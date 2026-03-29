Kiệt sức trong thời đại bận rộn: Khi vấn đề không còn là thời gian

Sự kiệt sức ngày nay không đến từ việc làm quá nhiều, mà từ việc não bộ không bao giờ được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Trong bối cảnh đó, quản lý năng lượng và trạng thái tinh thần trở thành chìa khóa để duy trì hiệu suất và sự cân bằng lâu dài.

"Bận rộn" đã trở thành một trạng thái quen thuộc trong đời sống hiện đại. Lịch làm việc dày đặc, thông báo liên tục từ thiết bị số và áp lực phải không ngừng tiến lên khiến nhiều người tin nguyên nhân của sự mệt mỏi nằm ở việc thiếu thời gian. Tuy nhiên, thực tế cho thấy điều cốt lõi không nằm ở quỹ thời gian, mà ở việc con người đang dần đánh mất khả năng kiểm soát năng lượng và trạng thái tinh thần của chính mình.

Công nghệ số đã làm thay đổi cách chúng ta bắt đầu và vận hành một ngày. Việc mở mắt ra và ngay lập tức kiểm tra điện thoại khiến não bộ nhanh chóng bị cuốn vào dòng thông tin dày đặc. Từ đó, trạng thái phản ứng liên tục được kích hoạt: trả lời tin nhắn, xử lý công việc, cập nhật mạng xã hội. Khi việc chuyển đổi giữa các nhiệm vụ diễn ra thường xuyên, khả năng tập trung bị bào mòn, kéo theo cảm giác mệt mỏi kéo dài, ngay cả khi khối lượng công việc không quá lớn.

Các nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học nhận thức chỉ ra: não bộ không được thiết kế để duy trì sự tập trung cao độ trong thời gian dài mà không có khoảng nghỉ. Điều khiến con người kiệt sức không hẳn là do công việc, mà là liên tục bị gián đoạn và phải luôn trong trạng thái chuyển đổi. Hệ quả là hiệu suất suy giảm, trong khi cảm giác quá tải ngày càng gia tăng.

Bên cạnh đó, trạng thái tinh thần cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định hình trải nghiệm sống. Trong cuốn sách Sức mạnh tiềm thức, tác giả Joseph Murphy nhấn mạnh: những suy nghĩ lặp lại mỗi ngày có thể củng cố cảm nhận về thực tại. Khi một người liên tục tự gắn nhãn mình là "quá bận" hay "không đủ thời gian", não bộ sẽ dần củng cố cảm giác quá tải, khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn hơn.

Từ góc độ này, quản lý thời gian sẽ khó đạt hiệu quả nếu bỏ qua việc quản lý năng lượng. Một lịch trình được sắp xếp hợp lý vẫn có thể thất bại nếu người thực hiện luôn ở trong trạng thái căng thẳng và phân tán. Ngược lại, khi năng lượng được duy trì ổn định, hiệu suất làm việc có thể cải thiện đáng kể mà không cần kéo dài thêm thời gian.

Giải pháp vì thế không nằm ở việc làm nhiều hơn, mà ở cách làm có chủ đích hơn. Việc thiết lập những "điểm dừng" ngắn trong ngày như tạm rời khỏi thiết bị điện tử, duy trì các khoảng làm việc không bị gián đoạn, hoặc dành vài phút để nhận diện trạng thái của bản thân, có thể giúp não bộ phục hồi và tái lập sự tập trung. Đồng thời, tập trung vào một nhiệm vụ quan trọng tại một thời điểm, thay vì cố gắng xử lý nhiều việc cùng lúc, là cách hiệu quả để giảm tiêu hao năng lượng và nâng cao chất lượng công việc.

Trong bối cảnh xã hội ngày càng đề cao tốc độ và hiệu suất, việc chậm lại có thể bị xem là đi ngược xu thế. Tuy nhiên, đó lại là điều kiện cần để duy trì sự tỉnh táo và bền bỉ trong dài hạn. Khi lấy lại được quyền kiểm soát năng lượng và tâm trí, con người không chỉ làm việc hiệu quả hơn, mà còn có khả năng làm chủ thời gian và cuộc sống một cách thực chất.