Viễn cảnh Everton bị loại khỏi Champions League

  • Thứ sáu, 27/3/2026 11:12 (GMT+7)
Giấc mơ Champions League của Everton có thể biến thành cơn ác mộng, cả khi thầy trò HLV David Moyes kết thúc mùa giải trong top 5 Ngoại hạng Anh.

Everton hiện kém vị trí thứ 5 của Liverpool đúng 3 điểm.

Đội chủ sân Goodison Park âm thầm bứt tốc với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, qua đó thu hẹp khoảng cách với nhóm dự Champions League xuống còn 3 điểm. Everton hiện cạnh tranh trực tiếp với Brentford, Chelsea và Liverpool cho suất cuối cùng (vị trí thứ 5).

Trận gặp Brentford và đặc biệt là trận derby vùng Merseyside với Liverpool được xem là bước ngoặt quyết định. Nếu giành vé, Everton sẽ trở lại sân chơi châu Âu lần đầu kể từ mùa 2017/18 (Europa League), còn lần gần nhất họ góp mặt tại Champions League là từ mùa 2005/06.

Tuy nhiên, Everton thuộc sở hữu của doanh nhân Dan Friedkin. Ông đồng thời kiểm soát AS Roma. Đội bóng Serie A cũng cạnh tranh quyết liệt cho vị trí trong top 4. UEFA quy định 2 CLB cùng chủ sở hữu không được tham dự cùng một cúp châu Âu trong cùng mùa. Điều đó đồng nghĩa, Everton hoặc Roma sẽ bị đẩy xuống Europa League nếu cùng giành vé dự Champions League.

Kịch bản tương tự cũng áp dụng ở các cấp độ thấp hơn. Nếu cùng đủ điều kiện dự Europa League, một đội phải xuống đá ở Conference League. Trường hợp cùng có suất dự Conference League, một đội sẽ bị loại khỏi đấu trường châu Âu.

Đáng chú ý, đội có thứ hạng cao hơn tại giải quốc nội sẽ được ưu tiên giữ suất. Nếu hai đội bằng điểm và cùng vị trí, suất tham dự sẽ thuộc về CLB đến từ quốc gia có hệ số UEFA cao hơn. Đây là lợi thế nghiêng về Everton.

Tiền lệ từng xảy ra ở chính Premier League mùa giải năm nay khi Crystal Palace bị giáng xuống đá Conference League do xung đột chủ sở hữu với Lyon, mở đường cho Nottingham Forest thăng hạng lên Europa League.

Do đó, con đường đến Champions League của Everton vẫn đầy rủi ro, ngay cả khi họ đủ điều kiện trên sân cỏ.

Highlights Everton 3-0 Chelsea Rạng sáng 22/3 ở vòng 31 Premier League, Chelsea gây sốc khi để thua đội chủ nhà Everton với tỷ số đậm.

Minh Nghi

