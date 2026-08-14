Ăn chay có thực sự khiến cơ thể thiếu chất?

Nhiều người cho rằng ăn chay dễ thiếu chất, mệt mỏi và không đủ dinh dưỡng; tuy nhiên, vấn đề có thể nằm ở cách lựa chọn và kết hợp thực phẩm thay vì bản thân chế độ ăn chay.

Vì sao nhiều người sợ ăn chay sẽ thiếu chất?

Từ kinh nghiệm thực tế tôi thấy rằng, khi bản thân không có kiến thức chuyên sâu và chưa từng áp dụng, chúng ta luôn có suy nghĩ trái chiều, nghĩ điều mình vừa biết là không tốt, và thay vào đó, chúng ta tin vào các thông tin truyền miệng. Tôi cũng thường như thế trong quá khứ, khi không biết về chủ đề nào đó, tôi thường nghĩ nó không phải là thông tin đúng đắn.

Chuyện ăn chay cũng vậy, tôi từng nghĩ ăn chay sẽ thiếu chất, ăn chay không tốt vì tôi chưa từng trải qua và chưa bao giờ áp dụng, cũng chưa hiểu được sự chữa lành đơn giản hiệu quả tuyệt vời từ thực vật mang lại cho chúng ta.

Cho đến khi chứng kiến sự phục hồi sức khỏe chữa lành kỳ diệu của hàng nghìn người trong cộng đồng Detox thải độc, cộng đồng Ăn chay healthy, tôi mới có niềm tin rằng ăn chay healthy hoàn toàn không thiếu chất, đổi lại, nó sẽ giúp chúng ta sống trẻ và khỏe hơn nếu bạn áp dụng đúng cách.

Dưới đây, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục khi chuyển đổi sang chế độ ăn xanh lành mạnh.

Nếu ai đó hỏi bạn ăn chay là thiếu chất, bạn hãy chia sẻ cuốn sách này, giúp họ có niềm tin về phương pháp ăn xanh kỳ diệu. Để họ hiểu rằng: “Ừ nhỉ, ăn chay healthy không những giúp mình khỏe mà còn giúp mình chữa bệnh hiệu quả và không tốn kém, kỳ diệu quá!”. Hãy trang bị cho mình thật nhiều kiến thức về ăn xanh mà tôi cung cấp ở các chương sau.

Tại sao nhiều người ăn chay bị thiếu chất, thậm chí vẫn mắc bệnh như thường?

Đó là do họ không biết cách áp dụng đúng, họ đơn giản là ăn tập trung chỉ một số loại rau củ, đậu phụ, vẫn sử dụng tinh bột trắng thường xuyên ngày ba bữa chưa kể các loại bánh từ tinh bột, ăn nhiều đồ chiên rán, dầu mỡ, ăn các loại gia vị bột ngọt, mì chính, ăn đường tinh luyện nhiều, đặc biệt vẫn còn ăn mặn, thiếu rau củ quả tươi sống và chưa chế biến healthy, chưa biết lựa chọn thực phẩm healthy, ăn nhiều đồ giả chay bằng các loại tinh bột hay từ đậu nành… Đó là những điều tôi đúc kết được trong thời gian qua. Vậy ăn như thế nào mới đúng?

Vì sao nhiều người ăn chay thời gian đầu hay bị mệt và dễ bỏ cuộc?

Những người này phần lớn là chưa biết cách áp dụng, ngoài ra cơ thể của họ chưa thích nghi nên có hiện tượng mệt và thèm đồ ăn đạm động vật. Để biết cách khắc phục, các bạn đọc mục hướng dẫn 15 Bước để bạn chuyển đổi sang ăn chay healthy dễ dàng để thực hành đúng, hạn chế khủng hoảng thèm ăn cũng như mệt mỏi.

Ăn chay đúng cách và đủ dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích. Ảnh: thuanchay.

Người ăn chay ngày càng tăng, còn bạn thì sao?

Đợt vừa rồi có một sự kiện văn hóa rất tuyệt vời tại tỉnh Tây Ninh, đây được mệnh danh là “tỉnh Ăn Chay”. Sự kiện này thu hút đông đảo người quan tâm, điều đó chứng tỏ ngày càng có nhiều người ăn chay hơn không chỉ vì lợi ích sức khỏe mà còn vì môi trường.

Ở Đức, tôi từng đến thăm một thành phố rất đẹp cũng được gọi là thành phố ăn chay, hầu hết tất cả nhà hàng là nhà hàng chay hoặc thuần chay làm tôi rất ấn tượng.

Trong cộng đồng mạng xã hội, cũng có rất nhiều hội nhóm chữa lành tự nhiên theo phương pháp ăn xanh thành công, chính vì lý do đó mà xu hướng ăn chay ngày càng lan rộng. Như vậy, số người ăn chay ngày càng tăng còn bạn thì sao? Nếu bạn chưa ăn, hãy bắt đầu thôi.

Theo số liệu thống kê vào ngày 18 tháng 1 năm 2022 trên tạp chí sức khỏe Deals on Health:

22% dân số thế giới ăn chay.

Người ăn chay có tỷ lệ mắc ung thư thấp hơn tới 12%.

5% người tiêu dùng Mỹ ăn chay.

Gần 40% người trưởng thành Ấn Độ ăn chay.

Chuyển đổi toàn cầu sang chế độ ăn chay có thể tiết kiệm 1 nghìn tỷ đô la hàng năm.

Chế độ ăn uống dựa trên thực vật giúp giảm 40% nguy cơ mắc bệnh tim.

Người ăn chay có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường típ 2 thấp hơn 50% so với người ăn thịt.

Một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2013 cho thấy, những người ăn chay có khả năng nhập viện do bệnh tim mạch thấp hơn 32% so với những người ăn thịt.

Trong một nghiên cứu trên 26.346 nam giới, sở thích ăn kiêng được coi là một yếu tố gây ung thư tuyến tiền liệt. Nghiên cứu cho thấy những người đàn ông ăn chay có nguy cơ nhập viện do các bệnh liên quan đến sức khỏe như bệnh tim mạch thấp hơn 32%.

Thống kê được tổng hợp báo cáo chi tiết như sau:

39,5% tổng dân số ở Ấn Độ ăn chay.

3,6% người dân Trung Quốc ăn chay, chiếm tới 50 triệu người dân ăn chay theo báo cáo SOS Free Vegans.

Ước tính có khoảng 1,5 tỷ người ăn chay trên toàn cầu.

6% dân số Vương quốc Anh ăn chay.

7,5 triệu người ở Đức tuyên bố ăn chay.

5% dân số Mỹ theo chế độ ăn chay.

Phụ nữ chiếm 6% dân số ăn chay ở Mỹ.

Một chế độ ăn chay được lên kế hoạch tốt có thể giúp bạn có một lối sống lành mạnh hơn. Thực phẩm có nguồn gốc thực vật rất giàu vitamin và khoáng chất, ít calo và chất béo bão hòa, đồng thời không chứa cholesterol. Một chế độ ăn dựa trên thực vật sẽ cung cấp cho bạn các chất dinh dưỡng thiết yếu mà cơ thể bạn cần.

Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn chay ít có khả năng mắc bệnh tim và tỷ lệ ung thư của người ăn chay thấp hơn 12%. Hơn nữa, họ ít có khả năng bị thừa cân hoặc béo phì và có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường típ 2 thấp hơn.