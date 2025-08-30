Việt Nam sắp có tòa nhà thông minh đầu tiên đặt tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, dự kiến được công nhận trong sự kiện Galaxy of Innovation.

Phối cảnh Galaxy Innovation Hub tại Khu Công nghệ cao. Ảnh: HDBank.

Cuối tháng 9 tới, tại Galaxy Innovation Hub (Khu Công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) sẽ diễn ra sự kiện Galaxy of Innovation với chủ đề "Khai phá sức mạnh AI và Blockchain". Chương trình do Tập đoàn Sovico tổ chức, cùng sự đồng hành của Đại học Hutech, Hội Tin học TP.HCM, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (C4IR)...

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 25-26/9, dự kiến thu hút khoảng 1.000 người tham dự, trong đó có 30 diễn giả danh tiếng trong và ngoài nước, 500 lãnh đạo doanh nghiệp, 100 thí sinh tham gia Hackathon, cùng hơn 15 đối tác công nghệ.

Trong khuôn khổ sự kiện, Galaxy Innovation Hub sẽ được công nhận là tòa nhà thông minh đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu mô hình cửa hàng tự động đặt ngay trong khuôn viên.

Galaxy Innovation Hub có diện tích hơn 35.000 m2, được khởi công từ tháng 2/2020 và chính thức đi vào hoạt động sau gần 3 năm xây dựng. Đây được xem là mô hình chuyển đổi công nghiệp điển hình do HDBank phát triển tại Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Một trong những hoạt động chính của sự kiện Galaxy of Innovation là HDBank Hackathon. Theo đó, trong vòng 36 giờ, hơn 100 thí sinh sẽ làm việc theo nhóm để giải quyết các bài toán công nghệ thực tiễn liên quan đến AI, Blockchain, robotics, tự động hóa... dưới sự cố vấn của các chuyên gia từ doanh nghiệp và tổ chức công nghệ.

Bên cạnh Hackathon, sự kiện còn có hơn 30 gian hàng và quầy trải nghiệm công nghệ, trưng bày sản phẩm và giải pháp công nghệ, trình diễn robot và các trải nghiệm thực tế ảo.

Tại sự kiện cũng sẽ có hai phiên thảo luận tập trung vào các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI) và Blockchain trong nhiều lĩnh vực như hàng không, ngân hàng - tài chính, bất động sản - nghỉ dưỡng, giáo dục và y tế.

Hai phiên thảo luận chuyên sâu này sẽ có sự tham gia của lãnh đạo Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ AI và Blockchain Galaxy, HDBank, Vietjet Air, Galaxy Holdings, Verichains, Nami Foundation, Superteam, Tether, AWS, HydraX, Sumsub..., nhằm cập nhật các xu hướng ứng dụng và giải pháp công nghệ trong các lĩnh vực trọng điểm.