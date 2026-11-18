Việt Nam hiện là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất của UNIQLO. Với đà tăng trưởng của nền kinh tế, thương hiệu dự kiến tiếp tục mở rộng hiện diện tại đây.

Trong năm tài chính kết thúc ngày 31/8/2026, Fast Retailing - tập đoàn sở hữu thương hiệu UNIQLO - ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 3.963 tỷ yen, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận kinh doanh đạt 718,4 tỷ yen, tăng 30,4%. Đây là năm thứ 5 liên tiếp tập đoàn thiết lập kỷ lục kinh doanh mới.

Kết quả này đáng chú ý trong bối cảnh các doanh nghiệp bán lẻ thời trang phải đối mặt với áp lực từ chi phí vận hành, cạnh tranh về giá và sự thay đổi nhanh chóng trong thị hiếu người tiêu dùng. Mức tăng trưởng lợi nhuận cao hơn đáng kể so với doanh thu cũng cho thấy Fast Retailing đang cải thiện hiệu quả kinh doanh song song với việc mở rộng quy mô.

Đặc biệt, động lực tăng trưởng đến từ thương hiệu UNIQLO tại nhiều thị trường. Riêng tại châu Á, trong khi Trung Quốc đại lục ghi nhận những tín hiệu phục hồi, nhóm thị trường Hàn Quốc, Đông Nam Á, Ấn Độ và Australia cũng đạt mức tăng trưởng lần lượt 30,7% về doanh thu và 44% về lợi nhuận.

Dù không tiết lộ doanh thu cụ thể tại từng thị trường, ông Nakanishi Taketo, Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết Việt Nam hiện là một trong những thị trường phát triển nhanh và năng động nhất của thương hiệu UNIQLO trên toàn cầu.

Ông Nakanishi Taketo, Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam. Ảnh: Phương Lâm.

"Việc thương hiệu liên tục mở rộng hệ thống cửa hàng cho thấy Việt Nam đóng vai trò là một thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển toàn cầu của UNIQLO", ông Nakanishi Taketo chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Không cố gắng chạy đua mở rộng bằng mọi giá

Đến nay, sau 7 năm hoạt động, UNIQLO có 34 cửa hàng tại Việt Nam. Bên cạnh hai thị trường trọng điểm là Hà Nội và TP.HCM, thương hiệu đã mở rộng hiện diện đến đến nhiều địa phương khác như Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, Huế, Đà Nẵng, Thanh Hóa, gần nhất là Quảng Ninh.

Trong năm 2026, UNIQLO tăng cường hiện diện tại 3 thị trường mới ở khu vực miền Trung và miền Bắc. Ảnh: UNIQLO.

Theo ông Nakanishi Taketo, nguyên tắc của hãng là có mặt ở những nơi khách hàng có nhu cầu và đón nhận thương hiệu.

Tuy nhiên, việc mở rộng hệ thống cửa hàng không chỉ nhằm gia tăng độ phủ, mà còn giúp thương hiệu tiếp cận những nhóm khách hàng mới, tìm hiểu nhu cầu của từng địa phương và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ.

Ông nhấn mạnh mỗi địa phương có điều kiện khí hậu, lối sống và đặc trưng tiêu dùng khác nhau. Do đó, việc lựa chọn địa điểm kinh doanh cần dựa trên sự am hiểu của đội ngũ nhân sự địa phương, khả năng lắng nghe khách hàng và mức độ phù hợp của sản phẩm, dịch vụ.

"Chúng tôi không đặt nặng áp lực phải mở bao nhiêu cửa hàng hay đạt doanh số bằng mọi giá. Nếu khách hàng có nhu cầu và đón nhận, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để mở rộng phục vụ", ông Taketo cho biết.

Cách tiếp cận này cũng lý giải vai trò của cửa hàng vật lý trong mô hình kinh doanh của UNIQLO. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, cửa hàng không đơn thuần là điểm bán hàng, mà còn là nơi thương hiệu trực tiếp quan sát, tìm hiểu nhu cầu và tiếp nhận phản hồi từ người tiêu dùng.

Ông Nakanishi Taketo chia sẻ về những động lực đằng sau sự tăng trưởng của UNIQLO tại Việt Nam. Ảnh: Phương Lâm.

Ông cho biết tất cả kênh bán hàng tại Việt Nam, từ trực tuyến đến trực tiếp, đều đang ghi nhận tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, cửa hàng vẫn giữ vai trò nền tảng trong hoạt động kinh doanh, bởi đây là nơi thương hiệu có thể hiểu rõ hơn mong muốn của khách hàng và đặc điểm của từng cộng đồng địa phương.

Bản thân ông Nakanishi Taketo cũng thường xuyên đến thăm các cửa hàng, trực tiếp lắng nghe phản hồi từ khách hàng và nhân viên để đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng như mức độ đáp ứng nhu cầu thực tế.

LifeWear trước áp lực cạnh tranh với những xu hướng thời trang mới

Đảm nhận vị trí Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam sau thời gian làm việc tại Nhật Bản, Australia và Mỹ, ông Taketo cho biết bản thân vừa hào hứng với cơ hội mới, vừa ý thức về trách nhiệm lớn lao khi điều hành doanh nghiệp tại một thị trường giàu tiềm năng.

Ấn tượng lớn nhất của ông khi đến Việt Nam là sự năng động của nền kinh tế và con người. Ông đánh giá Việt Nam có tiềm năng phát triển lớn, với lực lượng lao động chăm chỉ, thân thiện và tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

"Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tôi mong muốn UNIQLO có thể phát triển song hành cùng sự thịnh vượng của nền kinh tế Việt Nam", ông chia sẻ.

Dù vậy, trên thực tế, người tiêu dùng Việt Nam cũng đang có nhiều lựa chọn về thời trang hơn bao giờ hết, từ sự hiện diện của các thương hiệu quốc tế đến sự bùng nổ của các thương hiệu nội địa, bên cạnh đó là nguồn cung giá rẻ nhờ sự phát triển của các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới. Điều này tạo áp lực cạnh tranh về giá, mẫu mã và tốc độ cập nhật xu hướng đối với các nhà bán lẻ.

Ông Nakanishi Taketo cho rằng đây là tín hiệu tích cực đối với người tiêu dùng. Theo ông, hành vi mua sắm đang thay đổi khi khách hàng ngày càng ưu tiên những trang phục có tính ứng dụng cao, linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh.

"Nếu trước đây trang phục thường được phân biệt rõ ràng giữa mặc đi làm, ở nhà hay đi chơi, thì ngày nay khách hàng tìm kiếm những sản phẩm đa năng hơn, có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau", ông chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh triết lý LifeWear của UNIQLO vốn dĩ nhằm đáp ứng nhu cầu này.

Khách hàng Việt Nam dần quen thuộc với khái niệm LifeWear thông qua các lựa chọn trang phục phù hợp, chất lượng và cải tiến. Ảnh: UNIQLO.

Theo ông, giá trị của trang phục không nên chỉ được đánh giá qua khả năng bắt kịp một xu hướng nhất thời, mà còn nằm ở độ bền, tính tiện dụng và khả năng cải thiện chất lượng cuộc sống. Vì vậy, thương hiệu cần liên tục cải tiến sản phẩm, nâng cao công nghệ và giá trị sử dụng để củng cố niềm tin của khách hàng.

Trước băn khoăn liệu định hướng này có đủ sức hấp dẫn nhóm người tiêu dùng trẻ vốn yêu thích sự thay đổi và thể hiện cá tính qua thời trang, ông Taketo cho rằng thiết kế cơ bản không đồng nghĩa với sự đơn điệu.

Các sản phẩm của UNIQLO kết hợp thiết kế đơn giản với tính năng công nghệ và khả năng phối đồ linh hoạt. Chẳng hạn, những sản phẩm chống nắng được phát triển trên nhiều kiểu dáng như áo khoác, áo len hay áo dệt kim mỏng, đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế nhưng vẫn có yếu tố thời trang.

"Giới trẻ ngày nay rất sáng tạo trong cách phối đồ. Họ kết hợp những sản phẩm cơ bản theo phong cách riêng để tạo nên vẻ ngoài cá tính. Nhiệm vụ của chúng tôi là quan sát và thấu hiểu cách khách hàng trẻ trải nghiệm sản phẩm để tiếp tục hoàn thiện", ông nói.

Về chiến lược giá, Tổng giám đốc UNIQLO Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục duy trì định hướng cung cấp sản phẩm ở mức giá hợp lý. Theo ông, khi tầng lớp trung lưu tại Việt Nam ngày càng gia tăng, người tiêu dùng không đơn thuần tìm kiếm mức giá thấp mà quan tâm nhiều hơn đến giá trị nhận được so với số tiền bỏ ra. Đây cũng là cơ sở để thương hiệu tiếp tục cải tiến sản phẩm và duy trì sức cạnh tranh tại thị trường Việt Nam.

Về dài hạn, tăng trưởng của một thương hiệu bán lẻ toàn cầu phụ thuộc vào khả năng giữ vững giá trị cốt lõi, đồng thời thích ứng với hành vi tiêu dùng tại từng thị trường. Lợi thế về sản phẩm, công nghệ và chất lượng cần được bổ trợ bằng năng lực nghiên cứu thị trường, thấu hiểu khách hàng và cải thiện trải nghiệm mua sắm trên cả kênh trực tuyến lẫn trực tiếp.

Với UNIQLO, thách thức phía trước không đơn thuần là mở rộng hiện diện tại nhiều địa phương và quốc gia hơn, mà là làm thế nào để LifeWear tiếp tục đáp ứng những nhu cầu ngày càng đa dạng, trong khi vẫn giữ được định vị về chất lượng và giá trị sử dụng.