Việt Nam - Nga thúc đẩy kết nối đường sắt, xây nhà máy điện hạt nhân

Chiều 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Phó thủ tướng Nga Alexey Overchuk nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó thủ tướng Nga Alexey Overchuk. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống và tình cảm tốt đẹp mà người dân hai nước dành cho nhau tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Nga tăng cường cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam, nhất là trong các ngành mà Việt Nam đang có nhu cầu lớn như khoa học kỹ thuật cơ bản, năng lượng hạt nhân dân sự.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan, bộ, ngành hai nước tăng cường trao đổi để tìm cách tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại trong quan hệ giữa hai bên. Đồng thời, Thủ tướng cũng đề nghị phía Nga mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, mong Nga và các thành viên Liên minh Kinh tế Á - Âu gỡ bỏ các biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với hàng hóa Việt Nam.

Phó thủ tướng Nga Alexey Overchuk bày tỏ vui mừng về việc hai nước duy trì trao đổi đoàn các cấp, chuyển lời của lãnh đạo Nga cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã tham dự và Việt Nam cử lực lượng diễu binh tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại Moscow. Ông cũng nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam về các lễ kỷ niệm lớn trong năm 2025 như 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại theo hướng bảo đảm cân bằng, tạo điều kiện cho hàng hóa của nhau tăng cường tiếp cận thị trường, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, lương thực, thực phẩm; tăng cường kết nối hai nền kinh tế về giao thông, hạ tầng, trong đó có việc thúc đẩy kết nối đường sắt.

Về các dự án trọng điểm chiến lược như xây dựng nhà máy điện hạt nhân 1 tại Việt Nam, hai bên nhất trí đẩy nhanh trao đổi, đàm phán, sớm ký kết các thỏa thuận cần thiết để có thể khởi công nhà máy theo kế hoạch.

Đồng thời, hai bên cũng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh giao lưu nhân dân, du lịch, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Chính phủ Nga tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga ổn định cuộc sống, phát triển hơn nữa và đóng góp vào quan hệ hai nước.