Viễn cảnh 19 cầu thủ rời Tottenham

Nếu kịch bản rớt hạng xảy ra, Tottenham có thể phải chia tay tới 19 cầu thủ sau mùa giải năm nay.

Tottenham đang chìm trong khủng hoảng.

Hè năm ngoái, người hâm mộ kỳ vọng Tottenham cạnh tranh suất dự cúp châu Âu. Nhưng chưa đầy 8 tháng, HLV Thomas Frank rời ghế. Igor Tudor lên thay và lập tức nếm trái đắng khi thua Arsenal 1-4 rạng sáng 23/2. Cùng thời điểm, West Ham ở vị trí thứ 18 dần thu hẹp khoảng cách với Spurs xuống còn 4 điểm.

Nếu kịch bản tệ nhất xảy ra, Tottenham sẽ đối diện hệ lụy tài chính nặng nề. Theo The Telegraph, nhiều cầu thủ không có điều khoản giảm lương khi xuống hạng. Điều đó đồng nghĩa CLB khó gánh nổi quỹ lương nếu phải chơi ở Championship. Một cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn gần như không tránh khỏi.

Hiện có ít nhất 9 cầu thủ hưởng trên 100.000 bảng/tuần gồm Xavi Simons, Cristian Romero, James Maddison, Conor Gallagher, Randal Kolo Muani, Mohammed Kudus, Dominic Solanke, Joao Palhinha và Dejan Kulusevski. Nhóm hưởng 85.000-90.000 bảng/tuần có Richarlison, Micky van de Ven, Pedro Porro và Radu Dragusin.

Về giá trị chuyển nhượng, Van de Ven, Romero, Simons, Kudus, Kulusevski và Porro là những tài sản đắt giá nhất. Van de Ven từng được định giá hơn 100 triệu bảng và thu hút sự quan tâm từ Real Madrid lẫn Liverpool. Romero cũng nằm trong tầm ngắm của Barcelona và Atletico Madrid.

Bên cạnh đó, The Athletic khẳng định Gallagher, Kevin Danso, Djed Spence, Destiny Udogie và Rodrigo Bentancur có thể ra đi. Những cái tên như Mathys Tel hay Yves Bissouma cũng khó chấp nhận chơi ở Championship.

