Vì sao Victoria Beckham không tái hợp Spice Girls?

Theo Daily Mail, kể từ Olympic London 2012, Spice Girls nỗ lực liên lạc, hy vọng Victoria Beckham đồng ý tái xuất cùng nhóm. Dẫu vậy, nhóm nhạc nữ đình đám một thời không thể có sự góp mặt của nữ ca sĩ trong chuyến lưu diễn kỷ niệm 30 năm ra mắt đĩa đơn đầu tay Wannabe vào năm 2026.

Tờ Daily Mail cho rằng Simon Fuller, quản lý cũ là bức tường thành ngăn cách đôi bên. Lần lượt các thành viên gồm Mel B, Mel C, Geri Horner và Emma Bunton sẵn sàng gác lại quá khứ để hợp tác. Song, điều đó bất khả thi với vợ chồng David Beckham.

"Việc Spice Girls hợp tác với Simon Fuller có nghĩa Victoria sẽ không bao giờ tham gia. Kỳ lạ khi nhóm nỗ lực thuyết phục Victoria trong nhiều năm để rồi bắt tay với quản lý cũ. Có lẽ họ đã thay đổi. Khi tái xuất, các thành viên trở lại và nhóm cần một người quản lý. Họ biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn hợp tác với Fuller mà không hỏi ý kiến Victoria", nguồn tin thân cận cho biết.

Trước đây, vợ chồng David Beckham trả khoảng 38 triệu bảng Anh để mua 33% cổ phần từ Simon Fuller. Theo đó, gia đình này nắm toàn quyền kiểm soát Beckham Brand Holdings, bao gồm cả cổ phần trong câu lạc bộ bóng đá Inter Miami FC.

Thế nhưng, một số vấn đề nảy sinh đã chấm dứt mối quan hệ bạn bè lẫn đối tác giữa họ. Tháng 8/2019, Victoria Beckham sa thải ông trong vai trò quản lý. Chưa kể, cặp sao chọn Scooter Braun thay cho Simon Fuller làm quản lý cho Cruz Beckham.

Ban đầu, Spice Girls không muốn Simon Fuller làm quản lý khi cho rằng ông lỗi thời, không phù hợp để đồng hành cùng họ trong chuyến lưu diễn. Để tìm một người quản lý cho nhóm nhạc nổi tiếng là không hề dễ dàng, nhất là khi các thành viên xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng, Simon Fuller vẫn là cái tên được lựa chọn.

Chuyên mục giải trí giới thiệu Tỷ phú Taylor Swift đọc sách gì? Nữ ca sĩ chia sẻ, nhiều bài hát cô tự sáng tác được lấy cảm hứng từ những cuốn sách yêu thích của mình. Một số cuốn sách được Taylor Swift yêu thích như Harry Potter, The Great Gatsby, The Beautiful and Damned hay To Kill a Mockingbird.