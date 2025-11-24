Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM trực tiếp đến vùng ngập lụt

Ngay sau chỉ đạo hỏa tốc của Bộ Y tế, Viện Pasteur TP.HCM lập đoàn công tác đến Gia Lai và Lâm Đồng, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh sau lũ lụt, đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Thực hiện Công văn số 8147/BYT-PB của Bộ Y tế về hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng do lũ lụt, Ban Giám đốc Viện Pasteur TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện và chuyên môn, đồng thời thành lập các đoàn công tác triển khai nhiệm vụ khẩn cấp.

Đoàn công tác do PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, dẫn đầu đến Gia Lai. Trong khi đó PGS.TS Nguyễn Vũ Thượng, Viện phó dẫn đoàn đến Lâm Đồng để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh sau lũ, bảo đảm sức khỏe cộng đồng và hạn chế nguy cơ bùng phát dịch.

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, nhiệm vụ trọng tâm của Viện Pasteur TP.HCM là hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho hai tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng, không để các dịch bệnh lớn phát sinh. Đặc biệt với các bệnh có nguy cơ cao như tiêu chảy, bệnh truyền qua nước, sốt xuất huyết, cúm, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, bệnh da, mắt, cũng như các bệnh dễ bùng phát trong điều kiện môi trường ô nhiễm sau lũ.

PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, cùng đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai. Ảnh: Viện Pasteur TP.HCM.

Các đoàn công tác cũng phải báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc về Bộ Y tế để được chỉ đạo và hỗ trợ.

Trong chiều ngày 23/11, hai đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng. Qua báo cáo tình hình, nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm sau lũ ở các địa phương là rất lớn, bao gồm tiêu chảy, sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng, bệnh da liễu và các bệnh hô hấp. Công tác đánh giá và dự báo dịch bệnh, giám sát vector tại các tỉnh còn hạn chế.

Riêng tỉnh Gia Lai, nhiều cơ sở y tế như Bệnh viện Lao, Bệnh viện Phổi Quy Nhơn và Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn vẫn bị ngập lụt. Tại Lâm Đồng, nước rút chậm và thuốc, vật tư y tế chưa đảm bảo. Các địa phương đang cần hỗ trợ Cloramin B 250mg để khử khuẩn sau lũ. Một số đề xuất khác gồm đào tạo nhân lực về đánh giá, dự báo dịch bệnh, giám sát vector, cung cấp hoá chất diệt muỗi, côn trùng và thuốc điều trị đau mắt.

PGS.TS Nguyễn Vũ Thượng, Viện phó Viện Pasteur TP.HCM cùng đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Viện Pasteur TP.HCM.

Kế hoạch làm việc ngày 25/11, lãnh đạo Viện Pasteur TP.HCM cùng đoàn công tác sẽ đến các điểm còn ngập nặng để hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn và trao tặng các nhu yếu phẩm, sản phẩm vệ sinh, diệt khuẩn.

"Viện sẽ tiếp tục sẵn sàng tăng cường lực lượng, hỗ trợ xét nghiệm, giám sát dịch tễ, đánh giá nguy cơ, truyền thông phòng bệnh và phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế địa phương nhằm đảm bảo không hình thành ổ dịch và ngăn chặn bùng phát trên diện rộng", PGS Trung nhấn mạnh.

Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài ở Gia Lai đã khiến hơn 19.200 nhà dân bị ngập sâu từ 1,5 đến 3 m, nhiều tuyến đường và cơ sở hạ tầng bị chia cắt, lực lượng chức năng phải huy động phương tiện hỗ trợ di chuyển tài sản và cứu hộ người dân.

Tại Lâm Đồng, mưa kết hợp xả lũ từ hồ Đa Nhim khiến gần 2.800 hộ dân bị ảnh hưởng, 76 căn nhà bị đổ sập hoặc cuốn trôi, 5 người tử vong và một số nơi xuất hiện vết nứt lớn trên đồi, buộc phải khẩn cấp di dời dân. Sau lũ, hơn 1.500 đoàn viên thanh niên tại Lâm Đồng đã được huy động tham gia dọn dẹp, phun khử khuẩn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Tổng thiệt hại sơ bộ tại hai tỉnh ước tính hơn 2.000 tỷ đồng.