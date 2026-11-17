Trả lời trên truyền hình Mỹ, lãnh đạo SSI cho rằng từ góc độ tăng trưởng kinh tế, Việt Nam hiện không thua kém bất kỳ quốc gia nào trên toàn cầu.

Ông Thomas Nguyễn (Tom Nguyễn), Giám đốc Thị trường Nước ngoài của CTCP Chứng khoán SSI mới đây đã tham gia cuộc phỏng vấn trực tiếp trên chương trình NYSE Live tại Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), Mỹ.

Trong cuộc trao đổi với truyền thông Mỹ, đại diện SSI đã chia sẻ về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam, những thay đổi trên thị trường vốn cũng như cơ hội dành cho các nhà đầu tư Mỹ và quốc tế tại Việt Nam.

Đáng chú ý, ông Thomas Nguyễn cho rằng sức hấp dẫn của Việt Nam hiện không còn giới hạn trong khu vực Đông Nam Á mà đã có thể được nhìn nhận trên phạm vi toàn cầu.

Việt Nam là một trong những thị trường hấp dẫn nhất thế giới

Khi được hỏi về sức hút của Việt Nam ngoài vai trò là một điểm đến du lịch, ông Thomas Nguyễn nhận định câu chuyện tăng trưởng kinh tế là một trong những yếu tố nổi bật nhất.

Theo ông, Việt Nam đã duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 6% trong thời gian dài. Tuy nhiên, những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng đã được đẩy lên gần mức 2 con số, trong khi mục tiêu đặt ra hiện nay là đạt từ 10% trở lên.

"Từ góc độ tăng trưởng kinh tế, tôi cho rằng Việt Nam hiện không thua kém bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Trước đây, tôi thường nói Việt Nam là một trong những thị trường tốt nhất Đông Nam Á, nhưng giờ đây, tôi phải nói rằng đây là một trong những thị trường tốt nhất thế giới", ông Thomas Nguyễn chia sẻ.

Bên cạnh tốc độ tăng trưởng, đại diện SSI cũng nhấn mạnh những lợi thế về quy mô dân số hơn 100 triệu người. Theo ông, đây là những yếu tố góp phần tạo nên sức hấp dẫn của Việt Nam trong nhóm thị trường mới nổi.

Lý giải về động lực giúp Việt Nam hiện thực hóa các tham vọng tăng trưởng, ông đặc biệt đề cao vai trò của bộ máy lãnh đạo và định hướng điều hành kinh tế.

Lãnh đạo SSI trả lời phỏng vấn trên sóng truyền hình Mỹ về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Ảnh: NYSE Live.

Theo ông, Việt Nam đã có những tham vọng phát triển từ lâu, nhưng điểm khác biệt hiện nay nằm ở sự tập trung của hệ thống lãnh đạo vào mục tiêu tăng trưởng, lựa chọn các ngành nghề phù hợp và bảo đảm tính bền vững.

Đáng chú ý, quá trình chuyển đổi này không chỉ tập trung vào những động lực kinh tế nền tảng mà còn dành sự quan tâm lớn cho phát triển thị trường vốn.

Bên cạnh các yếu tố nội tại, ông Thomas Nguyễn cho rằng sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và diễn biến quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng đang khiến Việt Nam nhận được nhiều sự chú ý hơn từ cộng đồng đầu tư quốc tế.

Sự kết hợp giữa định hướng điều hành trong nước và những thay đổi của môi trường kinh tế quốc tế là 2 yếu tố khiến câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam lần này trở nên khác biệt.

Các định chế tài chính toàn cầu đang rót vốn vào Việt Nam

Một nội dung đáng chú ý khác trong cuộc phỏng vấn là khả năng tiếp cận thị trường Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài.

Lãnh đạo SSI nhìn nhận Việt Nam đã là một điểm đến đầu tư hấp dẫn trong thời gian dài. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với các tổ chức quốc tế trước đây nằm ở khả năng tiếp cận thị trường.

Theo ông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tập trung cải thiện vấn đề này, trong đó có việc đơn giản hóa thủ tục mở tài khoản cho các nhà đầu tư tổ chức lớn và phát triển những cấu trúc kết nối với mạng lưới tài chính toàn cầu.

Những thay đổi này nhằm giúp các tổ chức đầu tư quốc tế tiếp cận Việt Nam thuận lợi hơn, đồng thời hạn chế những vướng mắc phát sinh từ các yêu cầu đặc thù của thị trường trong nước.

Đề cập đến việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE nâng hạng, ông đánh giá đây là bước tiến có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hội nhập thị trường vốn.

Việc nâng hạng đã thúc đẩy sự tham gia của hệ sinh thái tài chính quốc tế. Các tổ chức lớn như Vanguard, Morgan Stanley và UBS đang xây dựng mạng lưới hỗ trợ khách hàng đầu tư vào Việt Nam.

"Điểm khác biệt lớn lần này là hệ sinh thái toàn cầu hiện đã có sự hiện diện vững chắc tại Việt Nam và đang xây dựng mạng lưới hỗ trợ các nhà đầu tư lớn trên thế giới tiếp cận thị trường Việt Nam tốt hơn", ông Thomas Nguyễn nhấn mạnh.

Theo cách nhìn của đại diện SSI, ý nghĩa của việc nâng hạng không chỉ nằm ở sự ghi nhận của một tổ chức xếp hạng quốc tế mà còn ở quá trình hình thành hệ thống hỗ trợ để các dòng vốn toàn cầu có thể tiếp cận thị trường Việt Nam thuận lợi hơn.

Về cơ hội đầu tư cụ thể, ông cho rằng nhà đầu tư Mỹ cần chú ý đến động lực tăng trưởng đến từ tầng lớp tiêu dùng trong nước.

Với quy mô dân số khoảng 100 triệu người, cơ cấu dân số trẻ và thu nhập ngày càng cải thiện, lĩnh vực tiêu dùng được ông đánh giá là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn.

Bên cạnh đó, đại diện SSI cũng đề cập đến vai trò của các ngành tài chính, ngân hàng và bất động sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là những lĩnh vực có ảnh hưởng lớn đến cấu trúc thị trường và là những nhóm ngành mà nhà đầu tư Mỹ không nên bỏ qua khi tìm hiểu cơ hội tại Việt Nam.

Khép lại cuộc trao đổi, ông Thomas Nguyễn một lần nữa nhấn mạnh hai yếu tố tạo nên sự khác biệt của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, gồm định hướng phát triển của bộ máy lãnh đạo và những chuyển dịch của môi trường kinh tế quốc tế.

Theo ông, Việt Nam vốn đã có sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư từ lâu, nhưng sự hội tụ của những yếu tố này đang tạo ra một bối cảnh mới cho nền kinh tế và thị trường vốn.