vì làm việc quá sức, hay còn gọi là “karoshi”, xuất phát từ Nhật Bản, là một vấn đề đã được biết đến từ lâu.

Một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới đã chỉ ra bất cứ ai làm việc quá nhiều giờ (hơn 55 giờ mỗi tuần) đều có nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ cao hơn. Bất kể ở nền văn hóa nào, con người cũng đang có nhu cầu bức thiết là được nghỉ ngơi và thư giãn nhiều hơn.

Các cuộc khảo sát cho thấy, nhiều người không thể nghỉ ngơi do nhiều nguyên nhân, như áp lực công việc, trách nhiệm gia đình, hoàn cảnh sống, bản sắc cá nhân, tác động của công nghệ… Có không ít người nhận biết nguyên nhân nhưng không thể tự tìm ra giải pháp.

Ví dụ, ai cũng biết công nghệ và tác động không tốt của nó đối với sức khỏe, hạnh phúc cũng như khả năng nghỉ ngơi của mình, nhưng nhiều người vẫn cảm thấy khó thay đổi thói quen dùng thiết bị điện tử.

Ximena Vengoechea, nhà nghiên cứu trải nghiệm, họa sĩ minh họa, tác giả cuốn Sức mạnh của nghỉ ngơi.

Theo Ximena Vengoechea, thật khó để ta nhận thấy tác động của sự nghỉ ngơi. Nhưng khi không nghỉ ngơi, ta sẽ lập tức cảm nhận được hậu quả. Khi thức dậy với cảm giác mệt mỏi mỗi sáng, khi không thể tập trung dù đã cố gắng hết sức, hoặc khi cảm thấy sự căng thẳng âm ỉ bao trùm lấy mình, ta biết rằng mình đã không nghỉ ngơi đầy đủ.

Hậu quả của tình trạng thiếu nghỉ ngơi thường là: Kiệt sức trong công việc, kiệt sức trong vai trò làm cha mẹ, bị chứng căng thẳng mạn tính. Vậy, bạn sẽ phải làm gì để cải thiện tình trạng đó?

Học cách nghỉ ngơi đúng nghĩa để đón nhận sự đủ đầy

Ximena Vengoechea chia sẻ “khi đi tìm câu trả lời cho việc nghỉ ngơi đích thực, người ta khuyên tôi “hãy sống chậm lại”, “thư giãn đi”, “nghỉ ngơi nào” và “bớt căng thẳng lại”, nhưng không ai cho tôi biết chính xác những điều đó nghĩa là gì”.

Để tìm ra bí quyết nghỉ ngơi, tác giả đã trò chuyện với nhiều chuyên gia, đọc rất nhiều tài liệu, thu thập thông tin chi tiết từ những người cũng đang học cách nghỉ ngơi, đồng thời thực hiện hàng loạt thử nghiệm cá nhân nhằm tìm ra những cách nghỉ ngơi hiệu quả nhất có thể áp dụng vào cuộc sống.

Theo tác giả, nghỉ ngơi là một trạng thái mà khi đó ta không cần phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào. Đó là khoảng thời gian ta chỉ cần hiện diện. Ximena Vengoechea đã đưa ra năm hình mẫu nghỉ ngơi giúp bạn soi rọi lại bản thân xem mình thuộc hình mẫu nghỉ ngơi nào để có sự điều chỉnh thích hợp.

Đó là người nghỉ ngơi theo bản năng, người nghỉ ngơi bất đắc dĩ, người nghỉ ngơi kiểu ngôi sao vàng, người chống lại nghỉ ngơi, người thiếu thốn nghỉ ngơi.

Tác giả cũng chỉ ra ba dạng nghỉ ngơi: nghỉ ngơi về tinh thần, nghỉ ngơi về thể chất, nghỉ ngơi về tâm linh, và hướng dẫn phương pháp cùng các bài tập cụ thể để người đọc có thể tham khảo, thực hiện hiệu quả từng loại nghỉ ngơi.

Ximena Vengoechea khuyên: Bạn không thể đạt đến trạng thái nghỉ ngơi khi cố ép bản thân nghỉ ngơi, thay vào đó bạn cần nhẹ nhàng, chậm rãi và kiên nhẫn với chính mình. Cần có kế hoạch xác định giới hạn, nuôi dưỡng thói quen nghỉ ngơi, thực hiện dần từng giải pháp để đạt đến mục tiêu. Đừng ôm đồm, hãy biết nương tựa, chia sẻ, học cách nhờ người khác giúp đỡ khi thấy cần thiết. Để có thể thật sự nghỉ ngơi, tất cả chúng ta đều cần đến sự hỗ trợ từ gia đình, cộng đồng, hàng xóm, đồng nghiệp và cấp trên.

Ta biết mình được nghỉ ngơi đủ khi cả trái tim, tâm trí lẫn cơ thể ta đều cảm thấy dễ chịu, sáng tạo, cởi mở và hạnh phúc. Ảnh minh họa: Ieticia-alvares/Pexels.

Nghỉ ngơi tác động sâu sắc đến công việc, sức sáng tạo, cách ta đối xử với bản thân và với người khác. Ta nhận ra điều này khi thức dậy với cảm giác tràn đầy năng lượng và mãn nguyện, khi có thể đối xử với người khác bằng lòng kiên nhẫn và sự rộng lượng, khi biết tha thứ cho những sai lầm của chính mình, và khi kiểm soát được cảm xúc trong một tình huống căng thẳng. Ta biết mình được nghỉ ngơi đủ khi cả trái tim, tâm trí lẫn cơ thể ta đều cảm thấy dễ chịu, sáng tạo, cởi mở và hạnh phúc.

Nghỉ ngơi đầy đủ giúp ta giải quyết được tình trạng kiệt sức khi có quá nhiều công việc, trách nhiệm chưa hoàn thành; giúp ta tránh khỏi chứng căng thẳng mạn tính. Nghỉ ngơi giúp chúng ta trở nên tràn đầy năng lượng và cảm hứng, từ đó ta có thể bộc lộ con người tốt đẹp nhất của mình và lan tỏa những điều tích cực đến người khác. Trái tim ta sẽ được lấp đầy và tâm trí ta trở nên tĩnh lặng khi nuôi dưỡng mình bằng sự nghỉ ngơi.

Ximena Vengoechea chỉ ra: nghỉ ngơi không phải là phần thưởng hay đặc quyền, mà là một nhu cầu thiết yếu giống như thức ăn và nước uống. Mỗi người chúng ta đều xứng đáng được nghỉ ngơi đúng mức trong hành trình của mình. Hiểu được sức mạnh của nghỉ ngơi, chúng ta sẽ biết cách sống chậm lại trong từng khoảnh khắc hiện tại, ngừng gồng gánh mọi thứ để tĩnh tâm tận hưởng cuộc sống.

Nghỉ ngơi là một nguồn lực vô hình mang đến cho ta sự bình yên, tình yêu thương, niềm hạnh phúc và năng lượng sống. Hiểu đúng bản chất của nghỉ ngơi, nắm được bí quyết của nghỉ ngơi ta sẽ tìm ra con đường để trở về với bản thể trọn vẹn của mình, để sống bình an, đủ đầy và hạnh phúc.