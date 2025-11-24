Tri Thức - Znews ra mắt series Medi Talk - Trò chuyện với chuyên gia

Tri Thức - Znews ra mắt “Medi Talk” - series trò chuyện y tế mang tinh thần thời sự và khoa học, nơi các chuyên gia giải mã những vấn đề sức khỏe đang được quan tâm.

Những năm gần đây, mô hình bệnh tật tại Việt Nam thay đổi nhanh chóng. Các bệnh mạn tính, rối loạn chuyển hóa gia tăng và trẻ hóa, trong khi nhiều trào lưu chăm sóc sức khỏe, ăn uống hay dùng thuốc theo cảm tính lan rộng trên mạng xã hội. Giữa những biến động ấy, nhu cầu tiếp cận kiến thức y học chính thống, dễ hiểu và đáng tin cậy trở nên ngày càng quan trọng.

Medi Talk - Trò chuyện với chuyên gia, series trò chuyện y tế do Tri Thức - Znews sản xuất, ra đời như cầu nối giữa giới chuyên môn và công chúng. Đây là nơi các bác sĩ và chuyên gia lý giải những vấn đề sức khỏe được quan tâm dưới góc nhìn khoa học. Mỗi tập là một cuộc trò chuyện, kết nối người nghe với những người làm nghề, giúp công chúng hiểu rõ hơn bức tranh y tế đang chuyển động từng ngày.

Không chỉ truyền tải thông tin y khoa chính xác, cập nhật về các dịch bệnh và bệnh lý hiện hành, Medi Talk còn hướng tới việc làm sáng tỏ những hiểu lầm phổ biến, chia sẻ các phương pháp phòng bệnh hiệu quả. Với cách trò chuyện gần gũi, dễ hiểu, chương trình mong muốn khuyến khích mỗi người chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe của chính mình.

Tập đầu tiên của Medi Talk xoay quanh chủ đề đột quỵ với sự tham dự của PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng và Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thanh Khôi. Ảnh: Phương Lâm.

Trong tập đầu tiên của series, Tri Thức - Znews thực hiện chủ đề “Đột quỵ: Nhận biết kịp, cứu sống kịp” với sự tham dự và chia sẻ từ các chuyên gia:

PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân Dân 115, Phó Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, Chủ tịch Hội Đột quỵ TP.HCM.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thanh Khôi, Trưởng hội đồng chuyên môn Y khoa, Hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu.

Trong thập kỷ qua, đột quỵ đã trở thành gánh nặng y tế toàn cầu, là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế, đồng thời có xu hướng trẻ hóa nhanh tại Việt Nam. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 15 triệu người trên thế giới bị đột quỵ, trong đó 5 triệu người tử vong và 5 triệu người sống sót nhưng mang di chứng nặng nề. Tại Việt Nam, hơn 200.000 ca đột quỵ được ghi nhận mỗi năm, đưa nước ta vào nhóm quốc gia có tỷ lệ mắc cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Hai chuyên gia sẽ cùng phác họa bức tranh rõ nét về thực trạng đột quỵ tại Việt Nam, “giải mã” nguyên nhân ngày càng nhiều người đối mặt nguy cơ đột quỵ mà không hề hay biết, và làm thế nào để nhận ra những tín hiệu cảnh báo tưởng chừng vô hình trước khi quá muộn.

PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng và ThS.BS Lê Thanh Khôi cùng nhấn mạnh đột quỵ không chừa một ai, nhưng nhận biết kịp và hành động đúng lúc sẽ cứu sống tính mạng và cải thiện chất lượng phục hồi. Mỗi phút được rút ngắn là thêm một cơ hội giữ lại sự sống cho người bệnh.

Buổi tọa đàm sẽ tập trung nhấn mạnh về bệnh lý nền nguy cơ, cách nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ, thời gian vàng để cấp cứu, cũng như những biện pháp phục hồi sau cơn đột quỵ.

Thông qua tọa đàm, Tri Thức - Znews cùng các chuyên gia muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về đột quỵ. Mỗi người không còn chủ quan trước nguy cơ đột quỵ, nhận biết kịp thời các dấu hiệu cảnh báo và hiểu rõ tầm quan trọng của “thời gian vàng” trong cấp cứu.

Đồng thời, chương trình muốn chia sẻ thông điệp về sự tuân thủ điều trị bệnh nền, kiểm tra sức khỏe định kỳ, duy trì lối sống lành mạnh và hỗ trợ người thân trong việc phòng ngừa, phát hiện sớm và phục hồi sau đột quỵ, nhằm giảm thiểu tử vong và di chứng, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.