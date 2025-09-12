Vị trí đặc biệt của iPhone Air

Trong bối cảnh bán smartphone ngày càng khó khăn, Apple hướng đến nâng cấp phần cứng, thiết kế để định vị giá cao cho các dòng iPhone mới.

iPhone 17 Air có thiết kế rất mỏng. Ảnh: The Verge.

Trong khi các hãng Trung Quốc hướng đến tiêu chí đánh nhanh, giá tốt để thu hút khách hàng, Apple vẫn được biết đến với hình ảnh cao cấp và định vị giá tầm cao trong thị trường. Theo công ty phân tích Digital Maven, chiến lược giá này đã giúp người dùng có cái nhìn tốt về công nghệ, thiết kế và trải nghiệm của các dòng iPhone.

Không còn định hướng "iPhone giá rẻ"

Vào tháng 2, Apple ra mắt dòng iPhone 16E với giá từ 599 USD . Chiếc điện thoại mới thay thế cho mẫu iPhone SE vốn có giá 429 USD , đánh dấu cột mốc không còn chiếc điện thoại iPhone nào có giá dưới 500 USD trong Apple Store.

iPhone 16E được xem là mẫu điện thoại giá rẻ nhưng vẫn được tích hợp Apple Intelligence, sự nâng cấp đáng kể so với thế hệ iPhone 15 chỉ hỗ trợ AI ở dòng dòng Pro. Conrad Chua, Giám đốc điều hành chương trình MBA Đại học Cambridge, cho rằng Apple đã không còn nhắm vào thị trường dưới 500 USD , mà tập trung vào phiên bản hiện đại giá thấp hơn mẫu Pro.

Hiện nay, trí tuệ nhân tạo không phải là yếu tố cạnh tranh duy nhất giữa các nhà sản xuất smartphone. Một số hãng như Samsung đang tìm cách thúc đẩy doanh số bằng những thiết bị mỏng hơn để nhắm đến thị trường ngách.

Bảng giá mới của dòng iPhone 17. Ảnh: Apple.

Trong sự kiện ra mắt ngày 9/9, mức giá của cả dòng iPhone mới gần như không thay đổi so với dòng iPhone 16 năm ngoái, trong bối cảnh Apple tránh được các mức thuế thương mại khắc nghiệt nhất của ông Trump.

Apple cho biết toàn bộ dòng iPhone 17 đều có bộ nhớ trong từ 256 GB. Do đó, mức giá khởi điểm của iPhone 17 Pro tăng 100 USD . Dù con số này tương đương bản 256 GB của thế hệ trước, nhà phân tích Samik Chatterjee của JP Morgan vẫn nhận định đây là chiến lược "tăng giá ngầm".

Trong dải sản phẩm mới của Apple, chỉ có iPhone 17 bản tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên giá từ 799 USD . Thực tế, người dùng nhận được "món hời" bởi phiên bản mới nhất có bộ nhớ trong từ 256 GB, gấp đôi so với mức khởi điểm của iPhone 16.

Ý đồ với iPhone Air

iPhone Air là dòng sản phẩm hoàn toàn mới, với độ mỏng chỉ 5,6 mm và thay thế cho dòng iPhone Plus. Máy có giá khởi điểm cao hơn 100 USD so với iPhone Plus, nhưng cũng được trang bị dung lượng bộ nhớ từ 256 GB.

Như vậy, iPhone 17 Air có khoảng cách giá 200 USD với bản 17 cơ bản. Khác với các máy dòng Pro, iPhone Air không nằm trong chiến lược tăng giá ngầm, mà được định vị trong phân khúc cao cấp một cách rõ ràng.

Điều này cho thấy Apple đang từng bước nâng mức giá bán trung bình (ASP) của iPhone. Đáng chú ý, một số thông tin rò rỉ cho thấy có khả năng Táo khuyết sẽ trình làng mẫu iPhone màn hình gập với mức giá cao hơn nữa vào năm 2026.

Thiết kế siêu mỏng của iPhone Air được nhận định có thể đem lại sự tươi mới cho dòng sản phẩm iPhone. Ảnh: Apple.

Động thái của Apple diễn ra trong bối cảnh smartphone ngày càng khó bán. Theo Counterpoint Research, doanh số của Samsung và Apple năm ngoái gần như “dậm chân tại chỗ”, trong khi Xiaomi (Trung Quốc) là thương hiệu tăng trưởng nhanh nhất năm 2024, xếp hạng 3 toàn cầu với 14% thị phần.

Ở Trung Quốc, một trong những thị trường quan trọng của Apple, các mẫu smartphone có giá dưới 6.000 nhân dân tệ (khoảng 840 USD ) sẽ được hưởng mức ưu đãi giảm giá 15%. Vào giữa năm nay, chính Apple cũng phải giảm giá dòng iPhone 16 để có thể hưởng ưu đãi này.

Kỳ vọng về sản lượng iPhone Air đã giảm trong vài tháng qua. Chuỗi cung ứng phản hồi rằng Apple dự kiến sản xuất khoảng 10-15 triệu máy trong nửa cuối năm nay.

“Dù vậy, việc ra mắt iPhone Air với thiết kế mỏng hơn có thể thu hút một nhóm khách hàng rộng hơn so với dự đoán, dù bộ tính năng của máy có lẽ sẽ gần với các mẫu iPhone cơ bản hơn là dòng Pro”, ông Chatterjee nhận xét.

iPhone 17 Pro Max được dự báo sẽ bán rất tốt, nhưng iPhone Air cũng không kém cạnh. Ảnh: 9to5mac.

Sau sự kiện ra mắt, nhiều nhà phân tích lạc quan với thiết kế mới và cách mà Apple nói về iPhone Air. Nhà phân tích Paolo Pescatore của PP Foresight nhận định thân máy mỏng sẽ tạo ra sự khác biệt khi những nét tương đồng đã quá phổ biến trên thị trường smartphone.

Trong khi đó, Nabila Popal, giám đốc nghiên cứu cấp cao của bộ phận Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker của IDC, nhận định iPhone Air vẫn có thể thành công với mức giá cao, do cách Apple truyền thông về sản phẩm.

"Apple đến muộn, nhưng khi họ ra mắt theo cách ồn ào hoặc tốt hơn bất kỳ ai", bà Popal nhận định.

Dòng sản phẩm iPhone mới sẽ đến tay khách hàng Việt Nam từ ngày 19/9. Để đảm bảo mức giá tốt và nhận hàng sớm, người dùng nên lựa chọn những chuỗi cửa hàng uy tín.

