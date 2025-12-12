Việt Nam quy định ra sao về chương trình đào tạo liên kết?

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã có Thông tư 07/2025/TT-BGDĐT để quy định các chương trình đào tạo liên kết cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ với các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài

Việt Nam hiện có nhiều thông tư, điều luật quy định hoạt động liên kết đào tạo với đại học nước ngoài. Ảnh: Phương Lâm.

Nhiều cựu sinh viên trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội phát hiện bằng đại học của họ không được Bộ GD&ĐT công nhận do chương trình học chưa được cấp phép đào tạo tại Việt Nam.

Họ đều theo học chương trình của Đại học Liverpool John Moores (Anh), đào tạo trực tiếp tại trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London.

Đáng chú ý hơn, trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London được thành lập năm 2004. Tên giấy phép của trường là trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London nhưng trên thực tế, website chính thức của trường sử dụng tên Học viện Thiết kế và Thời trang London.

Về hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Bộ GD&ĐT cho biết đến thời điểm hiện tại, trường này chưa được cấp giấy đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với bất cứ ngành, nghề nào của trường. Trong khi đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu việc tổ chức liên kết đào tạo phải thực hiện rõ theo quy định hiện hành.

Trách nhiệm của đơn vị đào tạo

Từ ngày 5/5, Thông tư 07/2025/TT-BGDĐT quy định về liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và cơ sở giáo dục đại học nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ chính thức có hiệu lực và thay thế cho Thông tư 38/2020/TT-BGDĐT (ban hành năm 2020).

Trong thông tư mới này, Bộ GD&ĐT đặt ra loạt quy định cho cơ sở giáo dục đại học khi mở chương trình liên kết đào tạo với đại học nước ngoài.

Theo quy định, cơ sở giáo dục đại học trong nước phải phối hợp với đối tác nước ngoài để xây dựng kế hoạch và phương thức tuyển sinh, tổ chức thi tuyển, công nhận trúng tuyển; triển khai các khóa bồi dưỡng ngoại ngữ nhằm bảo đảm người học đạt trình độ đầu vào trước khi học chính khóa; đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm lưu trữ, báo cáo và xử lý vi phạm trong quá trình tuyển sinh cho từng chương trình liên kết.

Điều 4 của thông tư cũng quy định cụ thể về việc tổ chức giảng dạy và học tập trong các chương trình liên kết đào tạo.

Theo đó, người học phải tham gia học tập trung toàn thời gian tại cơ sở giáo dục đại học Việt Nam hoặc tại trường đối tác nước ngoài theo kế hoạch được ban hành trước khi khóa học bắt đầu. Các lớp trực tuyến chỉ được triển khai khi đáp ứng quy định của Bộ GD&ĐT và của phía đối tác về đào tạo trực tuyến.

Giáo sư đại học tại Mỹ trao đổi với đại học Việt Nam trong chuyến công tác, làm việc vào tháng 4/2025. Ảnh: Phương Lâm.

Thông tư cho phép tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ trong tối đa 12 tháng kể từ thời điểm thí sinh được xác nhận trúng tuyển có điều kiện nhưng chưa đạt chuẩn ngoại ngữ đầu vào. Đây là yêu cầu bắt buộc trước khi học viên bước vào giai đoạn giảng dạy chính khóa.

Các nội dung về kế hoạch giảng dạy, phân công giảng viên, hướng dẫn khóa luận, luận văn, luận án, đăng ký học tập, thi, kiểm tra, đánh giá, bảo lưu kết quả, xét tốt nghiệp, cấp văn bằng hay xử lý vi phạm sẽ được thực hiện theo quy định của bên cấp bằng và theo thỏa thuận giữa hai trường.

Về văn bằng và chứng nhận tốt nghiệp, thông tư nêu rõ văn bằng của các chương trình liên kết đào tạo cấp cho người học tốt nghiệp phải bảo đảm đầy đủ quyền lợi như văn bằng cấp cho người học tốt nghiệp chương trình đào tạo tương ứng ở nước sở tại.

Cơ sở giáo dục đại học Việt Nam có trách nhiệm cấp cho người học chứng nhận tốt nghiệp để sử dụng kèm theo văn bằng tốt nghiệp khi có yêu cầu.

Chứng nhận tốt nghiệp này cần ghi rõ thông tin về tên chương trình liên kết đào tạo, hình thức liên kết đào tạo, thời gian đào tạo ở Việt Nam và ở nước ngoài, trình độ ngoại ngữ đầu vào của người học theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam, ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập, bậc trình độ đào tạo tham chiếu theo Khung trình độ quốc gia của Việt Nam hoặc hệ thống trình độ, văn bằng tương ứng của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài ở nước sở tại.

Luật Giáo dục đại học hiện hành yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học công bố công khai toàn bộ thông tin về chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.

Nội dung công bố phải bao gồm tính pháp lý của văn bằng do phía nước ngoài cấp, hiệu lực tại quốc gia cấp bằng và tại Việt Nam. Thông tin này phải được đăng tải trên trang điện tử của cơ sở đào tạo và phổ biến qua các phương tiện truyền thông.

Bên cạnh đó, trường đại học có trách nhiệm hỗ trợ người học trong quá trình công nhận văn bằng, đồng thời thực hiện kiểm định chương trình liên kết ngay sau khi có khóa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp và duy trì kiểm định theo chu kỳ.

Trong trường hợp chương trình bị đình chỉ tuyển sinh hoặc chấm dứt hoạt động vì không đáp ứng điều kiện theo quy định, cơ sở giáo dục đại học phải bảo đảm quyền lợi hợp pháp của giảng viên, người lao động và người học.

Trường có trách nhiệm bồi hoàn kinh phí cho người học; chi trả thù lao giảng dạy và các quyền lợi khác theo hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể; đồng thời hoàn tất nghĩa vụ thuế và các khoản nợ liên quan (nếu có).

Sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế cùng thực hành trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Phương Lâm.

Hàng trăm chương trình liên kết tại Việt Nam

Tính đến năm 2024, Bộ GD&ĐT thống kê cả nước có hơn 60 cơ sở giáo dục đại học có chương trình liên kết đào tạo với đại học nước ngoài. Tổng số chương trình liên kết đào tạo lên đến 369, trong đó 285 chương trình cấp bằng cử nhân, 74 chương trình thạc sĩ và 10 chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

Các quốc gia liên kết đào tạo với đại học Việt Nam trải dài từ châu Á đến châu Mỹ, trong đó Anh dẫn đầu với khoảng 120 cơ sở, Australia có 40 cơ sở và Mỹ có 34 cơ sở liên kết.

Nhóm ngành đào tạo cũng khá đa dạng, nổi bật là nhóm ngành liên quan kinh doanh, tài chính và nhóm ngành liên quan khoa học - công nghệ. Ngoài ra, thí sinh cũng ưu tiên chọn nhiều nhóm ngành "hot", có sự đảm bảo về đầu ra việc làm như y khoa, dược, luật...

Về hình thức đào tạo, hiện nay, các chương trình đại học tại Việt Nam áp dụng 3 hình thức chính như sau:

Chương trình liên kết 2+2: Sinh viên sẽ học 2 năm tại trường đại học trong nước, sau đó tiếp tục học 2 năm còn lại tại trường đối tác ở nước ngoài.

Chương trình liên kết 3+1: Sinh viên sẽ học 3 năm tại trường đại học trong nước, sau đó tiếp tục học năm còn lại tại trường đối tác ở nước ngoài.

Chương trình liên kết 4+0: Sinh viên học trọn bộ 4 năm đại học tại trường trong nước.