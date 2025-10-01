Việt Nam sắp vượt Trung Quốc thành công xưởng nội thất xuất Mỹ

Trayton Group cùng nhiều công ty khác chọn Việt Nam là địa điểm để đặt dây chuyền sản xuất nội thất mới bất chấp chính sách thuế quan từ chính phủ Mỹ.

Việt Nam đang dần "soán ngôi" Trung Quốc trên thị trường xuất khẩu đồ gỗ nội thất sang Mỹ. Ảnh: Reuters.

Trayton Group hiện xuất khẩu khoảng 70% sản lượng sản xuất đồ gỗ nội thất sang thị trường Mỹ, nơi sofa và ghế bành của Trayton được bán dưới tên các cửa hàng bán lẻ lớn hoặc mang thương hiệu riêng Simon Li, có mặt tại các chuỗi bán lẻ như Costco.

Giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập Simon Lichtenberg cho biết công ty vẫn đang gửi khoảng 50 container hàng mỗi tuần tới Mỹ. Đồng thời cho rằng việc chuyển dây chuyền sản xuất sang Việt Nam là "chiến lược đúng đắn".

Lichtenberg thừa nhận các mức thuế quan mới từ chính phủ Mỹ có thể làm thu hẹp biên lợi nhuận, nhưng ông dự đoán phần lớn chi phí sẽ được người tiêu dùng Mỹ gánh chịu. Ông cũng nhấn mạnh Trung Quốc vẫn giữ vai trò trung tâm cho hoạt động nghiên cứu và phát triển của công ty, và nếu có cơ hội giảm thuế xuất khẩu từ phía Bắc Kinh, năng lực dự phòng ở Trung Quốc có thể cho phép Trayton nhanh chóng tái khởi động sản xuất tại đó.

Jonathan Sowter, người điều hành Jonathan Charles Fine Furniture, nhà sản xuất đồ gỗ cao cấp đang sử dụng khoảng 2.500 lao động tại Việt Nam và xuất khoảng 60 container hàng mỗi tháng sang Mỹ, cho biết công ty sẽ nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu trong bối cảnh thuế quan phức tạp.

Ông khẳng định việc sản xuất tại Mỹ là điều gần như bất khả thi do chi phí cao và khó tìm được lực lượng lao động lành nghề tương đương ở đó. Theo ông, doanh nghiệp sẽ tập trung tăng xuất khẩu sang các thị trường thay thế thay vì chuyển dịch chuỗi sản xuất về Mỹ.

Việc Trayton cùng nhiều đối thủ lớn như Man Wah Furniture và KUKA Home chuyển khâu sản xuất sang Việt Nam đang dần đưa Việt Nam vào vị thế nhà cung cấp đồ gỗ nội thất lớn nhất cho Mỹ, thậm chí vượt cả Trung Quốc.

Số liệu thương mại cho thấy trong 7 tháng đầu năm nay, Trung Quốc xuất khẩu khoảng 8,4 tỷ USD giá trị mặt hàng này, thì Việt Nam cũng xuất khẩu gần 8,2 tỷ USD đồ gỗ sang Mỹ trong cùng kỳ. Dấu hiệu này cho thấy khoảng cách giữa 2 nhà xuất khẩu đang dần được thu hẹp.

Ngành đồ gỗ và sản phẩm gỗ là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Mỹ, đứng thứ 5 trong cơ cấu xuất khẩu vào thị trường này. Nhiều nhà xuất khẩu Việt Nam cho biết bị sốc khi các thông báo về thuế quan được công bố, nhưng phần lớn hy vọng các sản phẩm chất lượng cao sẽ vẫn hấp dẫn nhóm người mua kém nhạy cảm với giá.

Ông Simon Lichtenberg nhận xét: "Người tiêu dùng không quá nhạy cảm với giá đồ nội thất vì họ chỉ mua lại chúng sau nhiều năm".